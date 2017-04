Ultima ora

21:03Incendio in abitazione nel Modenese, otto intossicati

(ANSA) - CASTELFRANCO EMILIA (MODENA), 18 APR - Tre agenti della polizia municipale di Castelfranco Emilia e tre bambini sono rimasti intossicati in modo lieve a seguito di un incendio divampato al secondo piano di un'abitazione. Sottoposti a controlli in ospedale, sempre per lievi intossicazioni, anche la madre dei bambini, ivoriana, e un commerciante indiano che ha l'attività vicino al luogo dell'incendio ed è intervenuto per aiutare la donna e i minori ad uscire. A seguito delle fiamme l'appartamento, abitato da una famiglia magrebina che quando le fiamme sono divampate (si valuta la causa accidentale) non era in casa, è inagibile, così come l'appartamento al piano di sopra. Il Comune di Castelfranco sta cercando una sistemazione temporanea per gli inquilini rimasti fuori casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha tratto in salvo, insieme all'indiano, l'ivoriana e i tre minori, che erano rimasti bloccati in un appartamento attiguo a quello danneggiato dalle fiamme. (ANSA).

21:02Barca su scogli: il morto è uno, tre i dispersi

(ANSA) - RIMINI, 18 APR - Una persona, e non due come si era appreso in un primo momento, è morta nell'incidente nautico avvenuto nel pomeriggio nel porto di Rimini. Tre persone risultano però disperse, mentre due sono state portate in ospedale in codice rosso, a quanto si apprende da fonti della protezione civile. L'imbarcazione che è finita sugli scogli a Rimini era partita dal porto di Marina di Ravenna ed era diretta in Sicilia. Avrebbe avuto un'avaria ai motori nei pressi di Rimini e, a causa del maltempo, non sarebbe riuscita ad utilizzare le vele. A bordo in tutto sei persone italiane (cinque uomini e una donna), alcuni dei quali, a quanto si apprende, originari del Veronese. (ANSA).

20:51Calcio: Crotone, Simy, c’è spirito giusto, continuare così

(ANSA) - CROTONE, 18 APR - "Affronteremo le prossime gare con lo stesso spirito delle ultime tre, a cominciare dalla trasferta contro la Sampdoria". A dirlo l'attaccante del Crotone Nwankwo Simy, alla fine della prima seduta di allenamento al rientro dalle festività pasquali. L'attaccante nigeriano si dice fiducioso: "Siamo in un ottimo momento di forma, dovremo continuare su questa strada giorno dopo giorno, lavorando duramente come fatto fino ad oggi. I nostri sforzi sono stati ripagati nelle ultime partite, con tre risultati utili consecutivi. Le prossime sei gare le affronteremo con questo spirito, a cominciare dalla trasferta contro la Sampdoria". Il centravanti a Torino ha segnato il suo secondo gol stagionale. "Sono molto contento sia per me che per la squadra" dice Simeon Tochukwu Nwankwo, che nella passata stagione aveva segnato 28 reti nella lega di Serie B portoghese. Più difficile, invece, trovare spazio in serie A: "In Italia mi sono ambientato e mi trovo bene, è un campionato che mi sta consentendo di migliorare molto".

20:45Strage Palagiano: chiesto ergastolo per presunto mandante

(ANSA) - TARANTO, 18 APR - Nel processo in Corte d'Assise, a Taranto, i pubblici ministeri hanno chiesto l'ergastolo per Giovanni Di Napoli, detto "Nino il Calabrese", ritenuto il mandante del triplice omicidio avvenuto la sera del 17 marzo 2014, sulla strada statale 106, nel territorio di Palagiano (Taranto). Nell'agguato furono ammazzati Cosimo Orlando, la sua compagna, Carla Maria Fornari, e il figlio di lei, Domenico Petruzzelli, di due anni e mezzo, mentre si salvarono i suoi due fratellini. Il movente sarebbe legato a contrasti personali tra Di Napoli e Orlando. L'accusa ha chiesto inoltre 4 anni di reclusione per Giuseppe Ruffano, imputato per il furto, in concorso con Di Napoli, dell' auto che sarebbe stata usata come mezzo di copertura la notte dell'eccidio. Antonio Valente e Antonio Daraio, entrambi residenti a Palagiano, accusati di favoreggiamento personale nei confronti di Di Napoli. Oggi hanno discusso anche gli avvocati di parte civile costituitisi in giudizio per i genitori di Carla Fornari e bambini sopravvissuti.

20:43Turchia: Manconi incontra ambasciatore turco su Del Grande

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il presidente della Commissione per i diritti umani Luigi Manconi (Pd) ha incontrato oggi per oltre un'ora l'ambasciatore turco a Roma sulla vicenda del blogger e giornalista italiano Gabriele Del Grande fermato in Turchia. Del Grande, trattenuto in un centro di detenzione amministrativa, ha annunciato poche ore fa alla compagna l'intenzione di cominciare lo sciopero della fame. Sul contenuto dell'incontro tra Manconi e l'ambasciatore si mantiene il più stretto riserbo.

20:39Governo: Mdp, appoggio Gentiloni ma serve discontinuità

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Il governo avrà il nostro appoggio, non diremo mai 'Gentiloni stai sereno' però chiediamo di cambiare rispetto alle politiche sbagliate di questi anni. Ci aspettiamo una vera e propria discontinuità". Così il capogruppo alla Camera di Mdp Francesco Laforgia al termine del colloquio con il premier Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi.

20:27Appalti Cara Mineo,Odevaine patteggia 6 mesi a Catania

(ANSA) - ROMA, 18 APR - E' stato condannato a 6 mesi di reclusione dal gup di Catania, previo patteggiamento, Luca Odevaine, ex membro del tavolo nazionale di coordinamento sui migranti, nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione dell' appalto dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo. La pena di 6 mesi è stata decisa in continuazione con quella a 2 anni e 8 mesi inflitta ad Odevaine a Roma il 3 novembre scorso per corruzione, sempre in relazione ad un appalto del Cara di Mineo. La pena complessiva riformulata oggi è di 3 anni e 2 mesi. A Catania la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione, per turbativa d'asta e falso, è stata emessa dal gup Santino Mirabella. Nel capoluogo etneo l'inchiesta sugli appalti del Cara di Mineo era scaturita da un invio di atti da parte della procura di Roma nel quadro degli accertamenti su Mafia Capitale. La posizione di Odevaine era stata stralciata da quella di altri 15 imputati per i quali lo stesso gup Mirabella, il 7 aprile scorso, ha disposto il rinvio a giudizio.