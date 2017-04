Ultima ora

23:10Champions: Real Madrid-Bayern 1-2, si va ai supplementari

(ANSA) - MADRID, 18 APR - Real Madrid-Bayern Monaco 1-2 dopo i tempi regolamentari nella partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League. All'andata in Germania avevano vinto gli spagnoli con lo stesso punteggio, e quindi adesso ci saranno i supplementari. Il Bayern è in dieci dal 39' st per l'espulsione di Vidal (doppia ammonizione).

23:07Champions: 1-1 a Leicester,Atl.Madrid in semifinale

(ANSA) - LEICESTER, 18 APR - L'Atletico Madrid si è qualificato per le semifinali della Champions League pareggiando 1-1 con il Leicester nella partita di ritorno dei quarti di finale. All'andata la squadra spagnola aveva vinto per 1-0. Queste le reti di oggi: nel pt 26' Saul Niguez; nel st 16' Vardy.

22:18Molotov contro centro di ricerca Monsanto nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 18 APR - Nella notte tra sabato e domenica scorsi, un attentato ha causato danni ingenti alla sede della multinazionale Monsanto di Olmeneta (Cremona) dove lavorano 11 persone. Sono state lanciate contro il magazzino e il laboratorio di ricerca quattro bottiglie molotov che hanno causato un incendio domato dopo parecchie ore da squadre dei vigili del fuoco giunte da Cremona. I responsabili dell'azienda stimano che il danno ammonti a diverse centinaia di migliaia di euro perché sono state distrutte dal rogo le attrezzature ed è stato inferto un duro colpo alla ricerca. "Bayer Monsanto matrimonio criminale NO OGM": con questa scritta su un muro, che è già stata cancellata, gli ecoterroristi avrebbero rivendicato la paternità dell'attentato. Altre rivendicazioni sinora non ci sono state. Quella scritta allude all'acquisizione della Monsanto da parte della Bayer nel 2016. Due delle bottiglie molotov non sono esplose altrimenti l'incendio sarebbe stato ancora più devastante.

21:28Calcio: polizia Gb,ci sono stati 560 casi di abusi sessuali

(ANSA) - LONDRA, 18 APR - Sono 560 i casi accertati di abusi e violenze sessuali ai danni di persone dai 4 ai 20 anni verificatisi in ambienti calcistici inglesi. Lo ha reso noto oggi la polizia locale, precisando che il 96% delle vittime sono maschi e che queste vicende si sono verificate "in 311 club che spaziano dalle leghe dilettantistiche minori ai professionisti".In tutto, fra denunce scritte e vicende riferite a voce su un'apposita linea telefonica, le forze dell'ordine hanno indagato su 1.432 casi. Sempre secondo la polizia, ci sarebbero stati molestie e abusi ai danni di 25 atleti anche in altre discipline, come rugby, ginnastica, tennis, lotta, vela e atletica.

21:03Incendio in abitazione nel Modenese, otto intossicati

(ANSA) - CASTELFRANCO EMILIA (MODENA), 18 APR - Tre agenti della polizia municipale di Castelfranco Emilia e tre bambini sono rimasti intossicati in modo lieve a seguito di un incendio divampato al secondo piano di un'abitazione. Sottoposti a controlli in ospedale, sempre per lievi intossicazioni, anche la madre dei bambini, ivoriana, e un commerciante indiano che ha l'attività vicino al luogo dell'incendio ed è intervenuto per aiutare la donna e i minori ad uscire. A seguito delle fiamme l'appartamento, abitato da una famiglia magrebina che quando le fiamme sono divampate (si valuta la causa accidentale) non era in casa, è inagibile, così come l'appartamento al piano di sopra. Il Comune di Castelfranco sta cercando una sistemazione temporanea per gli inquilini rimasti fuori casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha tratto in salvo, insieme all'indiano, l'ivoriana e i tre minori, che erano rimasti bloccati in un appartamento attiguo a quello danneggiato dalle fiamme. (ANSA).

21:02Barca su scogli: il morto è uno, tre i dispersi

(ANSA) - RIMINI, 18 APR - Una persona, e non due come si era appreso in un primo momento, è morta nell'incidente nautico avvenuto nel pomeriggio nel porto di Rimini. Tre persone risultano però disperse, mentre due sono state portate in ospedale in codice rosso, a quanto si apprende da fonti della protezione civile. L'imbarcazione che è finita sugli scogli a Rimini era partita dal porto di Marina di Ravenna ed era diretta in Sicilia. Avrebbe avuto un'avaria ai motori nei pressi di Rimini e, a causa del maltempo, non sarebbe riuscita ad utilizzare le vele. A bordo in tutto sei persone italiane (cinque uomini e una donna), alcuni dei quali, a quanto si apprende, originari del Veronese. (ANSA).

20:51Calcio: Crotone, Simy, c’è spirito giusto, continuare così

(ANSA) - CROTONE, 18 APR - "Affronteremo le prossime gare con lo stesso spirito delle ultime tre, a cominciare dalla trasferta contro la Sampdoria". A dirlo l'attaccante del Crotone Nwankwo Simy, alla fine della prima seduta di allenamento al rientro dalle festività pasquali. L'attaccante nigeriano si dice fiducioso: "Siamo in un ottimo momento di forma, dovremo continuare su questa strada giorno dopo giorno, lavorando duramente come fatto fino ad oggi. I nostri sforzi sono stati ripagati nelle ultime partite, con tre risultati utili consecutivi. Le prossime sei gare le affronteremo con questo spirito, a cominciare dalla trasferta contro la Sampdoria". Il centravanti a Torino ha segnato il suo secondo gol stagionale. "Sono molto contento sia per me che per la squadra" dice Simeon Tochukwu Nwankwo, che nella passata stagione aveva segnato 28 reti nella lega di Serie B portoghese. Più difficile, invece, trovare spazio in serie A: "In Italia mi sono ambientato e mi trovo bene, è un campionato che mi sta consentendo di migliorare molto".