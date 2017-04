Ultima ora

00:47Champions: C.Ronaldo,non ho dubbi che Real è stato migliore

(ANSA) - MADRID, 19 APR - "Sapevamo che loro giocano molto bene e sono un'eccellente squadra. Ma il Real è il Real, nel primo tempo avremmo potuto segnare due gol, siamo abituati a soffrire e non ho dubbi che il Real è stato migliore: nelle due sfide abbiamo segnato sei gol". Così Cristiano Ronaldo nel dopopartita di Real Madrid-Bayern Monaco. "Abbiamo saputo soffrire - ripete CR7 - e la nostra vittoria è stata giusta. E' ovvio che sono felice per la tripletta".

00:43Champions: Zidane, Ronaldo 2 gol in fuorigioco? succede…

(ANSA) - MADRID, 19 APR - "Partita condizionata dagli errori arbitrali? Sì, ma io non parlo dell'arbitro: abbiamo giocato contro una grande squadra, forse la più forte in assoluto. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo contenti perché penso che nell'arco delle due partite abbiamo meritato la semifinale". Così Zinedine Zidane, tecnico del Real, sul match contro il Bayern che ha dato ai suoi la qualificazione alle semifinali di Champions. "Se Ancelotti mi ha parlato a fine partita dell'arbitro? - dice ancora 'Zizou' ai microfoni di Premium Sport - Sono cose che rimangono tra noi. Più decisivo Ronaldo o Kassai? Ronaldo ha fatto tre gol. Due erano in fuorigioco? Succede. Chi preferirei evitare al sorteggio? Sono tutte difficili, ma la Juventus è una grande squadra".

00:29Champions: Ancelotti, a questo punto ci vuole la moviola

(ANSA) - MADRID, 18 APR - "All'arbitro non avevamo pensato, ma siamo stati vicini a fare partita perfetta e per larghi tratti l'abbiamo fatta. Il match era sotto controllo, e dopo è successo quel che è successo. Peccato...". E' un Carlo Ancelotti amareggiato quello che commenta l'eliminazione del Bayern dalla Champions ad opera del Real Madrid. "I miei hanno fatto più di ciò che potevano - dice ancora il tecnico - e sono orgoglioso di loro e del fatto di allenarli. Influenza del Real sugli arbitri? io non credo a quello, ma l'arbitro ha fatto molti errori: probabilmente non era all'altezza. Non ero tanto d'accordo sulla moviola in campo, ma a questo punto sono assolutamente favorevole: un arbitro non può decidere un quarto di Champions in questa maniera". Ma di cosa stava discutendo in campo con Zidane? "Di tutti gli errori di Kassai - risponde Ancelotti -, ne ha fatti anche a nostro favore anche se non così vistosi. In questa doppia sfida abbiamo avuto la sfortuna di giocare 45' in dieci ma qui sicuramente non lo meritavamo".

00:18Usa: uccide 3 persone al grido ‘allah akhbar’

(ANSA) - FRESNO, 18 APR - Al grido di 'Allah Akhbar' un uomo ha sparato e ucciso tre persone di fronte alla Catholic Charities a Fresno, in California. L'uomo, Kori Ali Muhammad, di 39 anni è stato arrestato. Era ricercato per una sparatoria compiuta giovedì scorso davanti a un motel dove una guardia era rimasta uccisa. Tutte le vittime di oggi sono bianchi. "E' troppo presto per parlare di terrorismo": cosi' il capo della polizia di Fresno.

00:12Egitto: attacco a posto blocco monastero S.Caterina in Sinai

(ANSA) - IL CAIRO, 18 APR - Attacco terroristico questa sera ad un posto di blocco vicino al monastero greco ortodosso di Santa Caterina nel sud del Sinai. Un poliziotto è morto e 4 sono rimasti feriti. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno egiziano. Il responsabile del dipartimento informazione del ministero dell'Interno egiziano ha dichiarato in un comunicato che ''molti elementi armati provenienti dalla montagna, di fronte a un check point sulla strada del monastero di Santa Caterina hanno aperto il fuoco contro le forze'' di polizia del Sinai. ''Si è avuto uno scambio di colpi d'arma da fuoco - prosegue il comunicato - e i servizi di sicurezza hanno preso il controllo della situazione ferendo alcuni degli assalitori, obbligandoli a fuggire".

23:51Calcio: Serbia, tre poliziotti feriti in derby Belgrado

(ANSA) - BELGRADO, 18 APR - Tre poliziotti sono rimasti feriti a Belgrado nel corso di incidenti verificatisi oggi poco prima dell'atteso derby fra le arcirivali del Partizan e della Stella Rossa. Gli agenti sono stati bersagliati da un fitto lancio di sassi e bottiglie ad opera di un gruppo di tifosi del Partizan, che intendevano raggiungere lo stadio attraverso un percorso interdetto dalle forze dell'ordine. Tre persone sono state arrestate. L'incontro e' stato vinto dal Partizan per 3-1, e ora le due squadre sono appaiate in testa alla classifica.

23:47Champions: 4-2 al Bayern, Real Madrid in semifinale

(ANSA) - MADRID, 18 APR - Il Real Madrid si è qualificato per le semifinali di Champions League battendo il Bayern Monaco per 4-2 dopo i supplementari nel ritorno dei quarti, ricco di polemiche per l'operato dell'arbitro ungherese Kassai, che ha espulso Vidal al 39' st per doppia ammonizione, sventolando il secondo giallo al cileno per un fallo che è sembrato non esserci. Svista anche in occasione del secondo gol del Real, segnato da Cristiano Ronaldo al 104', in posizione di fuorigioco. Gli spagnoli avevano vinto anche all'andata in Germania, per 2-1. Queste le reti di oggi: nel st 8' Lewandowski (rigore), 31' Cristiano Ronaldo, 33' Sergio Ramos (autogol); nel pts 14' Cristiano Ronaldo; nel sts 4' Cristiano Ronaldo, 7' Asensio. Il Real è in semifinale nella massima competizione europea per il settimo anno consecutivo.