10:13Cocaina da Spagna in doppifondi barche, tre arresti

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - La Polizia di Stato di Napoli, supportata da personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, del Servizio Centrale Operativo e con la collaborazione di personale dell'Unidad de Drogas Y Crimen Organizado di Madrid (Spagna), sta dando esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, a carico di alcune persone ritenute organizzatori di un imponente traffico internazionale di cocaina dal Sud-America alla Campania. Gli arrestati, attraverso la Spagna, secondo l'accusa importavano ingentissimi quantitativi di droga che veniva trasportata a bordo di imbarcazioni munite di doppifondi. Eseguito anche un ingente sequestro di beni mobili ed immobili riferibili agli arrestati.

09:59Minacce a sindaco Terlizzi: divieto avvicinamento per 30enne

(ANSA) - TERLIZZI (BARI), 19 APR - I carabinieri hanno identificato il presunto autore delle minacce al sindaco di Terlizzi, Nicola Gemmato, e ad un consigliere comunale con delega ai servizi sociali. Si tratta di un trentenne, seguito dai servizi sociali, che un mese fa inserì sotto la porta dell'ufficio del primo cittadino una fotocopia riproducente un proiettile e, la mattina dopo, attaccò con del nastro adesivo un proiettile sulla vetrata della porta d'ingresso dello stesso ufficio. All'uomo, sottoposto ora al divieto di avvicinamento ai due politici, i carabinieri sono risaliti attraverso indagini tecniche, le immagini di videosorveglianza e alcuni testimoni. I militari hanno quindi scoperto che la famiglia dell'uomo era sotto sfratto, ma non aveva i requisiti per accedere all'attribuzione di un alloggio popolare. Da qui le minacce al sindaco e al consigliere comunale affinché forzassero i regolamenti, cosa che i due non hanno fatto.

09:48Truffe: raggiri per oltre 400mila euro, 5 arresti

(ANSA) - BRESCIA, 19 APR - Cinque persone sono state arrestate per truffa in provincia di Brescia e raggiunte da ordinanza di misura cautelare emessa dal gip. I cinque, arrestati dai carabinieri della Compagnia di Breno, sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe mediante sostituzione di persona e realizzazione ed esibizione di documenti d'identità e titoli di credito falsi. Le indagini sono state avviate nel novembre 2016 a seguito di denuncia per truffa presentata da una cooperativa del luogo che aveva ricevuto in pagamento un titolo falsificato a fronte della consegna di 1.200 bottiglie di vino. Agli indagati vengono contestate 50 truffe nel periodo 2015/2017, mediante l'utilizzo di assegni circolari contraffatti, ai danni di esercizi commerciali del Nord/Centro Italia, per un danno complessivo di circa 400 mila euro. Nel corso delle perquisizioni rinvenuti e sequestrati i macchinari necessari per falsificare i documenti e una pistola illegalmente detenuta.

09:47Terremoto: neve a Castelluccio, si ferma semina lenticchia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 APR - Castelluccio di Norcia è sotto la neve e la semina della lenticchia "per due tre giorni sarà sospesa". Ad annunciarlo all'ANSA è Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori del borgo umbro. La neve che è caduta nella notte non comporta comunque particolari problemi. "Anzi - spiega Coccia - è una neve benedetta per chi ha già seminato, è come se fosse un concime caduto dal cielo". L'unico disagio "che ci rallenta il lavoro". "Questa mattina - ha aggiunto - nessuno è potuto salire a Castelluccio, le condizioni sono proibitive e staremo fermi anche domani e forse venerdì". Intanto sono crollate anche le temperature. A Castelluccio il termometro è sceso fino a meno 5 gradi e sotto lo zero e è, seppure di poco, anche a Cascia, stando ai dati del centro funzionale della Protezione civile dell'Umbria.(ANSA).

09:35Incidenti stradali: tir salta carreggiata in A1, code

(ANSA) - MODENA, 19 APR - Incidente con salto di carreggiata questa mattina sull'A1, tra il casello di Modena Nord e lo svincolo con l'A22 del Brennero. Un mezzo pesante che viaggiava sulla carreggiata Sud è finito in quella opposta e avrebbe impattato almeno con un altro veicolo. Sono segnalate code e i soccorsi del 118 sono in azione. Non si sa ancora se ci sono vittime o feriti. Secondo quanto riferito dalla Polstrada nella carreggiata Sud si viaggia su una corsia, mentre la Nord è temporaneamente bloccata. (ANSA).

09:29Investita e uccisa da treno regionale su Bologna-Verona

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - Investimento mortale di una donna, verso le 6, sulla linea ferroviaria Bologna-Verona tra Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un incidente. L'investimento, da parte di un treno regionale Tper che viaggiava verso Bologna proveniente da Poggiorusco, è avvenuto all'altezza di via Borgofallo, comune di Crevalcore. Non risultano esserci passaggi a livello in quel punto. Alle 6.20 è stato dato il nulla osta per riprendere su un binario unico e la circolazione ha avuto rallentamenti. E' intervenuta la Polizia Ferroviaria per i rilievi. (ANSA).

09:18Australia: drastiche restrizioni a visti temporanei lavoro

(ANSA) - SYDNEY, 10 APR - Drastico giro di vite sui visti temporanei di lavoro dal governo australiano, che vara un approccio 'Australia first' all'immigrazione qualificata, sostenendo che gli australiani devono avere priorità sugli stranieri nei posti di lavoro. Il primo ministro conservatore Malcolm Turnbull ha annunciato l'abolizione del programma dei visti 457, che permette di vivere e lavorare in Australia fino a quattro anni e che viene ora sostituito da due nuovi visti molto più restrittivi, con esami d'inglese più severi e valutazioni rigorose della domanda nel mercato del lavoro. Il visto 457, che continuerà a essere disponibile per alcune professioni come infermieri e cuochi, era stato creato per ovviare a carenze di manodopera qualificata ma era soggetto ad abusi da parte di imprese che pagavano a lavoratori stranieri salari che gli australiani non avrebbero accettato. I cambiamenti non si applicano ai 95 mila titolari di visti 457 di quattro anni.