Ultima ora

12:39Calcio: Barcellona invasa da migliaia di tifosi della Juve

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Saranno oltre 4.000 i tifosi della Juventus sulle tribune del Camp Nou. La città catalana è invasa, nel centro, sul lungomare e nei dintorni dello stadio, da centinaia di sostenitori bianconeri arrivati dall'Italia e non solo. Altri se ne aggiungeranno all'ora di pranzo e nel pomeriggio. Intanto, per la Juventus, alloggiata in un albergo del centro, seduta di allenamento in palestra. Sui quotidiani spagnoli l'attesa della partita è un po' smorzata dalla doppietta delle madrilene, entrambe approdate alle semifinali di Champions, e dalle polemiche del Bayern Monaco per l'arbitraggio dell'ungherese Kassai. Il tentativo del Barça è considerato più un milagro (miracolo) che una remuntada. "Llamada a otro milagro", titola nelle pagine sportive "La Vanguardia"; di "otro milagro" parla anche As. "Sport" la definisce una "Noche par sonar" (Notte per sognare), mentre per "Marca" è una "Mission impossible II". Solo "Mundo deportivo" la chiama ancora "Remontada" aggiungendoci un 2, ricordando il 6-1 sul Psg.

12:39Consip: Csm non aprirà pratica su scontro tra procure

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Non ci sarà un'indagine del Csm sulle tensioni tra le procure di Roma e Napoli che si occupano dell'inchiesta Consip. Queste le conclusioni a cui sarebbe arrivato il Comitato di presidenza di Palazzo dei marescialli sulla richiesta del consigliere laico di Forza Italia Pierantonio Zanettin di aprire una pratica in Prima Commissione per verificare se qualcuno dei pm abbia leso l'immagine di imparzialità e vada per questo trasferito d'ufficio. La decisione sarà resa nota nel pomeriggio. A quanto si è appreso è ancora in corso la stesura delle motivazioni del provvedimento che si annuncia articolato.

12:28Calcio: l’ira del Bayern contro l’arbitro Kassai

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Dopopartita infuocato per Real Madrid-Bayern Monaco con i tedeschi su tutte le furie per l'eliminazione dalla Champions e l'arbitraggio dell'ungherese Kassai. Secondo quanto riferito dalla trasmissione spagnola "El Chiringuito", al termine dell'incontro i giocatori del Bayern Vidal, Thiago e Lewandowski avrebbero fatto irruzione nello spogliatoio dell'arbitro rendendo necessario l'intervento della polizia. Il cileno, poi, ha pubblicato via social la foto del contestato gol del 2-2 di Ronaldo, con un pupazzo disegnato a tenere in gioco il portoghese. Anche la stampa tedesca pone l'accento sulla direzione di Kassai e su Cr7. "Maledizione Ronaldo", titola la "Bild", che aggiunge: "Un gol in fuorigioco distrugge il sogno del triplete" e critica l'espulsione di Vidal, ritenuta ingiusta in quanto il cileno, in occasione della seconda ammonizione, non aveva commesso fallo su Marco Asensio. Nelle pagine sportive, la "Sueddeutsche Zeitung" sottolinea che "l'arbitro ha avuto un ruolo importante nel 4-2 della gara".

12:18Pizzo ristoratore per stare ‘tranquillo’,arrestati 3 ucraini

(ANSA) - CASERTA, 19 APR - Tre ucraini sono stati arrestati dai carabinieri di Marcianise (Caserta) su ordine del gip del Tribunale di Napoli Nord per una tentata estorsione commessa ai danni di un ristoratore loro connazionale che gestisce un locale a Qualiano (Napoli). Gli indagati, uno dei quali coinvolto a novembre in un'altra indagine relativa al commercio illecito di sostanze anabolizzanti in palestre di Marcianise e comuni limitrofi, si sarebbero presentati all'imprenditore ucraino chiedendogli di mettersi a posto per "lavorare in maniera tranquilla"; i tre non avevano ancora indicato la somma da pagare al ristoratore quando sono stati arrestati e portati in carcere. Determinanti le indagini già avviate dai carabinieri di Marcianise e della stazione di Gricignano d'Aversa - coordinate dalla Procura di Napoli Nord - e la denuncia dello stesso imprenditore, che ha confermato gli elementi raccolti a carico dei tre indagati.(ANSA).

12:18Unesco: premio pace a Nicolini, sindaca Lampedusa

(ANSA) - PARIGI, 19 APR - La giuria del Premio Houphouet-Boigny per la ricerca della pace dell'Unesco ha attribuito il prestigioso riconoscimento alla sindaca di Lampedusa Giuseppina Nicolini e all'Ong francese SOS Méditerranée per aver salvato la vita a numerosi rifugiati e migranti e averli accolti con dignità. "Da quando è stata eletta sindaco nel 2012, Nicolini si è distinta per la sua grande umanità e il suo impegno costante nella gestione della crisi dei rifugiati e della loro integrazione dopo l'arrivo di migliaia di rifugiati sulle coste di Lampedusa e altrove in Italia", si legge nelle motivazioni.

12:06Tentato assalto a portavalori, chiodi e colpi arma da fuoco

(ANSA) - AVELLINO, 19 APR - Tentato assalto ad un portavalori sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, poco dopo le 6.30 di stamattina. I banditi sono entrati in azione all'uscita della galleria "Monte Pergola", in prossimità dello svincolo di Solofra (Avellino), dove erano state posizionate delle bande chiodate. I tre rapinatori, a volto coperto, hanno tentato di bloccare una Fiat Panda della Cosmopol, l'istituto di vigilanza e trasporto valori che ha sede ad Avellino; sparati diversi colpi di arma da fuoco. La rapina è fallita grazie all'intervento di altri vigilanti che a bordo di un blindato dello stesso istituto che seguiva l'auto hanno speronato la Ford C Max a bordo della quale si trovavano i rapinatori. Non ci sarebbero feriti. Il traffico, in direzione Salerno, è rimasto bloccato per alcune ore. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada e della Questura di Avellino.

12:05Calcio: Serie B, Torrente nuovo tecnico del Vicenza

(ANSA) - ROMA, 19 APR - È Vincenzo Torrente, 51 anni, il nuovo allenatore del Vicenza, che ha firmato questa mattina il contratto che lo lega al club veneto sino al 30 giugno 2017. Ad annunciarlo il club biancorosso con una nota apparsa sul sito. Il nuovo tecnico è il terzo in questa stagione dopo Franco Lerda, che era stato sostituito alla settima giornata da Pierpaolo Bisoli, a sua volta esonerato ieri. Torrente ha già diretto oggi il primo allenamento al centro tecnico di Isola Vicentina.