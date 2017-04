Ultima ora

14:57M5s, anche Mannino si autosospende per firme false Palermo

(ANSA) - ROMA, 19 APR Anche Claudia Mannino si autosospende dal gruppo M5S alla Camera, passando al gruppo Misto, come hanno fatto già nei giorni scorsi Riccardo Nuti e Giulia Di Vita. L'annuncio arriva con un post su Facebook.

14:52Ciclsmo: Gp Liberazione, le assicurazioni di Lotti

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Quest'anno è anche nei prossimi Roma non sarà privata di una corsa importante come il Gran Premio Liberazione". Lo ha assicurato il ministro dello Sport, Luca Lotti, nel corso della presentazione dell'evento ciclistico del 25 Aprile: "E' importante - ha aggiunto il ministro - essere riusciti a consentire al Gp Liberazione di essere svolto. Una gara che somma due valori da sottolineare, quello della memoria del 25 Aprile e quello sportivo. Io stesso sarò presente martedì prossimo, qui a Roma, alla partenza e alla premiazione della gara". Un valore storico, quello del Gp Liberazione, da non perdere messo in evidenza anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Penso che il ciclismo, dopo il calcio - sostiene - sia lo sport più popolare nel nostro paese, con tutti i miti e i campioni che lo hanno caratterizzato. Oggi è il ciclismo protagonista, mi sembra di vedere sempre più gente in bicicletta, è uno sport che piace sempre di più. Il ciclismo torna al centro dell'attenzione del Paese".

14:50Pugilato: Italia Thunder, rivincita contro Roosters francesi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Ultimo impegno dei gironi di World Series of Boxing per l'Italia Thunder, che domani si presenta al PalaVespucci di Roma per la sfida contro i Fighting Roosters, team francese. La franchigia azzurra vuole tornare alla vittoria dopo aver perso tutte le trasferte: la serie di sconfitte era cominciata proprio in Francia: ora ai Roosters basterà poco per confermare matematicamente il secondo posto nel girone, dietro ai British Lionhearts. La compagine erede dei Paris United viene dalla sconfitta di misura a Londra, così come l'Italia Thunder in Marocco. A rappresentare l'Italia Thunder ci saranno gli esordienti Erik Lazzarato (69 kg) e Adriano Sperandio (81 kg) che affiancheranno Gianmario Serra (52 kg), Michael Magnesi (60 kg Guido Vianello (+91 kg). I francesi, invece, schiereranno Daniel Asenov (52 kg), Khalil El Hadri(60 kg), Muhammad Ali Ouali (69 kg), Bakary Diabira (81 kg) e Aleksandar Mraovic (+91).

14:41Delitto Caccia: giudici, sentire in aula indagato D’Onofrio

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Francesco D'Onofrio, ex militante di Prima Linea, ora ritenuto vicino alla 'ndrangheta e da qualche mese indagato per l'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia del 1983, sarà ascoltato nel processo milanese a carico di Rocco Schirripa, finito in carcere nel dicembre del 2015 e anche lui accusato di essere l'esecutore materiale dell'uccisione del magistrato per la quale è già stato condannato all'ergastolo in via definitiva come mandante il boss Domenico Belfiore. Accogliendo la richiesta del legale Fabio Repici, che rappresenta i familiari di Caccia, parti civili, la Corte d'Assise ha deciso che venga chiamato a deporre D'Onofrio, il quale, già interrogato dal pm lo scorso 6 marzo, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio del magistrato torinese e ha negato di fare parte della 'ndrangheta. L'audizione dell'indagato, secondo i giudici, è "necessaria" per ricostruire i suoi rapporti con l'imputato Schirripa e valutare "l'attendibilità" delle parole sull'omicidio del pentito Agresta. (ANSA).

14:39Migranti: nave a Salerno, ci sono bimbi e anche due cadaveri

(ANSA) - SALERNO, 19 APR - È attraccata al Molo Manfredi di Salerno la nave Gregoretti con 400 migranti a bordo di provenienza prevalentemente subsahariana, recuperati nel corso di più salvataggi. Sulla nave - oltre ai cadaveri di due donne recuperate già morte in due distinti interventi - vi erano anche 354 uomini, 40 donne e almeno una decina di minori accompagnati e non. I dati sono ancora incerti in quanto si stanno effettuando tutte le verifiche anagrafiche, per quanto possibile. Non vi sono emergenze sanitarie ma, rispetto alle scorse volte, sono stati registrati molti casi di ustionati. Diverse anche le donne incinte che verranno sottoposte a controlli all'ospedale Ruggi di Salerno, cosi come tutte le persone che ne avranno necessità. Cento migranti rimarranno in Campania (tra questi i minori e le gestanti), altrettanti in Lombardia ed Emilia Romagna, 50 nel Lazio (escluso Rieti) e 50 in Veneto. Nell'ambito delle indagini su scafisti, gli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato stanno sentendo due persone.

14:32Champions: tifosi Juve sotto albergo squadra,cori e fumogeni

(ANSA) - BARCELLONA, 19 APR - Un centinaio di tifosi ultrà della Juve 'assedia' l'albergo dove la squadra bianconera è in ritiro a Barcellona in attesa della partita serale di Champions. Accesi alcuni fumogeni che si sono consumati sul ciglio della strada che porta alla Fontana Magica e al Montjuch, il cuore della città catalana. I tifosi sventolano bandiere con la frase "Ti dedichiamo la nostra vita" e intonano cori, il più ricorrente dei quali è "noi vogliamo questa vittoria". L'albergo è presidiato da camionette della Polizia che sono presenti in numero maggiore sul retro dell'hotel da dove, intorno alle 19, partirà il pullman fella squadra diretto al Camp Nou.

14:31Rugby: gallese Warburton capitano Lions anche in Tour Nzl

(ANSA) - LONDRA, 19 APR - Il gallese Sam Warburton sarà il capitano dei British Lions nella tournee che la selezione dei migliori rugbisti d'Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda effettueranno dal 3 giugno in Nuova Zelanda, giocando dieci match tra i quali tre contro gli All Blacks. Warburton, 28 anni, era già stato capitano dei Lions nella tournee del 2013 in Australia ed è il secondo giocatore della storia ad aver avuto questo riconoscimento, dopo l'inglese Martin Johnson (1997 e 2001). Nella lista del capo allenatore Warren Gatland, neozelandese che sfiderà i suoi connazionali, ci sono 41 giocatori, dei quali 16 inglesi, 12 gallesi, 11 irlandesi e due scozzesi. L'esclusione più sorprendente è quella di Dylan Hartley , capitano dell'Inghilterra che ha vinto 18 partite consecutive e l'ultimo 6 Nazioni: Gatland gli ha preferito la sua riserva nella nazionale della Rosa Jamie George. Fuori anche l'altra 'stella' inglese Joe Launchbury.