Ultima ora

17:08Emirates riduce voli per Usa

(ANSA) - DUBAI, 19 APR - Emirates, la più grande compagnia aerea del Medio Oriente, sta riducendo i voli per gli Stati Uniti, dopo un calo delle richieste provocate dalle restrizioni sui visti per alcuni Paesi a maggioranza musulmana decise dall'amministrazione Trump. Emirates ha reso noto che le riduzioni riguarderanno cinque delle dodici destinazioni negli Usa, a partire dal mese prossimo. In particolare i voli per Boston, Los Angeles e Seattle saranno ridotti ad uno al giorno, rispetto ai due attuali. I voli quotidiani per Ft. Lauderdale e Orlando diventeranno cinque a settimana.

17:00Ungheria: al via fra proteste legge contro ong ‘straniere’

(ANSA) - BUDAPEST, 19 APR - Malgrado le proteste, il Parlamento ungherese oggi ha avviato l'iter parlamentare della controversa proposta di legge contro le ong che ricevono finanziamenti dall'estero. Il governo del premier ultranazionalista Viktor Orban, con questa legge intende obbligare tutte le ong che ricevano più di 24 mila euro l'anno a iscriversi a un apposito albo presso il tribunale e di apporre sui loro siti e su tutte le pubblicazioni la qualifica "organizzazione finanziata dall'estero".

16:52Terremoto: “priorità” riaprire strada per Castelluccio

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 APR - Le riaperture della statale "Valnerina" che collega Umbria e Marche e della provinciale da Norcia porta a Castelluccio sono le "priorità", in termini di viabilità, di Regione Umbria, Anas, Protezione civile e Provincia di Perugia, da portare a termine in "tempi brevi". "La statale che porta a Visso è fondamentale per far ripartire il turismo e il lavoro in questo territorio", ha detto Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, oggi a Foligno, a margine di un vertice con gli Ordini professionali in cui si è parlato di ricostruzione. Soffermandosi sulla provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio, ha quindi evidenziato che "la Provincia di Perugia ha già provveduto alla progettazione e alle procedure di gara". "Tanto che - ha aggiunto - i primi lotti dei lavori sono stati già assegnati e questo ci fa ben sperare di potere riaprire il tratto entro inizio estate, in tempo utile per ammirare la fioritura sul Pian grande di Castelluccio". (ANSA).

16:51Tangenti: Anas, indagato ex assessore Regione Sicilia

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Perquisizioni dei carabinieri del Ros sono in corso negli uffici della Regione Sicilia nell'ambito dell'inchiesta per corruzione della procura di Firenze su tangenti pagate per lavori Anas in Toscana e in altre regioni. Tra gli indagati, secondo quanto si apprende, ci sarebbero un ex assessore regionale e un funzionario della Regione Sicilia. Nell'ambito delle stesse indagini otto imprenditori sono finiti stamani agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione nell'ambito delle procedure di assegnazione di appalti e commesse del compartimento Anas di Firenze. Secondo quanto appreso, perquisizioni sarebbero in corso nei confronti di altre persone indagate nell'inchiesta. I reati contestati sarebbero quelli di associazione a delinquere, corruzione ed estorsione. Le perquisizioni sono state eseguite in Sicilia, Lombardia, Abruzzo e a Roma. Tra le persone indagate ci sarebbe anche un avvocato di Palermo.

16:46Calcio: Bayern, l’ira di Rummenigge

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Per la prima volta provo un profondo senso di rabbia, perchè questa notte siamo stati fregati. Una fregatura bella e buona". E' il duro affondo di Karl Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, sull'arbitraggio dell'ungherese Kassai nel quarti di Champions in casa Real. "Viene da chiedersi - le parole di Rummenigge alla squadra, nella cena postpartita - cosa facciano le associazioni che governano il calcio: abbiamo sei arbitri in campo, sei! E abbiamo subito un'espulsione ingiusta e due gol in chiaro fuorigioco". I giocatori hanno applaudito. "Stasera abbiamo assistito a una partita drammatica ed esaltante", ha detto Rummenigge. Alle sue parole riprese dalla tv del Bayern ("siamo stati fregati...") tutta la sala ha applaudito, tranne il tecnico Carlo Ancelotti seduto al suo fianco a tavola. "In ogni caso voglio ringraziare la squadra, ricordando i tanti problemi della vigilia e l'infortunio capitato a Neuer", ha concluso Rummenigge annunciato che il portiere dovrà star fermo 8 settimane.

16:45Pericolo marcato valanghe in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Dopo un brusco abbassamento delle temperature con nevicate sull'arco alpino, della zona dell'alta valle Aurina, per la neve fresca e il forte vento il pericolo valanghe è aumentato fino a marcato - di grado 3 su una scala di 5. Lo rende noto l'Ufficio idrografico della Provincia di Bolzano. Lungo la restante cresta di confine e zona dell'Ortles il pericolo valanghe è di grado 2. Continuano le forti correnti nordorientali che hanno portato, maggiormente lungo la cresta di confine frequenti nevicate a carattere di rovescio. Nella parte nord orientale le nevicate sono state più abbondanti e si sono formati consistenti accumuli eolici. Lo spessore degli accumuli di neve ventata può variare, anche di molto in funzione delle precipitazioni.

16:45Auto: Targa Florio 101, tutti contro Andreucci su Peugeot

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Tutti contro Paolo Andreucci, Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 R5, in una Targa Florio, terza prova del Campionato Italiano Rally, organizzata dall' Automobile Club di Palermo con il decisivo supporto di Aci. Il toscano si presenta come favorito in una gara che si adatta particolarmente, alle sue caratteristiche ed a quella delle varie versioni di Peugeot, e che lui ha vinto già dieci volte. Ma mai, come in questa stagione, gli avversari si presentano agguerriti ed in grado di metterlo in difficoltà, come dimostrato dai precedenti appuntamenti del tricolore. Tre i più accreditati rivali del nove volte campione italiano Simone Campedelli, Ford Fiesta R5 Orange 1 Racing, Umberto Scandola, Skoda Fabia R5 di Skoda Motosport Italia, ed il siciliano Andrea Nucita, in corsa con un'altra Skoda quella del Team Phoenix. Prenderà il via dalla centralissima Piazza Massimo a Palermo domani , mentre l'arrivo è previsto sabato 22 aprile alle ore 15.15 sempre nel cuore della "capitale" della Sicilia.