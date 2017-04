Ultima ora

18:58Casa Bianca annuncia incontro Abu Mazen-Trump 3 maggio

(ANSA) - WASHINGTON, 19 APR - Il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer ha annunciato la visita del presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen), il prossimo 3 maggio a Washington, dove incontrerà il presidente Donald Trump. Al centro dei colloqui il perseguimento della pace.

18:57Calcio: Ranocchia, la Premier mi sta facendo bene

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "Giocare in una grande squadra come l'Inter è sempre bellissimo, al di là di quello che è successo e degli episodi difficili. A volte è stata colpa mia e a volte la colpa mi è stata addossata ma ho sempre avuto le spalle larghe e mi son preso le responsabilità mettendoci la faccia". Lo dice Andrea Ranocchia difensore in prestito secco dall'Inter all'Hull City. Un'esperienza, quella in Premier, che lo sta riempiendo di soddisfazioni. "Sono concentrato sull'Hull - racconta a Radio 24 - e mi sta facendo bene. La centrifuga italiana non mi manca. Non so se resterò in Inghilterra. E' impossibile prevedere cosa accadrà. Ho due anni di contratto con l'Inter e arriverà il momento di parlare dell'avvenire. Ma per ora non ci penso".

18:52Alfano chiama Cavusoglu, ‘liberate subito Del Grande’

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Ho ribadito la nostra ferma richiesta per il rilascio immediato di Gabriele Del Grande nel corso di una telefonata con il collega turco" Mevlut Cavusoglu. Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano rispondendo ad una domanda sulla vicenda e aggiungendo di aver ricevuto il "massimo impegno" dal governo turco sul fatto che "le procedure verranno concluse al più presto".

18:43Golf: Edoardo Molinari e Paratore in Cina

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Edoardo Molinari, dopo il trionfo in Marocco nel Trophée Hassan II, e Renato Paratore ottavo nella stessa gara, provano a concedere il bis, quanto meno a livello di prestazione altamente qualitativa, nello Shenzhen International di golf in programma dal 20 al 23 aprile al Genzon GC di Shenzhen in Cina. In campo anche Matteo Manassero e Nino Bertasio, il primo convincente nelle ultime prove, specie con il terzo posto nell'Indian Open, e il secondo ancora un po' altalenante. Invitato di lusso lo statunitense Bubba Watson, due Masters nel palmares, anche se al momento la sua forma è carente. Altri possibili protagonisti gli inglesi Tommy Fleetwood e James Morrison, l'austriaco Bernd Wiesberger, lo spagnolo Pablo Larrazabal, il francese Alexander Levy, i sudafricani Dean Burmester e Jaco Van Zyl, l'australiano Brett Rumford, i thailandesi Thongchai Jaidee e Kiradech Aphibarnrat e il coreano Soomin Lee, che difende il titolo. Il montepremi è di 2.620.000 euro con prima moneta di 437.017 euro.

18:40Terremoto: si è dimesso il vicesindaco di Amatrice

(ANSA) - RIETI, 19 APR - Il vice sindaco di Amatrice, Gianluca Carloni, si è dimesso. Ad annuncialo, con un post sulla sua pagina Facebook, è stato lo stesso Carloni che del comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate è stato, finora, anche assessore con delega ad ambiente, frazioni, scuola, efficientamento energetico, cultura e associazioni. "Durante il sisma dell'Aquila - ha scritto Carloni che è geometra - il Decreto Barca certificava l'incompatibilità di chi svolge libera professione nell'ambito dell'edilizia con la carica istituzionale ricoperta nel territorio colpito dal sisma. A dicembre ho posto il quesito, sulla mia eventuale incompatibilità, al Prefetto di Rieti, il quale, a fine marzo, mi ha risposto che 'non posso lavorare nel territorio ove ricopro la mia carica di vicesindaco'. Ne ho preso atto e, purtroppo, oggi ho dovuto rassegnare a Sergio Pirozzi le mie dimissioni". Con le dimissioni di Carloni il sindaco di Amatrice rimane di fatto con un solo assessore, Bruno Porro che ha la delega al Bilancio.(ANSA).

18:3725 aprile: Pd, corteo Anpi divide, non ci saremo

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Purtroppo ancora una volta a Roma il corteo dell'Anpi è diventato elemento di divisione quando dovrebbe essere invece l'occasione di unire la città intorno ai valori della resistenza e dell'antifascismo. Per questo, come già l'anno passato, non parteciperemo". Lo annuncia il commissario del Pd di Roma, Matteo Orfini. Al corteo non parteciperà neanche la Comunità ebraica di Roma.

18:37Tennis: Atp Montecarlo, Lorenzi eliminato avanti Nadal

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Paolo Lorenzi è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp di Montecarlo, primo Masters 1000 della stagione su terra battuta dotato di un montepremi di oltre 4,2 milioni di euro. L'azzurro, numero 37 del ranking mondiale, è stato sconfitto per 6-2 6-4 in un'ora e 22 minuti di gioco dal francese Lucas Pouille, testa di serie n.11. Si qualificano per gli ottavi di finale Andy Murray e Rafael Nadal: lo scozzese n.1 del mondo, al rientro nel circuito dopo oltre un mese, ha battuto con un doppio 7-5 il lussemburghese Gilles Muller mentre lo spagnolo, numero 4 del tabellone, ha faticato più del previsto per avere la meglio sul britannico Kyle Edmund, piegato 6-0 5-7 6-3.