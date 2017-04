Ultima ora

20:49Calcio: Juric, contro la Juve serve anche la fortuna

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - "Contro la Juventus sarà una partita proibitiva ma vorrei una prestazione molto coraggiosa e un pò di fortuna". Guarda al futuro prossimo Ivan Juric ospite della festa della "Scuola Calcio Genoa Barabino e Partners". "Al di là del risultato dovremo fare una grande prestazione. Soprattutto non dovrà mai mancare la volontà di lottare. La Juve si adatta a qualunque avversario in modo fantastico e stanno facendo risultati incredibili. In questi casi devi essere anche fortunato e sperare che tutto giri nel modo giusto". Dopo la sfida con la Lazio sono arrivati i complimenti del presidente Preziosi. "Era felice e contento per la prestazione. Mi ha detto che finalmente si è divertito e ha visto una squadra vera. Per me però il pareggio è stato solo un piccolo passo in avanti - ha aggiunto il tecnico rossoblù -. Abbiamo trovato delle difficoltà contro una Lazio dalla rosa superiore ma i ragazzi sono stati bravi. Ora dovremo dimostrare nelle prossime 6 partite che non è stato un caso ma che si può fare bene".

20:41Calcio: Barcellona-Juventus, bianconeri con il 4-2-3-1

(ANSA) - BARCELLONA, 19 APR - Poche sorprese nelle formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus: Luis Enrique ha scelto la difesa a 4 con Sergi Roberto, Pique, Umtiti e Jordi Alba; in panchina Mascherano. Allegri non cambia l'ormai classico 4-2-3-1: c'è anche Dybala nel terzetto dietro Higuain completato da Cuadrado e Manduzkic. Barcellona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Iniesta, Busquets, Rakitic Messi, Suarez, Neymar. Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain.

20:28Calcio: Atalanta, Toloi non si nasconde ‘vogliamo l’Europa’

(ANSA) - BERGAMO, 19 APR - "La fascia al braccio è un onore e una grande responsabilità, averla indossata a Roma è il segno della fiducia del mister e dello spogliatoio". Ritrovatosi a sorpresa vicecapitano dietro il 'Papu' Gomez (squalificato all'Olimpico) nell'Atalanta di Gasperini, Rafael Toloi esprime soddisfazione per il gran momento individuale e di squadra: "Bisogna ragionare nell'ottica del collettivo, l'Europa è il sogno e l'obiettivo di tutti Pensiamo al Bologna e non alla Juventus che verrà a Bergamo settimana prossima - argomenta -. Se vogliamo arrivare in fondo tutte le partite sono da vincere e non ce ne sono di meno difficili, specialmente contro formazioni senza più obiettivi stagionali. Abbiamo quattro giornate su sei davanti al nostro pubblico, che ci ha sempre aiutato in modo esemplare. Bergamo è un posto tranquillo e bellissimo dove vivere, con più di 350 partite da professionista alle spalle la prospettiva di fare l'Europa League è uno stimolo ulteriore per raggiungere lo scopo con questa maglia".

20:24Tennis: Fed Cup, Garbin crede nel gruppo

(ANSA) - BARI, 19 APR - "Affrontiamo Taipei schierando una rappresentativa molto giovane ma vogliosa di onorare la nostra maglia". Tathiana Garbin, capitana dell'Italia che il 22 e il 23 aprile affronterà in Fed Cup la compagine asiatica nello spareggio valido per restare nel World Group II, in pratica la serie B dell'equivalente al femminile della Coppa Davis, spiega così l'appuntamento tennistico azzurro, presentato al circolo "Hugo Simmen" di Barletta. L'incontro doveva svolgersi a Taipei, ma la federazione asiatica ha richiesto l'inversione di campo, ratificata dalla Itf, la federazione internazionale. Accanto a Garbin erano presenti le giocatrici Sara Errani, Jasmine Paolini, Camilla Rosatello e Martina Trevisan. La capitana ha definito la squadra azzurra come un "gruppo di giovani che vogliono realizzare un grande sogno. Stiamo lavorando con grande grinta - dice Garbin - e siamo consapevoli della rilevanza di questo appuntamento".

20:22Killer ricercato: controlli approfonditi in un casolare

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - Controlli approfonditi nel pomeriggio in un casolare a Marmorta, frazione di Molinella, nella zona in cui da giorni è in corso la caccia a Norbert Feher, serbo di 41 anni accusato degli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri. Le ricerche sono tra le province di Bologna e Ferrara, coordinate dalla caserma dei Carabinieri di Molinella. Nel casolare sarebbe stata trovata una traccia ritenuta utile, forse di un passaggio recente dello straniero latitante. Via Fiume Vecchio, strada che collega Molinella e Marmorta è stata temporaneamente chiusa al traffico, mentre i militari con mimetiche e mitra hanno ispezionato il casolare. Sono stati portati i cani addestrati che avrebbero seguito una scia nei campi. Poi nel casolare è entrato personale del Ris, per rilievi e per repertare materiale. E da Bologna è arrivato anche il Pm titolare dell'indagine, Marco Forte. Non è la prima volta, in questi giorni di ricerche, che i cani fiutano piste promettenti. (ANSA).

20:12Consip: Renzi, chiarezza fino in fondo contro chi bara

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Io chiedo che sia fatta chiarezza, non mi accontento del fatto che non se ne parli io voglio la verità ma se qualcuno bara sulle prove o gioca sporco noi non ci accontentiamo di verità di comodo io voglio che si vada fino i fondo, con me si gioca pulito. Mi possono dire che non sono capace ma non possono permettersi di mettere in discussione la mia onestà. Non esiste che ci siano stati organi dello Stato ad intervenire. Su questo tema io mi affiderò ad un avvocato e voglio capire chi ha mentito". Lo afferma Matteo Renzi a Matrix.

20:11Consip: Csm, fatti gravi ma scontro tra procure non c’è

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "E' evidente che qualcosa non è andato alla procura di Napoli". Per la prima volta, sollecitato dai giornalisti, il vice presidente del Csm Giovanni Legnini si sbilancia sulle tensioni tra i due uffici giudiziari, Roma e Napoli, che indagano sull'inchiesta Consip. "Lo scontro allo stato non c'è": è uno dei motivi che hanno convinto il Csm a non aprire una pratica. Se è vero - è stato spiegato - che si sono verificati fatti di "gravità inaudita", è proprio questa circostanza a "richiedere che le indagini vadano sino in fondo", "senza indebite sovrapposizioni e condizionamenti" da parte del Csm.