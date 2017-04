Ultima ora

21:18Champions: Fernandez, Barcellona valuta ritorno di Deulofeu

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Possibilità di rimontare il 3-0 dell'andata? Le partite di Champions sono sempre difficili, sarà una partita complicata per tutte e due. La Juve ha un grande vantaggio, ma noi siamo in grado di stravolgere il tabellino: speriamo di poter vivere un'altra notte magica". Così Robert Fernandez, ds del Barcellona. "Deulofeu tornerà al Barcellona? Possiamo esercitare l'opzione per riprenderlo e valuteremo con grande attenzione questa cosa. Sta facendo benissimo, ma per noi la cosa più importante è che continui a farlo con la massima serenità", conclude il dirigente dei catalani.

21:15Champions: Marotta,Dybala?Ci abbiamo creduto,lo voleva Barca

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Dybala strappato al Barcellona due anni fa? E' stata una grande opportunità. Noi ci abbiamo creduto da subito, la concorrenza anche delle società italiane come Milan e Inter era forte, ma noi abbiamo rischiato, rilanciato con coraggio e preso un grande talento". Così Beppe Marotta, dg della Juve, ha parlato del talento dei bianconeri. "Juve vicina a Mascherano in estate? Nell'arco di una campagna di trasferimento molto lunga si tentano anche operazioni difficili e utopistiche. Ma dei dirigenti ambiziosi devono tentare anche strade che poi alla fine magari non portano a niente: ma queste non devono essere vissute come sconfitte - ha aggiunto -. Il Barcellona crede nella rimonta? C'è la giusta concentrazione, c'è rispetto per il Barcellona, non paura. Questa è la partita più importante della stagione, contro una squadra molto forte, ma siamo consapevoli delle nostre forze e del fatto che vogliamo arrivare in semifinale. Sarà la partita di Higuain? Dovrà essere molto importante il collettivo", ha concluso.

21:07Israele, Assad ha ancora tonnellate di armi chimiche

(ANSA) - TEL AVIV, 19 APR - Alti funzionari della Difesa israeliana hanno affermato che il regime siriano di Bashar al Assad è ancora in possesso di tonnellate di armi chimiche. "Tra una e tre", riferiscono le fonti.

21:03Bidello condannato a 6 anni e 8 mesi per violenze su 5 bimbe

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Assolto in primo grado, condannato in appello a 6 anni e 8 mesi un bidello di una scuola materna di Genova che nel 2013 venne accusato di violenza sessuale aggravata su 5 bambine di 4 e 5 anni. La sentenza è stata emessa al termine di un'udienza a porte chiuse. L'indagato, che era stato arrestato dalla squadra mobile e rimesso in libertà in attesa del processo, era stato incastrato dai video ripresi da telecamere installate dalla polizia nei bagni dell'asilo. A denunciarlo erano stati i genitori dei piccoli dopo le rivelazioni spontanee di una bambina. La piccola raccontò alla mamma di essere stata toccata nelle parti intime dal bidello che l'accompagnava in bagno. In primo grado il giudice aveva ritenuto che le immagini potevano essere "suscettibili di altre interpretazioni", e assolse il bidello, la Corte d'Appello ha invece ribaltato la sentenza. I giudici hanno concesso ad ogni genitore 10 mila euro di provvisionale, mentre al Comune è stato accordato un risarcimento di 39 mila euro.

20:49Calcio: Juric, contro la Juve serve anche la fortuna

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - "Contro la Juventus sarà una partita proibitiva ma vorrei una prestazione molto coraggiosa e un pò di fortuna". Guarda al futuro prossimo Ivan Juric ospite della festa della "Scuola Calcio Genoa Barabino e Partners". "Al di là del risultato dovremo fare una grande prestazione. Soprattutto non dovrà mai mancare la volontà di lottare. La Juve si adatta a qualunque avversario in modo fantastico e stanno facendo risultati incredibili. In questi casi devi essere anche fortunato e sperare che tutto giri nel modo giusto". Dopo la sfida con la Lazio sono arrivati i complimenti del presidente Preziosi. "Era felice e contento per la prestazione. Mi ha detto che finalmente si è divertito e ha visto una squadra vera. Per me però il pareggio è stato solo un piccolo passo in avanti - ha aggiunto il tecnico rossoblù -. Abbiamo trovato delle difficoltà contro una Lazio dalla rosa superiore ma i ragazzi sono stati bravi. Ora dovremo dimostrare nelle prossime 6 partite che non è stato un caso ma che si può fare bene".

20:41Calcio: Barcellona-Juventus, bianconeri con il 4-2-3-1

(ANSA) - BARCELLONA, 19 APR - Poche sorprese nelle formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus: Luis Enrique ha scelto la difesa a 4 con Sergi Roberto, Pique, Umtiti e Jordi Alba; in panchina Mascherano. Allegri non cambia l'ormai classico 4-2-3-1: c'è anche Dybala nel terzetto dietro Higuain completato da Cuadrado e Manduzkic. Barcellona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Iniesta, Busquets, Rakitic Messi, Suarez, Neymar. Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain.

20:28Calcio: Atalanta, Toloi non si nasconde ‘vogliamo l’Europa’

(ANSA) - BERGAMO, 19 APR - "La fascia al braccio è un onore e una grande responsabilità, averla indossata a Roma è il segno della fiducia del mister e dello spogliatoio". Ritrovatosi a sorpresa vicecapitano dietro il 'Papu' Gomez (squalificato all'Olimpico) nell'Atalanta di Gasperini, Rafael Toloi esprime soddisfazione per il gran momento individuale e di squadra: "Bisogna ragionare nell'ottica del collettivo, l'Europa è il sogno e l'obiettivo di tutti Pensiamo al Bologna e non alla Juventus che verrà a Bergamo settimana prossima - argomenta -. Se vogliamo arrivare in fondo tutte le partite sono da vincere e non ce ne sono di meno difficili, specialmente contro formazioni senza più obiettivi stagionali. Abbiamo quattro giornate su sei davanti al nostro pubblico, che ci ha sempre aiutato in modo esemplare. Bergamo è un posto tranquillo e bellissimo dove vivere, con più di 350 partite da professionista alle spalle la prospettiva di fare l'Europa League è uno stimolo ulteriore per raggiungere lo scopo con questa maglia".