23:49Champions: Allegri, grande Juve ma è solo passo verso finale

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "C'è da fare i complimenti alla squadra per quello che stanno facendo, è stata una partita molto bella contro un avversario di grandissimo livello. Non abbiamo sfruttato delle occasioni a campo aperto, la semifinale è un passaggio verso Cardiff, non un traguardo". Lo ha detto Massimiliano Allegri, parlando della qualificazione alla semifinale di Champions della Juve.

23:45Champions: Luis Enrique, questa Juve può vincere il torneo

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Questo è il calcio, noi abbiamo pensato a giocare velocissimi, puntando la porta, ma è mancata un po' di lucidità negli ultimi metri. Si è vista una partita bella, fra due grandi squadre. Complimenti alla Juve. Quando uno non si arrende fino all'ultimo minuto e i tifosi ti spingono fino all'ultimo, questa è la conferma che siamo partiti per vincere sempre, ogni titolo". Lo ha detto Luis Enrique, dopo l'eliminazione contro la Juventus, in Champions, parlando a Mediaset premium. "La Juve ha un grandissimo allenatore, ha grandi campioni, ha tutte le possibilità di vincere, ma altre squadre pensano di fare lo stesso", ha aggiunto.

23:42Champions: Bonucci, semifinali? Ora le altre ci temono

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "La Juve adesso mette paura. Bisognerebbe chiedere alle nostre avversarie chi non vuole incontrarla in semifinale. Il nostro obiettivo è andare in finale". Lo ha detto Leonardo Bonucci, dopo lo 0-0 col Barcellona. "Sapevamo che venivamo a giocare la partita rischiando, siamo stati bravi a rimanere uniti e compatti - ha aggiunto -. Merito della grande corsa degli esterni, è stata una grande prova di sacrificio e umiltà. La qualificazione col Barca conferma che siamo una grande squadra".

23:34Champions: Dybala, è stata una grande impresa

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Siamo proprio contenti, questa contro il Barcellona è impresa. Per quello che abbiamo visto nelle partite precedenti magari non si pensava di superare una squadra come il Barcellona. Con Messi non abbiamo parlato, ci siamo solo salutati. Prima dei quarti non volevamo il Barcellona, adesso accettiamo quello che ci darà il sorteggio". Così Paulo Dybala ha commentato la qualificazione della Juve alla semifinale di Champions, ottenuta contro il Barcellona.

23:31Due morti ai cortei di protesta in Venezuela

(ANSA) - CARACAS, 19 APR - Due persone sono morte oggi in Venezuela nelle proteste antigovernative. Una donna di 23 anni, identificata come Paola Ramirez, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco, nel corso delle manifestazioni a San Cristobal nell'ovest del Paese. Lo ha precisato il sindaco della città. Poche ore prima a Caracas un giovane 17enne, Carlos José Moreno, studente di primo anno alla facoltà di Economia, era morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma di fuoco alla testa.

23:22Juve: Cuadrado, qualificazione da grande squadra

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Ringrazio Dio per questa qualificazione: abbiamo giocato da grande squadra, soffrendo e sacrificandoci come serviva". Così Juan Cuadrado esulta, per il passaggio in semifinale di Champions contro il Barcellona. "Real o Atletico? Chi verrà verrà, ora: l'importante era qualificarsi, e lo abbiamo fatto meritandolo".

23:13Champions: Monaco-Borussia Dortmund 3-1

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Un gol di Mbappe al 3' e uno di falcao al 17' del primo tempo regalano di fatto al Monaco la qualificazione per la semifinale di Champions. Inutile la rete di Reus al 3' della ripresa per i tedeschi. Germain, al 36' chiude definitivamente i conti e regala il trionfo alla squadra di casa. Nello stadio Louis II finisce 3-1 e i francesi volano in semifinale, dove affronteranno una fra Juve, Real Madrid e Atletico Madrid.