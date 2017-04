Ultima ora

08:26Trump: Exxon chiede esenzione da sanzioni Russia

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Il gigante petrolifero statunitense Exxon Mobil, il cui ceo fino a poche settimane fa era il segretario di Stato americano Rex Tillerson, ha chiesto all'amministrazione Trump di essere esentata dalle sanzioni per chi fa affari con la Russia. L'obiettivo - riporta il Wall Street Journal - e' portare avanti un progetto di joint venture con il gruppo Rosneft, vicino al Cremlino, per la trivellazione del Mar Nero. La richiesta era gia' stata avanzata da Exxon all'amministrazione Obama che non l'aveva presa in considerazione. Ora la proposta sarebbe stata nuovamente presentata al dipartimento del Tesoro. Un vicenda molto delicata sul fonte del conflitto di interessi e anche su quello dei possibili legami tra gli uomini di Donald Trump e Mosca, su cui sta indagando anche il Congresso.

08:23Siria: Assad sposta i suoi caccia vicino a base aerea russa

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Il governo siriano sta riposizionando la gran parte dei suoi aerei da combattimento in prossimita' di una base russa, per evitare che siano colpiti da nuovi bombardamenti americani. Lo riportano fonti del Pentagono alla Cnn. La flotta aerea del regime di Damasco si starebbe dunque trasferendo nell'aeroporto internazionale Assad, adiacente alla Khmeimim Air Base dove si trovano i caccia russi che operano in Siria. Lo spostamento sarebbe cominciato all'indomani dell'attacco dei missili Usa del 6 aprile scorso, ordinato dal presidente Donald Trump come rappresaglia all'attacco chimico al villaggio di Sheikhoun.

23:49Champions: Allegri, grande Juve ma è solo passo verso finale

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "C'è da fare i complimenti alla squadra per quello che stanno facendo, è stata una partita molto bella contro un avversario di grandissimo livello. Non abbiamo sfruttato delle occasioni a campo aperto, la semifinale è un passaggio verso Cardiff, non un traguardo". Lo ha detto Massimiliano Allegri, parlando della qualificazione alla semifinale di Champions della Juve.

23:45Champions: Luis Enrique, questa Juve può vincere il torneo

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Questo è il calcio, noi abbiamo pensato a giocare velocissimi, puntando la porta, ma è mancata un po' di lucidità negli ultimi metri. Si è vista una partita bella, fra due grandi squadre. Complimenti alla Juve. Quando uno non si arrende fino all'ultimo minuto e i tifosi ti spingono fino all'ultimo, questa è la conferma che siamo partiti per vincere sempre, ogni titolo". Lo ha detto Luis Enrique, dopo l'eliminazione contro la Juventus, in Champions, parlando a Mediaset premium. "La Juve ha un grandissimo allenatore, ha grandi campioni, ha tutte le possibilità di vincere, ma altre squadre pensano di fare lo stesso", ha aggiunto.

23:42Champions: Bonucci, semifinali? Ora le altre ci temono

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "La Juve adesso mette paura. Bisognerebbe chiedere alle nostre avversarie chi non vuole incontrarla in semifinale. Il nostro obiettivo è andare in finale". Lo ha detto Leonardo Bonucci, dopo lo 0-0 col Barcellona. "Sapevamo che venivamo a giocare la partita rischiando, siamo stati bravi a rimanere uniti e compatti - ha aggiunto -. Merito della grande corsa degli esterni, è stata una grande prova di sacrificio e umiltà. La qualificazione col Barca conferma che siamo una grande squadra".

23:34Champions: Dybala, è stata una grande impresa

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Siamo proprio contenti, questa contro il Barcellona è impresa. Per quello che abbiamo visto nelle partite precedenti magari non si pensava di superare una squadra come il Barcellona. Con Messi non abbiamo parlato, ci siamo solo salutati. Prima dei quarti non volevamo il Barcellona, adesso accettiamo quello che ci darà il sorteggio". Così Paulo Dybala ha commentato la qualificazione della Juve alla semifinale di Champions, ottenuta contro il Barcellona.

23:31Due morti ai cortei di protesta in Venezuela

(ANSA) - CARACAS, 19 APR - Due persone sono morte oggi in Venezuela nelle proteste antigovernative. Una donna di 23 anni, identificata come Paola Ramirez, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco, nel corso delle manifestazioni a San Cristobal nell'ovest del Paese. Lo ha precisato il sindaco della città. Poche ore prima a Caracas un giovane 17enne, Carlos José Moreno, studente di primo anno alla facoltà di Economia, era morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma di fuoco alla testa.