Ultima ora

10:06Australia: dopo giro vite visti lavoro,anche su cittadinanza

(ANSA) - SYDNEY, 20 APR - A poche ore dalla notizia di un giro di vite sui visti temporanei di lavoro specializzato, il governo conservatore australiano annuncia nuove sostanziali restrizioni ai test di cittadinanza, che richiederanno maggiore conoscenza dell'inglese e un più lungo periodo minimo di residenza, quattro anni anziché uno. Gli aspiranti cittadini oltre ad essere sottoposti a maggiori controlli di polizia dovranno dimostrare la propria integrazione nella società, come un posto di lavoro, il pagamento di tasse, l'iscrizione ad associazioni e la frequenza dei figli a scuola. Sarà inoltre abolito il sistema corrente che permette un numero illimitato di tentativi di superare il test di cittadinanza: dopo tre tentativi falliti il candidato dovrà attendere due anni per riprovare.

10:02Del Grande: Ue, lavoro discreto ma speriamo produttivo

(ANSA) - PECHINO, 20 APR - Sul caso di Gabriele Del Grande, "ci siamo coordinati con le autorità italiane fin dal primo momento, come facciamo in casi simili in cui la responsabilità principale è dello stato membro. L'Ue, in questo particolare caso, si è attivata per sostenere l'azione dell'ambasciatore italiano ad Ankara, che oltretutto ho sentito nei giorni scorsi, per sostenere l'azione della Farnesina e del governo italiano rispetto alle autorità turche". Lo ha detto Federica Mogherini, Alto rappresentante Ue per la politica estera a Pechino. "Questo sta già accadendo in modo discreto ma spero produttivo".

10:00Pena morte:Arkansas,Corte vieta farmaco per iniezione letale

(ANSA) - LITTLE ROCK, 20 APR - La Corte suprema dell'Arkansas ha vietato alle autorità statali l'uso di un farmaco necessario per le iniezioni letali dopo che la casa farmaceutica produttrice aveva affermato di essere stata ingannata dallo Stato sul suo utilizzo. La decisione potrebbe bloccare numerose esecuzioni previste in Arkansas entro la fine di aprile. Poco prima, la stessa Corte suprema aveva bloccato l'esecuzione di uno dei due condannati a morte che avrebbero dovuto essere giustiziati questa sera, affermando che l'uomo - Stacey Johnson, condannato per l'omicidio di una 25enne nel 1993 - deve avere la possibilità di provare la sua innocenza con l'aiuto di test sul Dna più moderni. Da parte sua, la casa farmaceutica produttrice del bromuro di rocuronio utilizzato nelle iniezioni letali, la McKesson Corp., sosteneva di avere venduto il farmaco allo Stato per uso terapeutico.

09:04Venezuela: proteste anti-Maduro, ieri almeno 3 morti

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Almeno tre persone sono state uccise in Venezuela durante le proteste di ieri contro il governo di Nicolas Maduro: secondo quanto riporta oggi la Bbc online, oltre al 17enne morto a Caracas e alla donna di 23 anni uccisa a San Cristobal, nell'ovest del Paese, una guardia nazionale e' morta a sud della capitale. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese per chiedere nuove elezioni e il rilascio di leader dell'opposizione in carcere. Allo stesso tempo, sostenitori del governo hanno organizzato una contromanifestazione a Caracas, mentre il presidente Maduro ha detto che oltre 30 persone sono state arrestate.

08:26Trump: Exxon chiede esenzione da sanzioni Russia

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Il gigante petrolifero statunitense Exxon Mobil, il cui ceo fino a poche settimane fa era il segretario di Stato americano Rex Tillerson, ha chiesto all'amministrazione Trump di essere esentata dalle sanzioni per chi fa affari con la Russia. L'obiettivo - riporta il Wall Street Journal - e' portare avanti un progetto di joint venture con il gruppo Rosneft, vicino al Cremlino, per la trivellazione del Mar Nero. La richiesta era gia' stata avanzata da Exxon all'amministrazione Obama che non l'aveva presa in considerazione. Ora la proposta sarebbe stata nuovamente presentata al dipartimento del Tesoro. Un vicenda molto delicata sul fonte del conflitto di interessi e anche su quello dei possibili legami tra gli uomini di Donald Trump e Mosca, su cui sta indagando anche il Congresso.

08:23Siria: Assad sposta i suoi caccia vicino a base aerea russa

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Il governo siriano sta riposizionando la gran parte dei suoi aerei da combattimento in prossimita' di una base russa, per evitare che siano colpiti da nuovi bombardamenti americani. Lo riportano fonti del Pentagono alla Cnn. La flotta aerea del regime di Damasco si starebbe dunque trasferendo nell'aeroporto internazionale Assad, adiacente alla Khmeimim Air Base dove si trovano i caccia russi che operano in Siria. Lo spostamento sarebbe cominciato all'indomani dell'attacco dei missili Usa del 6 aprile scorso, ordinato dal presidente Donald Trump come rappresaglia all'attacco chimico al villaggio di Sheikhoun.

23:49Champions: Allegri, grande Juve ma è solo passo verso finale

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "C'è da fare i complimenti alla squadra per quello che stanno facendo, è stata una partita molto bella contro un avversario di grandissimo livello. Non abbiamo sfruttato delle occasioni a campo aperto, la semifinale è un passaggio verso Cardiff, non un traguardo". Lo ha detto Massimiliano Allegri, parlando della qualificazione alla semifinale di Champions della Juve.