11:31Champions: Buffon “più europei e vogliamo crescere ancora”

(ANSA) - BARCELLONA, 20 APR - "Stiamo diventando un po' più europei, dobbiamo crescere ancora e migliorare, ma dipende da noi. E voglia ne abbiamo". Gigi Buffon riassume cosi ai microfoni di Mediaset Premium , il pensiero bianconero dopo l'approdo alle semifinali di Champions. "Non saprei scegliere il prossimo avversario: ormai siamo le 4 più forti d'Europa".

11:30Corpo carbonizzato in rogo furgone nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Un corpo carbonizzato è stato trovato all'interno di un furgone in fiamme, fermo in via Gherardo Silvani, nella zona del Galluzzo a Firenze, nei pressi dell'ingresso di un agriturismo. Sul posto intorno alle 9,30 sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. I pompieri hanno estinto il rogo e trovato all'interno un corpo carbonizzato, non è ancora chiaro se di un uomo o di una donna. Accertamenti della polizia sono in corso per capire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto appreso, non sarebbero stati rilevati segni evidenti di un incidente stradale.

11:20Calcio: stampa Spagna ammette, ‘troppa Juve’

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La difesa della Juventus non è quella del Paris Saint Germain ed i sogni del Barcellona di una seconda, miracolosa, rimonta erano, appunto, solo sogni. Irrealizzabili. Nella partita più importante di questa fase della stagione i catalani hanno dovuto fare i conti con le "polveri bagnate" (Marca) del trio Messi-Suarez-Neymar. Traditi dalle loro punte, i blaugrana hanno finito per "schiantarsi contro il muro bianconero" (Sport). La stampa spagnola riconosce i meriti della Juventus che ha eliminato il Barcellona dalla Champions: solidità del reparto arretrato, "freddezza ed una giusta dose di spavalderia". Ancora Marca riconosce "il potenziale della difesa italiana", al quale si è aggiunta l'astinenza dei tre tenori. Mundo Deportivo mette l'accento sulla fine del viaggio in Europa di Messi&co.: "Le magie difficilmente si ripetono", specie se davanti hai "una Juventus che si è confermata avversario molto più solido del Psg, fuori dalla portata di questo Barcellona, nonostante il suo orgoglio".

11:10Calcio: Di Lello (Antimafia), malavita infiltrata nel Genoa

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'audizione di oggi del procuratore di Genova, Francesco Cozzi, ha "confermato una nutrita presenza di pregiudicati ed esponenti della malavita nel tifo organizzato del Genoa calcio". Lo ha detto Marco Di Lello, coordinatore del Comitato "mafia e sport" e segretario della Commissione parlamentare Antimafia, al termine dell'audizione del magistrato. "Le modalità di comportamento - ha spiegato - si avvicinano molto a quelle delle organizzazioni di tipo mafioso. Abbiamo anche ricevuto conferma di "rapporti promiscui" dei tifosi pregiudicati "con i calciatori, spesso mediati dalla società". Il Genoa "in questo caso non appare del tutto estraneo a quel che accade. La situazione è più tranquilla sul fronte doriano, seppur non idilliaca". "Il quadro è sempre lo stesso e si conferma la bontà della nostra indagine", ha concluso Di Lello. (ANSA).

11:09Francia:sondaggio,Macron al 25% aumenta distacco, Le Pen 22%

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - Emmanuel Macron al 25%, Marine Le Pen al 22%: queste le cifre dell'ultimo sondaggio sulle presidenziali, pubblicato a 3 giorni dal 1/o turno. Nell'inchiesta dell'istituto Harris Interactive per France Télévisions, dietro i due favoriti ci sono - appaiati al 19% delle intenzioni di voto - François Fillon e Jean-Luc Mélenchon, candidati della destra Républicains e della sinistra radicale. I margini di errore prevedibili sono ancora tali da lasciare ai due inseguitori ampie possibilità di passare al secondo turno. Molto staccato, il socialista Benoit Hamon al 7,5%, ormai quasi la metà del 14% che aveva a inizio febbraio, dopo le primarie vinte.

11:08Calcio: Buffon, scritto un altro pezzo di storia

(ANSA) - BARCELLONA, 20 APR - "Un altro pezzo di storia è stato scritto, ma la più bella è sempre quella che dovrà essere raccontata". Così Gianluigi Buffon, imbattuto nei 180' con il Barcellona, celebra su Twitter il passaggio del turno di Champions. I bianconeri sono stati molto attivi sui social festeggiando l'approdo alle semifinali. Bonucci ha pubblicato un breve video che attribuisce al giorno del sorteggio dei quarti: "E' il 17 marzo - dice - se becchiamo il Barcellona, lo facciamo fuori". Chiellini, anche lui insuperabile al 'Camp Nou' è pronto alle prossime sfide: "Godiamoci questa vittoria, ma prepariamoci a un'altra battaglia. Avanti così". Marchisio, neppure in panchina per un lieve infortunio, batte le mani a compagni, "Grandi ragazzi!". E Dybala pubblica sui social la foto della Juventus a tavola: "Grande cena oggi. Vamooos!".

11:03Erdogan, ‘ingannati da Obama su Pkk, Trump non lo farà’

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 APR - "Con il presidente Obama avevamo un accordo sul (contrasto al) Pkk, ma Obama ci ha ingannati. Non credo che l'amministrazione Trump farà lo stesso". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un'intervista ad Al Jazeera, in cui ha anche commentato la telefonata con il suo omologo americano dopo la vittoria del referendum in Turchia: "I punti più importanti che abbiamo discusso hanno riguardato gli sviluppi in Siria e Iraq. Abbiamo in programma di incontrarci a maggio e discuterne ancora faccia a faccia".