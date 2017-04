Ultima ora

12:52Cannabis: semina a Milano, Cappato identificato

(ANSA) - MILANO, 20 APR - I Radicali guidati da Marco Cappato hanno seminato cannabis in piazza Duca d'Aosta a Milano, fra la stazione Centrale e la sede del Consiglio regionale della Lombardia, in occasione della Giornata mondiale della Cannabis. Al termine della 'semina proibita', Cappato è stato identificato dalla Polizia che ha sequestrato alcuni dei semi distribuiti ai passanti.

12:10Concordia: udienza al via senza Schettino

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Ha preso il via da poco nell'Aula magna della Cassazione l'udienza per il naufragio della nave da crociera 'Concordia' della Costa nel quale è imputato l'ex comandante Francesco Schettino, condannato in primo e secondo grado a 16 anni e un mese di reclusione. A fare ricorso alla Suprema Corte, oltre alla difesa di Schettino che non è presente, è stata la Procura della Corte di appello di Firenze che ritiene troppo mite la pena inflitta a fronte di una richiesta della pubblica accusa di 27 anni di carcere. Nel naufragio morirono 32 persone per l'impatto contro gli scogli avvenuto il 13 gennaio 2012 per una maldestra manovra di avvicinamento all'isola Del Giglio, nell'arcipelago toscano. La prossima udienza è prevista per il 12 maggio e in quella data potrebbe essere emesso il verdetto. Sulla concordia c'erano 3216 passeggeri e 1013 persone d'equipaggio. La Costa ha risarcito la maggior parte delle parti civili mentre altre sono ricorse in Cassazione per ottenere indennizzi più alti.

12:08Mediterraneo Antirazzista a Milano, festa manager e migranti

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Disabili e migranti, manager e ragazzi difficili: c'è uno sport che li unisce tutti, perché il suo scopo non è la competizione, ma l'inclusione. E' lo sport popolare, che il 23 aprile si mette a disposizione di tutti, al parco di Trenno per Mediterraneo Antirazzista. Il format è nato 10 anni fa a Palermo e, da allora, ha trovato casa a Napoli, Roma, Genova e Milano: diverse realtà di sport popolare che lavorano in rete per portare avanti i valori del progetto. "Lo sport deve essere accessibile a tutti perché - spiega Simone del centro sociale Soy Mendel - crea aggregazione e socialità, arrivando a toccare in maniera spontanea e immediata temi come l'antirazzismo: quando giochi con un ragazzo di colore non è più di colore, ma solo un compagno di squadra". Nelle palestre popolari ci sono "ragazzi che vengono da famiglie devastate o territori degradati perché - racconta Fulvio, maestro di boxe - noi portiamo avanti un aspetto sociale, non solo sportivo".

12:00Senato accoglie dimissioni Minzolini, 142 sì, 105 no

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'Aula del Senato ha accolto con voto segreto le dimissioni presentate dal senatore di FI, Augusto Minzolini. I sì sono stati 142, 105 i no, e 4 gli astenuti. Prima del voto il senatore di Fi aveva invitato l'Aula di Palazzo Madama a "non avere paura".

11:56Comunali: nel Savonese nessuna lista M5S

(ANSA) - SAVONA, 20 APR - Il MoVimento 5 stelle non parteciperà alle prossime amministrative in nessuno dei sei comuni al voto in provincia di Savona. Uno scenario difficilmente ipotizzabile dopo che lo scorso anno il M5s è stato il primo partito a Savona, dove aveva ottenuto oltre il 25%, ma non era riuscito a finire al ballottaggio. In molti avevano visto in quel risultato un preludio a possibili successi alle successive amministrative, almeno in alcuni Comuni: invece il simbolo pentastellato non sarà sulle schede elettorali di: Cairo Montenotte, Borghetto Santo Spirito, Boissano, Altare, Calizzano e Giusvalla. Un'assenza, spiegano gli esponenti locali del partito, figlia dell'organizzazione territoriale del M5S. "Non è frutto di una scelta - spiega il consigliere regionale Andrea Melis - ma del meccanismo con cui nascono le nostre liste: le crea chi sul territorio si impegna quotidianamente e poi decide di fare una lista e chiedere la certificazione. Nei Comuni savonesi al voto non abbiamo gruppi consolidati di attivisti". "A Cairo Montenotte - prosegue Melis - invece è operativo un Meetup, che fa riferimento a tutta la Valbormida, ma ha deciso di non presentare una lista con il marchio: la prossima settimana deciderà se e con quale modalità partecipare alle elezioni". (ANSA).

11:45Terremoto: su web si adottano mucche e pecore sisma

(ANSA) - ANCONA, 20 APR - Una piattaforma online realizzata dai ragazzi delle scuole medie per sostenere l'adozione di mucche e pecore terremotate e la vendita dei prodotti delle aree colpite dal sisma. E' il progetto realizzato dall'Istituto comprensivo di Monte San Vito (Ancona), in collaborazione con Coldiretti Marche e Ufficio Scolastico Regionale che sarà presentato domani nella sede della scuola. Protagonisti dell'iniziativa sono gli alunni della classe 2/a B dell'istituto, che hanno ideato una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione e costruito un sito per l'adozione di animali e per favorire l'acquisto responsabile e consapevole dei prodotti. "Noi ragazzi - spiegano sulla piattaforma web -, crediamo che questo progetto possa aiutare gli allevatori colpiti dal sisma. Pensare che delle persone stiano soffrendo senza che il mondo esterno se ne accorga e continui a vivere normalmente non avendo la possibilità di aiutarle, ci ha fatto riflettere e ci ha spinto a creare questo sito. Speriamo di poterli davvero sostenere".

11:44Maroni, a ottobre referendum autonomia Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Domani in Giunta annuncerò la data del referendum per l'autonomia" della Lombardia. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Maroni, interpellato dai giornalisti al Salone dello studente. Maroni si è limitato ad aggiungere che il referendum consultivo si terrà "in ottobre", probabilmente insieme al Veneto. "Oggi - ha concluso - sentirò il presidente Zaia e domani annuncerò la data. Devono partire le procedure, abbiamo già fatto la gara per il voto elettronico e il cronoprogramma è chiaro".