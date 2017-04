Ultima ora

14:36Cucchi: legali medici valutano se rinunciare a prescrizione

(ANSA) - ROMA, 20 APR - E' una possibilità molto concreta quella che i medici accusati dell'omicidio colposo di Stefano Cucchi, per i quali ieri sera la Corte di Cassazione ha annullato nuovamente l'assoluzione, possano rinunciare alla prescrizione - che fra due giorni determinerà l'estinzione del reato - nel nuovo processo ordinato dai Supremi giudici. "Valuteremo se rinunciare alla prescrizione - ha detto l'avvocato Gaetano Scalise che nel processo difende il prof. Aldo Fierro, il primario dell'ospedale dove Cucchi morì nell' ottobre 2009 una settimana dopo il suo arresto per droga - Comunque, la nuova Corte d'assise d'appello potrebbe rivalutare il caso ed assolvere nuovamente i medici anche in presenza di una prescrizione maturata sulla quale valuteremo l'atteggiamento da tenere. Soprattutto perché, non bisogna dimenticarlo, proveniamo da due sentenze assolutorie emesse da due Corti diverse". Anche i legali di altri medici stanno valutando di rinunciare alla prescrizione "per avere un giudizio di merito pieno".

14:33Calcio: Juve rientrata a Torino da Barcellona

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il volo charter che ha riportato la Juventus in Italia da Barcellona è atterrato all'aeroporto di Caselle poco dopo le 13. Ad accogliere la squadra una quarantina di tifosi dietro le transenne sul piazzale degli arrivi vip. Applausi e "grazie" dai tifosi. Il pullman bianconero è poi partito per Vinovo.

14:25Cannabis: semina a Milano, Cappato identificato

(ANSA) - MILANO, 20 APR - I Radicali guidati da Marco Cappato hanno seminato cannabis in piazza Duca d'Aosta a Milano, fra la stazione Centrale e la sede del Consiglio regionale della Lombardia, in occasione della Giornata mondiale della Cannabis. Al termine della 'semina proibita', Cappato è stato identificato dalla Polizia che ha sequestrato alcuni dei semi distribuiti ai passanti.

14:24Ruby: Torino, chiusa inchiesta su Berlusconi

(ANSA) - TORINO, 20 APR - La procura di Torino ha formalmente chiuso le indagini preliminari su Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. L'atto è stato notificato alle parti in causa. Il procedimento è legato al caso Ruby. Lo scorso 29 aprile un gup del tribunale di Milano aveva disposto la trasmissione degli atti nel capoluogo piemontese per la parte che riguardava le posizioni dell'ex presidente del Consiglio e di Roberta Bonasia, di Nichelino (Torino), anche lei indagata, per competenza territoriale: il giudice aveva ritenuto determinante il luogo in cui ha la sede l'Istituto bancario dove arrivò il bonifico. Bonasia, 32 anni, ex infermiera, poi modella e soubrette, ricevette del denaro da Berlusconi, secondo le accuse della Procura di Milano, per rendere dichiarazioni non veritiere nei procedimenti giudiziari sulle cene di Arcore. (ANSA).

14:20Pyeongchang 2018: Malagò, riprendiamoci un oro

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Abbiamo una squadra molto competitiva: faremo sicuramente meglio di Sochi e dobbiamo riprenderci questo credito con la fortuna". Giovanni Malagò inaugura la "Road to Pyeongchang 2018": da Bolzano il presidente del Coni, alla presenza di una nutrita rappresentanza dell'Italia Team, lancia la corsa d'avvicinamento ai Giochi invernali, in programma nella città sudcoreana dal 9 febbraio. Guardando Giuliano Razzoli, olimpionico a Vancouver 2010, sottolinea: "È ora di riprenderci qualche oro, le discipline invernali hanno sempre più appeal. La squadra è formata non solo da chi punta al podio, ma anche da chi ha come obiettivo la qualificazione". "Se sarò ancora presidente del Coni - aggiunge poi Malagò - proporrò d'equiparare i premi per le medaglie olimpiche invernali a quelli delle estive: 150mila euro per l'oro, 75mila per l'argento e 50mila per il bronzo. E tra ottobre e gennaio, compatibilmente con gli impegni del presidente della Repubblica, andremo al Quirinale per la cerimonia di consegna del Tricolore".

14:17Calcio: Marotta, vogliamo vincere la Champions

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "La qualificazione è una grande impresa. Ma la considero solo un traguardo che non significa nulla se non saliamo sul podio da vincitori. Abbiamo due ostacoli da superare per arrivare alla fine da vincitori": sissa l'obiettivo l'ad della Juventus, Beppe Marotta, all'ingresso della Lega Serie A. "Il rapporto con Allegri - aggiunge - ha portato solo aspetti positivi a tutti. E' un rapporto che procede bene. Non intravediamo screzi che possano rompere il matrimonio". Il tecnico "ha tanti meriti": è riuscito a "plasmare la squadra e farla diventare vincente". "Nei tre anni con lui - sottolinea l'ad bianconero - abbiamo conquistato due qualificazioni alle semifinali. Ha avuto un ruolo importante, anche psicologico nella gestione degli uomini e nel dare la mentalità giusta".

14:16Migranti: missione in Etiopia per corridoio umanitario

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Al via le operazioni preliminari per consentire il primo corridoio umanitario dall'Africa. Una missione congiunta di Caritas Italiana e Comunità di Sant'Egidio si sta svolgendo in questi giorni ad Addis Abeba. L'obiettivo è portare in Italia 500 profughi eritrei, somali e sud sudanesi in due anni. Il corridoio è finanziato con fondi Cei dell'otto per mille ed è stato reso possibile da un protocollo d'intesa siglato al Viminale il 12 gennaio scorso tra il Governo italiano, la Cei e la Comunità di Sant'Egidio. Le agenzie dell'Onu impegnate nella gestione dei rifugiati, Unhcr e Oim, hanno offerto piena collaborazione, come pure ha fatto l'Arra, l'agenzia di Stato che si occupa degli oltre 850.000 rifugiati presenti in Etiopia, paese leader in Africa nell'accoglienza di profughi. La missione prosegue in questi giorni con una prima ricognizione nei campi in Tigrai, al confine con l'Eritrea, facilitata dalla Ong Gandhi Charity.