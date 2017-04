Ultima ora

16:11Calcio: Pioli, Firenze? Bei ricordi da calciatore

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 20 APR - Stefano Pioli non risponde alla domanda su un interessamento della Fiorentina ma si sbilancia ricordando con un pò di nostalgia la sua esperienza da calciatore in viola. "È stata una parentesi importante - ammette il tecnico dell'Inter in conferenza due giorni prima della partita con la Fiorentina - Firenze è stato il posto dove ho giocato più a lungo, per sei anni. Da giocatore ho bei ricordi di quel periodo nonostante la delusione di una retrocessione". Ma non c'è spazio per l'amarcord, Pioli viole pensare a vincere per ritornare in corsa per l'Europa: "La Fiorentina é un avversario forte e allenato molto bene. Il Franchi è un campo molto difficile, qui le big hanno fatto tutte fatica: la Juve e la Roma hanno perso, mentre Napoli, Milan e Atalanta ci hanno pareggiato".

16:02Pyeongchang 2018: Kostner, sono ripartita da zero

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Le Olimpiadi devono essere sempre un evento pacifico, il luogo in cui ritrovarsi tutti, un'esperienza che unisce e non divide". Carolina Kostner guarda all'appuntamento con i Giochi invernali di Pyeongchang 2018 senza troppe apprensioni, nonostante i venti di guerra tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. "Adesso - dice la campionessa di pattinaggio, a Bolzano con l'Italia Team per la presentazione di Road to Pyeongchang - parte ufficialmente il viaggio per le Olimpiadi. Sono tornata per l'amore che provo per questo sport. Lavorerò in Canada e in Italia. Per l'estate saranno pronti il programma e le musiche per i Giochi". L'azzurra, rimasta fuori per una squalifica legata al coinvolgimento nella vicenda del suo ex fidanzato Alex Schwazer, ora si allena con il "guru" russo Alexei Mishin. "Comincio al mattino con i bimbi - spiega sorridendo - Ho avuto pazienza, mettendomi nella posizione del principiante e ripartendo da zero. È stata lunga e difficile, ma spero di aver preso la direzione giusta".

15:56Del Grande: Alfano, domani alle 9 incontra il console

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Le autorità turche ci hanno avvisato per telefono che domattina alle 9 ci sarà la possibilità di un incontro del console e del legale di Del Grande" con il connazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelo Alfano alla Farnesina.

15:39Calcio: Serie A, assemblea di Lega in corso

(ANSA) - ROMA, 20 APR - È in corso l'assemblea della Lega di Serie A, che all'ordine del giorno ha il rinnovo dei vertici e la modifica dello statuto. I lavori sono ripresi per la settima volta ma, secondo quanto si apprende, difficilmente si troverà l'accordo per la nomina del presidente. Pertanto, a meno di colpi di scena, il commissariamento sembra quindi avvicinarsi.

15:35Arrivata autorizzazione per festival sul prato di Pontida

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Alla fine è arrivata l'autorizzazione e quindi sabato a Pontida nel prato accanto alla stazione si svolgerà 'Tutti a Pontida! Giornata dell'Orgoglio Antirazzista' che include un concertone con artisti come Eugenio Bennato e i 99 posse. Nel prato nel pomeriggio è convocata una conferenza stampa degli organizzatori che avevano protestato per l'iniziale no all'uso dello spazio da parte del gruppo delle ferrovie dello Stato. "E' tutto confermato. Il festival si farà" hanno annunciato.

15:31Gb: sondaggio, vantaggio Tories di 24 punti sul Labour

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - I conservatori hanno un vantaggio di 24 punti sul Labour. E' quanto emerge dal primo sondaggio fatto da YouGov dopo l'annuncio delle elezioni anticipate. I Tories raggiungono quindi il 48% dei consensi, seguiti dai Laburisti al 24%, i Libdem al 12% e l'Ukip al 7%.

15:28Tajani, Turchia rispetti libertà stampa o niente Ue

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - "La Turchia deve rispettare la libertà di stampa se vuol far parte dell'Unione europea". Lo ha detto a Londra il presidente dell'europarlamento, Antonio Tajani, rinnovando il suo appello per il rilascio immediato di Gabriele Del Grande. "Non è un fatto solo italiano", ha sottolineato ricordando che Ankara ha "200 giornalisti in carcere, turchi ma anche stranieri" e citando assieme a Del Grande "il caso del giornalista di Die Welt". Non si può negoziare con l'Ue "se si fanno scelte di questo tipo. Peggio ancora se si va verso un referendum per la pena di morte".