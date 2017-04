Ultima ora

17:40Calcio: Bayern, Neuer conferma ‘stagione finita’

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Come si temeva: il metatarso sinistro è rotto, ma non deve essere operato. Questo significa che dovrò avere pazienza e portare le stecche. In questa stagione, purtroppo, non posso più dare il mio contributo alla squadra. Voglio riprendermi, con la preparazione per la nuova stagione, per un nuovo inizio". Così Manuel Neuer, postando sul proprio profilo Facebook una foto molto eloquente del piede sinistro infortunato contro il Real Madrid, in Champions, comunica ufficialmente di non poter più tornare in questa stagione fra i pali del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Già ieri si era diffusa la voce che la stagione agonistica per lui fosse finita.

17:38Card. Bassetti, è emergenza aumento povertà

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "C'è un'emergenza in Italia cui bisogna dare la massima attenzione, l'aumento dei poveri": è quanto sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti sul Settimanale dell'Osservatore romano in occasione dell'ultimo rapporto Istat sulla povertà in Italia. Per l'arcivescovo di Perugia la situazione "più inquietante e più preoccupante" è il rischio di una "strisciante e subdola guerra tra poveri. Una sorta di perverso conflitto sociale tra chi occupa l'ultimo posto della società e tra chi ne sta addirittura fuori". Nel suo intervento, il cardinale Bassetti ricorda che "secondo l'ultima pubblicazione dell'Istat sono più di otto milioni" i poveri. "E di questi - aggiunge -, ben quattro milioni e mezzo vivono in condizioni di indigenza assoluta. Queste cifre già di per sé drammatiche, tuttavia, non ci dicono tutto. Accanto a questi numeri preoccupanti bisogna aggiungere, infatti, le nuove forme di esclusione sociale che le statistiche non ci restituiscono appieno".

17:33Atletica: incidente, morto Germaine Mason

(ANSA) - KINGSTON (GIAMAICA), 20 APR - Germaine Mason, medaglia d'argento nel salto in alto a Pechino 2008, ha perso la vita in un incidente stradale a Kingston, in Giamaica. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che stamattina all'alba il 34enne Mason avrebbe perso il controllo della moto che stava conducendo. Nonostante alle Olimpiadi di nove anni fa l'atleta nato in Giamaica abbia gareggiato per la Gran Bretagna, la notizia della sua morte ha destato molta impressione nel Paese centroamericano. Il primo ministro Andrew Holness ha espresso le proprie condoglianze in un messaggio via social.

17:32Calcio: Serie B, Bari-Ascoli del 12 maggio posticipata al 14

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La partita della 41/a giornata di Serie B (20/a di ritorno) Bari-Ascoli, originariamente in programma per venerdì 12 maggio alle 20,30, è stata posticipata a domenica 14 maggio, alle 15. Lo comunica la Lega di Serie B, con una nota in cui si spiega che la decisione è stata presa a seguito di una richiesta della questura del capoluogo pugliese poiché, tra l'11 e il 13 maggio, "la città sarà interessata da tre contemporanei eventi di rilievo implicanti notevoli difficoltà nella predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica". Sono previsti, infatti, il passaggio del Giro d'Italia, il vertice dei ministri finanziari del G7 e una manifestazione di protesta nel centro cittadino.

17:31Gentiloni, può essere l’anno della sconfitta di Daesh

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Questo può essere l'anno della sconfitta di Daesh". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo a Washington al think tank Center for strategic e international studies (Csis). Tra le "priorità" nell'area del Mediterraneo, sottolinea, c'è "combattere il terrorismo e in particolare sradicare Daesh".

17:27Calcio: Lega A, domani il commissariamento

(ANSA) - MILANO, 20 APR - La Lega Serie A domani sarà commissariata perché non è stato trovato l'accordo per la nomina del nuovo presidente. È quanto si apprende al termine dell'assemblea di oggi. Per la settima volta, i dirigenti dei club si sono riuniti in assemblea ma non è stata raggiunta l'intesa né sul rinnovo dei vertici, né sulle modifiche statutarie. Sarà il Consiglio federale - convocato per domani - a nominare il commissario.

17:22F1: inaugurata mostra in autodromo Imola, hub turistico

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 20 APR - Inaugurata oggi nel Museo "Checco Costa" dell'Autodromo la mostra "Imola Formula Uno 1963-2006: la storia continua". E sul ritorno dei bolidi di F1 si è soffermato il sindaco Daniele Manca: "è un progetto concreto, fondato su sostenibilità e fattibilità, che in futuro si dovrà realizzare. Guardiamo con attenzione al cambiamento in corso e ai nuovi gestori della F1 quando parlano di riequilibrare la presenza in Europa del circus". L'Autodromo di Imola è anche sede dell'hub turistico di IF (la nuova società che raggruppa 16 Comuni dell'imolese e del faentino) per testimoniare la valenza di un impianto attorno cui ruoteranno le "valley" del motore, wellness termale, arte, slow e food. Molti i bolidi di F1 da ammirare nella mostra, a partire dalla storica Maserati 250 F V12 2490 che Fangio pilotò sulle rive del Santerno 60 anni fa per una serie di test di prova. La giornata dell'1 maggio sarà dedicata ad Ayrton Senna in ricordo del tragico evento del 1994 alla curva del Tamburello.