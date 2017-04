Ultima ora

19:01Truffa blindati: legale vedova, grande lavoro investigatori

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - "La notizia del rinvio a giudizio e della fissazione del processo per il 12 giugno davanti al Tribunale militare di Roma conferma il grande lavoro investigativo fatto dalla Procura Militare capitolina e in specifico dai Pubblici Ministeri De Paolis e Masala. La morte del capitano Marco Callegaro era stata tanto sbrigativamente, quanto incredibilmente relegata a una questione privata e familiare nel 2010". Lo dice in una dichiarazione l'avvocato Andrea Speranzoni, difensore della vedova dell'ufficiale morto a Kabul nel 2010, commentando la decisione del Gip del tribunale militare. "Il controllo di legalità faticosamente realizzato - prosegue - ci parla e ci proietta in ben altro contesto e le indagini sorte dal filone principale stanno continuando e hanno già portato all'acquisizione di materiale investigativo di straordinaria e inattesa importanza. Anche la recente morte del tenente colonnello Muscogiuri addolora e pone degli interrogativi a cui auspico venga data risposta". (ANSA).

18:59Truffa blindati Kabul, cinque ufficiali a giudizio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - 6 APR - Il gip del tribunale militare di Roma ha rinviato a giudizio 5 ufficiali coinvolti nella presunta truffa riguardante la blindatura - più leggera (e quindi meno costosa) di quella pattuita - dei veicoli civili destinati ai militari di vertice e alle personalità in visita al contingente italiano in Afghanistan. Un sesto imputato, un colonnello di Foggia, è morto due settimane fa: il suo corpo è stato trovato senza vita, impiccato, in un ufficio del Comando Truppe alpine di Bolzano, dove prestava servizio. L'ipotesi degli inquirenti è che si sia suicidato. Il processo è stato fissato per il 12 giugno. L'inchiesta prese le mosse da un'altra morte: quella del capitano Marco Callegaro, 37 anni, originario della provincia di Rovigo ma residente a Bologna. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2010 venne trovato morto nel suo ufficio all'aeroporto di Kabul, ucciso da un colpo di pistola. Anche questo fatto è stato archiviato come suicidio, ma i familiari e gli amici non ci credono e chiedono giustizia.

18:44Russia: Corte suprema vieta attività Testimoni Geova

(ANSA) - MOSCA, 20 APR - La Corte suprema russa ha vietato l'attività dei Testimoni di Geova definendo la loro organizzazione religiosa "estremista" e ne ha sequestrato i beni a favore dello Stato. Lo riporta l'agenzia Tass. La Corte suprema russa ha così accolto una richiesta del ministero della Giustizia. L'organizzazione religiosa ha fatto sapere che impugnerà la sentenza.

18:37Calcio: Zapata segnare nel derby emozione unica

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Segnare in un derby la rete del pareggio è un'emozione unica. Non so nemmeno come ho colpito il pallone, forse di stinco, e poi con il piede. Mi sono buttato e l'ho vista entrare". Cristian Zapata, intervistato da Milan tv, ripercorre i momenti che hanno portato al gol del 2-2 nel derby, arrivato al settimo minuto di recupero. "Ho regalato al nuovo presidente Yonghong Li la mia maglia - aggiunge Zapata, sorridendo -, almeno si ricorderà il mio nome. Se l'anno prossimo cambierò numero per indossare il 97? Vediamo. Io porto il 17 che è il giorno in cui è nata mia figlia". E, sul rush finale per lì'Europa, Zapata ha pochi dubbi: "Siamo sulla strada per poter centrare l'obiettivo di tornare nelle coppe, le prossime sei partite sono sei finali".

18:28Calcio: Ranieri, allenerei in Italia ma non la Lazio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Voglio tornare ad allenare, mi sento un allenatore europeo, ma allenerei anche in Italia. Aspetto un buon progetto: lo devo sentire mio per dare il cento per cento altrimenti non accetterei. La Lazio? No, ormai sono a fine carriera, se fosse capitato all'inizio avrei accettato ma oggi, da tifoso romanista, non la allenerei. Anche se mi piace come sta giocando quest'anno". Lo ha dichiarato Claudio Ranieri, che oggi a Roma ha ricevuto il Premio Tor Vergata etica nello sport. "Ho già ricevuto alcune proposte, non in Italia, anche da parte di nazionali - ha rivelato l'ex allenatore del Leicester -. Preferisco però allenare un club e stare tutti i giorni con i miei ragazzi".

18:21Vela: visite per Andrea Mura in vista della Ostar

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Andrea Mura pronto alla Ostar. Senza dimenticare alcun dettaglio: il velista cagliaritano, in procinto di salpare per la prestigiosa e durissima regata transatlantica, vinta nella precedente edizione, è stato visitato dai medici dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, negli ambulatori dell'ospedale San Giovanni di Dio. Al Centro obesità è stato sottoposto ad esami specialistici dal professor Andrea Loviselli e dalla dottoressa Fernanda Velluzzi. Applicato anche un sistema telematico di valutazione cardiodinamica dal dottor Alberto Concu. In cardiologia è stato sottoposto a test cardiopolmonare da sforzo dal dottor Roberto Solinas e dal professor Luigi Meloni. Il via alla gara è previsto il 29 maggio, da Plymouth, ma Mura lascerà la Sardegna sabato 22 aprile per il viaggio di avvicinamento alla partenza. "Ci sono tante cose da fare - ha detto - ma il momento della partenza è sempre molto emozionante". Pronta anche la scorta alimentare. "Non mancheranno i prodotti sardi".

18:16Certificati navi irregolari: interrogato ad Rina, Salerno

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - E' in corso l'interrogatorio, come persona informata sui fatti, di Ugo Salerno, amministratore delegato del Registro navale italiano (Rina). L'ad è stato chiamato dal pm Walter Cotugno all'indomani degli arresti domiciliari scattati per i due funzionari Marco Benzi e Giorgio Ceroni, accusati di falso e accesso abusivo al sistema informatico, per le presunte certificazioni irregolari rilasciate a navi mercantili e passeggeri, in particolare degli armatori genovesi Messina. "Per noi - ha detto Salerno prima dell'interrogatorio - non c'è stato da parte dei nostri colleghi nessun comportamento doloso e le certificazioni non sono state manomesse. Secondo me non ci sono state queste modifiche, è tutto da provare non c'è sicuramente qualcosa di doloso". "Se il pm ha dei dubbi è giusto che se li chiarisca ed è giusto e doveroso da parte nostra dare tutta la collaborazione e tutta la documentazione che ci verrà richiesta".