20:43Inchiesta paratie Como, a giudizio anche due sindaci

(ANSA) - COMO, 20 APR - Il gip del Tribunale di Como Carlo Cecchetti ha rinviato a giudizio questa sera l'attuale sindaco di Como Mario Lucini, il suo predecessore Stefano Bruni e alcuni dirigenti comunali nel secondo troncone d'inchiesta sulle presunte irregolarità nelle gare e nelle procedure per l'affidamento degli appalti per la realizzazione delle paratie in riva al lago. Agli imputati il pm Pasquale Addesso contesta a vario titolo accuse che vanno dalla truffa al falso, dalla "turbata libertà della scelta del contraente" all'abuso d'ufficio e alla violazioni di norme edilizie e paesaggistiche. Il fascicolo verrà unificato in aula con il primo troncone di inchiesta, che vede indagati gli ex direttori dei lavori e i dirigenti comunali. L'udienza per l'unificazione è stata fissata il 17 maggio prossimo. (ANSA).

20:34Killer ricercato: Del Sette, ce la faremo, sono ottimista

(ANSA) - CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA), 20 APR - "Io sono assolutamente ottimista, conosco i carabinieri da tanti anni, so l'impegno che stiamo mettendo nelle ricerche sul posto e nelle indagini, siamo impegnati su tanti fronti. Ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma come già accaduto per altri gravi fatti per i quali si riteneva improbabile se non impossibile la cattura, ce la faremo". Queste le parole pronunciate dal comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette sulle ricerche di Norbert Feher, il principale indiziato per gli omicidi di Davide Fabbri a Budrio e di Valerio Verri a Marmorta di Molinella. Del Sette ha preso parte a Castel Maggiore (Bologna) alla cerimonia di commemorazione dei carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu, vittime 29 anni fa della banda della Uno Bianca. "I primi ad aspettarci un risultato più veloce - ha ammesso il comandante dei carabinieri - eravamo noi". (ANSA).

20:32MotoGp: Americhe, Rossi spera nel podio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "I test invernali non sono stati fantastici per me, ho sofferto nelle prove dei primi due Gp, ma ho fatto due buone gare con buoni punti". Valentino Rossi fa un primo bilancio del suo inizio di stagione guardando al Gp delle Americhe su un circuito, quello di Austin in Texas, che il pilota pesarese della Yamaha non ama particolarmente. "Mi aspettavo poi di essere più forte in Argentina dopo il Qatar anche nelle prove - aggiunge Rossi - ma non è successo. Questa è una pista molto particolare e difficile, ci sono molte curve, è molto esigente con le gomme". Poi Rossi parla del suo rivale numero uno, Marc Marquez, che ha cominciato male la stagione: "Marc è sempre molto forte su questa pista, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Da parte mia questa pista non è fantastica, l'anno scorso qui sono caduto. Sarei soddisfatto anche di un podio prima di tornare in Europa, sarà importante portare a casa dei punti".

20:15Calcio: Totti, proverei una F1 e tifo per Valentino Rossi

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Francesco Totti si concede per un'ora su Twitter rispondendo ai quesiti dei suoi follower. Il capitano della Roma per almeno altre sei partite, le ultime del campionato, sarà ancora un giocatore professionista. Quello che accadrà dopo resta avvolto nel mistero. Di certo, c'è già un primo 'impegno' che Totti ha preso per l'estate accettando la sfida di beach volley lanciatagli dal campione di pallavolo Ivan Zaytsev. Totti ha rivelato di seguire la pallacanestro ("Mi piace molto l'Nba spero che vincano i Cleveland Cavaliers in cui gioca LeBron James"), il Sei Nazioni di rugby, il wrestling, la F1 (La proverei volentieri un'auto di F1") e MotoGp ("faccio il tifo per Valentino Rossi, speriamo sia l'anno buono per rivincere il mondiale!"). Totti ha confessato di amare molto il tennis e di seguire con interesse le Olimpiadi, soprattutto quando in pista c'è Usain Bolt. "Michael Jordan e Mohammed Ali chiude - sono stati due atleti eccezionali che ho seguito sempre con passione".

20:09M5s, sindacati come magistrati, stop porte girevoli

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il M5s intende "cominciare a mettere in discussione il principio per il quale un sindacalista possa diventare parlamentare o entrare nel cda di un'azienda quando c'è conflitto di interesse". E' quanto prevede il M5s nel suo programma elettorale per il lavoro. "Dobbiamo mettere uno stop alle porte girevoli" afferma Luigi Di Maio. "Dobbiamo mettere fine ai sindacalisti carrieristi" aggiunge il deputato Claudio Cominardi ricordando quanti "sindacalisti ci ritroviamo in Parlamento, in Commissione Lavoro o nel governo: gli stessi che hanno approvato il Jobs act".

20:05Allarme giudici, ‘liberi criminali malati di mente’

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Responsabili anche di "gravissimi reati di sangue", ma prosciolti per infermità mentale, vagano liberi in alcune zone del Paese perché sono già piene le Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza nate con la chiusura degli Ospedali psichiatrico giudiziario (Opg). Il quadro preoccupante emerge da un monitoraggio condotto dal Csm, che ha raccolto informazioni sugli effetti della riforma dai vertici degli uffici giudiziari.

20:03Fonti Palazzo Chigi, nessuna volontà di ridimensionare Anac

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Nessuna volontà politica di ridimensionare i poteri dell'Anac", sottolineano fonti di Palazzo Chigi. "Il Presidente Gentiloni in missione a Washington, è stato in contatto con Cantone. Sul punto, assicurano le stesse fonti, sarà posto rimedio già in sede di conversione del DEC e in maniera inequivocabile".