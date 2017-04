Ultima ora

22:08Champs-Elysees, un poliziotto e un aggressore ucciso

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - Sparatoria stasera sugli Champs Elysees, il celebre viale di Parigi. Un uomo ha ucciso un poliziotto e ne ha ferito un altro, ed è stato abbattuto a sua volta. La zona è stata evacuata e la prefettura ha lanciato un allerta su Twitter, chiedendo di non recarsi nella zona.

21:47Calcio: Jorginho, il Napoli crede nel secondo posto

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - "Contro il Sassuolo sarà una partita determinante per la volata Champions. Stiamo bene e vogliamo continuare su questa strada". Il centrocampista del Napoli, Jorginho, guarda alla partita di domenica come a una sfida decisiva nella lotta con la Roma per la conquista del secondo posto. "Incontriamo un avversario - dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss - che sta in buona salute, che in casa si esprime sempre in maniera brillante. Oltretutto giocheremo alle 12,30, un orario mai comodo, quindi dovremo moltiplicare le forze per ottenere un risultato positivo. Crediamo molto nel secondo posto e daremo tutto per conquistarlo. Ma la partita più importante è sempre quella che arriva prima, quindi sarà fondamentale fare bene contro il Sassuolo". Il centrocampista spera di poter nuovamente vestire la maglia della Nazionale italiana: "Ora penso a fare bene col Napoli - conclude Jorginho- poi a fine stagione vedremo dove saremo e nel caso riprenderemo il discorso Nazionale".

21:35Calcio: Caprari, se segno alla Roma esulto

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - "Se dovessi segnare esulterò, così come accaduto nella partita d'andata. Quella contro la Roma è una sfida come le altre, anche se giocherò contro la squadra che mi ha cresciuto. Ma non ci saranno emozioni". Parola di Gianluca Caprari. Il 24enne attaccante del Pescara ricorda con piacere l'avvio di carriera nelle giovanili giallorosse. "La società a suo tempo fece le proprie scelte, ma se sono oggi a Pescara, e il prossimo anno con l'Inter lo devo soprattutto alla Roma. Andai via presto, anche perché agli inizi non feci benissimo, ma per me oggi è motivo di orgoglio essere a Pescara. Partita proibitiva? Proveremo a fare il massimo. Per noi ex (ci sono anche Crescenzi e Verre oltre a Zeman,ndr) potrebbe esserci qualche ulteriore stimolo. Abbiamo dimostrato - conclude Caprari - nelle ultime partite contro Milan, Empoli e Juventus, di poter reggere il confronto con questa categoria, anche se la classifica dice un'altra cosa".

21:13Brexit: Tajani al Guardian,se Gb ci ripensa è benvenuta

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - Se mai il governo britannico dovesse decidere di ripensarci e rinunciare alla Brexit, "sarebbe possibile farlo: la decisione finale spetterebbe ai 27 Stati membri, ma ognuno sarebbe favorevole". Se ne è detto convinto, anche se l'ipotesi al momento appare inverosimile, il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani in un'intervista al Guardian rilasciata dopo un incontro con Theresa May a Londra e sullo sfondo della campagna per le elezioni anticipate di giugno nel Regno Unito. "Io sarei felice", ha rimarcato Tajani.

21:12Borsellino: ergastolo a due boss, condannati falsi pentiti

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - La corte d'assise di Caltanissetta, presieduta da Antonio Balsamo, ha condannato all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque uomini della scorta. Condannati a 10 anni i "falsi pentiti" Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. I giudici hanno dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Vincenzo Scarantino, pure lui imputato di calunnia.

21:08Tennis: Atp Montecarlo, Nadal facile fuori Murray

(ANSA) - ROMA, 20 APR - E' senza dubbio l'eliminazione di Andy Murray la notizia del giorno al torneo Atp di Montecarlo, primo Masters 1000 della stagione su terra rossa e dotato di un montepremi di oltre 4,2 milioni di euro. Lo scozzese, n.1 del mondo rientrato nel circuito dopo oltre un mese di assenza, si è infatti arreso allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 2-6 6-2 7-5 dopo aver sprecato un vantaggio di 4-0 nel set decisivo. Non è andata bene nemmeno allo svizzero Stan Wawrinka, eliminato con un doppio 6-4 dall'uruguaiano Pablo Cuevas. Tutto facile per Rafael Nadal: lo spagnolo ha rovinato la festa del tedesco Alexander Zverev, che oggi ha compiuto 20 anni, rifilandogli un doppio 6-1. Avanza ai quarti di finale, sia pur a fatica, anche Novak Djokovic: il serbo ha superato solo al terzo set lo spagnolo Pablo Carreno Busta, battuto 6-2 4-6 6-4. Gli altri risultati degli ottavi di finale: Cilic-Berdych 6-2 7-6(7-0); Pouille-Mannarino 3-0 ritiro; Schwartzman-Struff 6-3 6-0; Goffin-Thiem 7-6(7-4) 4-6 6-3.

20:43Inchiesta paratie Como, a giudizio anche due sindaci

(ANSA) - COMO, 20 APR - Il gip del Tribunale di Como Carlo Cecchetti ha rinviato a giudizio questa sera l'attuale sindaco di Como Mario Lucini, il suo predecessore Stefano Bruni e alcuni dirigenti comunali nel secondo troncone d'inchiesta sulle presunte irregolarità nelle gare e nelle procedure per l'affidamento degli appalti per la realizzazione delle paratie in riva al lago. Agli imputati il pm Pasquale Addesso contesta a vario titolo accuse che vanno dalla truffa al falso, dalla "turbata libertà della scelta del contraente" all'abuso d'ufficio e alla violazioni di norme edilizie e paesaggistiche. Il fascicolo verrà unificato in aula con il primo troncone di inchiesta, che vede indagati gli ex direttori dei lavori e i dirigenti comunali. L'udienza per l'unificazione è stata fissata il 17 maggio prossimo. (ANSA).