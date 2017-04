Ultima ora

01:13Parigi: procuratore, l’identità del killer stabilita

(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'identità del terrorista di Parigi è stata stabilita ma non verrà diffusa per non compromettere le indagini in corso: si sta cercando di capire se aveva "complici". Lo ha detto il procuratore della Repubblica francese Francois Molins. Il libretto di circolazione trovato nell'Audi da cui è sceso l'assalitore degli Champs-Elysées è intestato a Karim C., 39 anni: è quanto scrive Le Parisien. L'analisi delle impronte digitali è attualmente in corso per determinare se si tratta del killer.

00:57Wikileaks: Wp, Usa preparano accuse contro Assange

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - Il dipartimento di giustizia Usa potrebbe incriminare i membri di Wikileaks, compreso il suo fondatore Julian Assange, dopo aver rivisto la gigantesca fuga di documenti del 2010 e le recenti rivelazioni dell'arsenale cibernetico della Cia. Lo rivela il Wp. I procuratori hanno gia' elaborato atti che prevedono accuse di cospirazione, furto di beni governativi o violazione della legge sullo spionaggio ma i documenti non sono completi e ogni accusa richiede l'approvazione al piu' alto livello del ministero.

00:35Auto: Targa Florio 101, Scandola-D’Amore su Skoda al comando

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Umberto Scandola e Guidano D'Amore balzano in testa alla 101^ Targa Florio grazie allo scratch nella PS1 "Città di Collesano 1". Con il tempo di 1'51"9 l'equipaggio della Skoda Fabia R5 ufficiale ha vinto la prova d'apertura di giovedì notte disputata su un tracciato di 1,8 km ricavato nel centro della cittadina madonita, che ha ospitato migliaia di appassionati entusiasti e che nella corsa automobilistica più antica del mondo ha aperto le sfide del Campionato Italiano Rally e del Tricolore Rally storiche. Secondi ad appena 3 decimi sono Simone Campedelli e Pietro Elia Ometto sulla Ford Fiesta di Orange 1 Racing e BRC e terzi a 1"8 Paolo Andreucci e Anna Andreussi sulla 208 T16 di Peugeot Italia. Gli appuntamenti di domani con il live streaming della gara di Campionato italiano Rally sul sito web di ACI Sport www.acisport.it saranno in diretta dal riordino dopo la PS4 a partire dalle ore 13.14 e dal riordino dopo la PS7 a partire dalle ore 18.13.

00:29Europa League: Manchester United in semifinale dts

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Risultati delle partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League: Besiktas-Lione 2-1 dts (andata 1-2, Lione in semifinale grazie alla vittoria ai calci di rigore 7-6) Genk-Celta di Vigo 1-1 (and.2-3, Celta in semifinale) Manchester United-Anderlecht 2-1 dts (and:1-1, United in semifinale) Schalke 04-Ajax 3-2 dts (and. 0-2, Ajax in semifinale).

00:11Calcio:Milan,Guadagnini nuovo ‘Chief Communications Officer’

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Fabio Guadagnini è il nuovo responsabile della comunicazione del Milan. E' quanto rende noto il club rossonero, aggiungendo che Guadagnini, 52 anni, giornalista dal 1991, sarà la guida del Dipartimento di Comunicazione con l'incarico di "Chief Communications Officer". A lui faranno capo la Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne, la Comunicazione Sportiva, la "Milan Media House" , Milan TV. A lui - aggiunge la nota del Milan - ''vanno un caloroso benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro''.

00:10Tentano colpo a caveau Banca Etruria, scatta allarme

(ANSA) - AREZZO, 20 APR - Tentato colpo da milioni di euro alla sede centrale di Banca Etruria: gli autori del fallito colpo hanno cercato di penetrare nel caveau della banca dal tunnel dove scorre il torrente Castro e che conduce vicinissimo al caveau. È accaduto nella tarda serata ad Arezzo. Secondo la ricostruzione della polizia i ladri si sono calati nel tunnel sotterraneo dove scorre il torrente dal ponte della Parata,la strada sotto la quale scorre il fiume sotterraneo, a circa 800 metri dalla sede centrale della banca. Ma una volta arrivati all'intersezione tra il tunnel e la zona in cui si trova il caveau qualcosa è andato storto; sarebbe suonato l'allarme prima che i sensori fossero disattivati dai ladri, Questi avrebbero quindi fatto il percorso a ritroso uscendo dall'apertura sotto al ponte dalla quale erano partiti e si sono dati alla fuga. Sul posto polizia e vigili del fuoco per capire come i ladri abbiamo agito. Stando a quanto emerge all'interno del caveau ci sarebbe stato oro per svariati milioni di euro. (ANSA).

00:08Site, l’Isis rivendica l’attacco a Parigi

(ANSA) - ROMA, 20 APR - L'Isis rivendica l'attentato a Parigi. L'agenzia Amaq, legata allo Stato Islamico, riferisce che l'attacco è stato compiuto da "combattenti" dell'Isis, uno dei quali viene individuato in Abu Yusuf al Beljiki, ovvero "il belga". Lo riferisce il Site.