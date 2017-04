Ultima ora

10:48Rubavano pannelli fotovoltaici in tre regioni, 4 arresti

(ANSA) - UDINE, 21 APR - Una banda di cittadini stranieri dedita ai furti di pannelli fotovoltaici è stata sgominata dalla Polizia di Stato di Udine. L'operazione, condotta dalla Squadra mobile, ha portato all'arresto di quattro cittadini marocchini ritenuti autori di numerosi furti, consumati o tentati nei parchi fotovoltaici di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia per un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. Altri 14 nordafricani sono stati denunciati in stato di libertà. Gli investigatori hanno accertato sei episodi finora attribuibili al gruppo: due in Friuli Venezia Giulia, uno in Veneto e tre in Lombardia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Udine, sono partite in seguito a un furto di circa 1.200 pannelli, per un valore di 150 mila euro, avvenuto il 7 giugno 2016 in un parco fotovoltaico di Pradamano (Udine), di proprietà di una società tedesca. (ANSA).

10:48Pressioni a sindaco, collega dem farà causa a Conti e a Pd

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Il sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi (Pd), che ha in giunta la sorella di Matteo Renzi, Benedetta, farà causa alla collega dem di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. La battaglia legale tra i due primi cittadini di comune del Bolognese è una nuova puntata della vicenda della "Colata" di Idice: Conti aveva denunciato pressioni e minacce da parte di politici, imprenditori e vertici di Legacoop (e tra questi anche Sermenghi) dopo lo stop a un insediamento edilizio. L'inchiesta è finita con un'archiviazione disposta dal Gip e ora Sermenghi chiede il risarcimento danni. "Domani - ha detto al Resto del Carlino - verrà depositata l'istanza di mediazione civile, cioè l'atto che obbligatoriamente precede la causa civile vera e propria". La richiesta sarà rivolta a Conti, a un ex assessore, al Pd di S. Lazzaro e a due dirigenti locali del partito. Sermenghi ha detto anche di pretendere scuse da Matteo Renzi, che "si presentò in maniera affrettata a dare solidarietà per pressioni e minacce inesistenti". (ANSA).

10:32Autonomia: Zaia propone a Maroni 22/10

(ANSA) - VENEZIA, 21 APR - Potrebbe essere il 22 ottobre il giorno in cui veneti e lombardi saranno chiamati a esprimersi nel referendum per l'autonomia. La data è stata proposta dal presidente del Veneto Luca Zaia al collega della Lombardia Roberto Maroni. "Con Maroni - spiega Zaia - abbiamo confrontato di nuovo gli adempimenti amministrativi svolti e ancora da svolgere, date e programmi delle nostre Regioni. Abbiamo valutato che da quattro mesi il Veneto attende una risposta dal Ministero dell'Interno sul protocollo d'intesa da sottoscrivere con le Prefetture per seggi e componenti" ."Sfumata ormai definitivamente la possibilità di un election day con le elezioni amministrative, non essendo mai pervenuta dal Governo una risposta alle nostre proposte - afferma Zaia - e scartata l'ipotesi di settembre, dal momento che i 575 comuni veneti sarebbero impegnati tutta l'estate nell'organizzazione, ho proposto al presidente Maroni, come data utile a entrambe le Regioni, domenica 22 ottobre".

10:29Due bus lanciati contro una scuola chiusa nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 21 APR - Due bus si sono schiantati la scorsa notte, intorno alle quattro, contro la scuola 'Meucci' di Carpi, in quel momento ovviamente chiusa: uno ha sfondato il cancello esterno, l'altro è invece finito contro l'ingresso principale, creando danni ingenti. L'episodio ha avuto inizio poco prima con una incursione al deposito dei bus 'Arianna', che si trova in via Peruzzi sempre a Carpi. Ignoti hanno rubato dal deposito cinque autobus: due sono stati lasciati nel piazzale, uno è stato abbandonato in via Tre Ponti, mentre gli altri due sono finiti appunto contro l'istituto superiore, tecnico-commerciale 'Meucci', che nella giornata resterà chiuso con la sospensione delle lezioni. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, anche il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Per il momento non viene esclusa nessuna ipotesi, anche se si propende per un atto di vandalismo. (ANSA).

10:28Parigi: riaperti Champs Elysees, tolti cordoni sicurezza

(ANSA) - PARIGI, 21 APR - E' ripreso stamattina il traffico sugli Champs Elysees dopo l'attacco di ieri sera contro gli agenti. Le foto pubblicate sui media online mostrano il consueto movimento di auto e di camion per le consegne. Sono stati tolti anche i cordoni che delimitavano l'area della sparatoria.

10:26Parigi: Cazeneuve, ‘nulla deve ostacolare democrazia’

(ANSA) - PARIGI, 21 APR - "Nulla deve ostacolare l'appuntamento democratico". Lo ha dichiarato il Primo Ministro francese Bernard Cazeneuve.

10:24Del Grande: iniziato incontro con il console

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 APR - È iniziato l'incontro della delegazione consolare italiana con Gabriele Del Grande. Lo apprende l'ANSA da fonti locali. Il colloquio si svolge nel centro di detenzione amministrativa di Mugla, sulla costa egea della Turchia, dove è trattenuto il blogger toscano, fermato il 9 aprile al confine con la Siria.