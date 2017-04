Ultima ora

13:15Garlasco: Stasi condivide cella con Alexander Boettcher

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Alberto Stasi, l'ex studente bocconiano condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia), è detenuto da qualche settimana nella stessa cella del carcere milanese di Bollate con Alexander Boettcher, il broker condannato per le aggressioni con l'acido e che avrebbe formato assieme all'ex bocconiana ed ex amante Martina Levato la cosiddetta "coppia diabolica". Stasi è detenuto dal 12 dicembre del 2015 nel 'carcere modello' di Bollate dove si è consegnato dopo la condanna definitiva per il caso di Garlasco. L'ex bocconiano sta studiando per prendere una seconda laurea in Legge dopo quella in Economia. Boettcher, invece, dopo essere stato detenuto a San Vittore (l'arresto è del 28 dicembre del 2014) è stato trasferito qualche mese fa a Bollate e da non molto condivide la stessa cella con Stasi. Boettcher è stato condannato a 14 anni in appello per il blitz contro Pietro Barbini e a 23 anni in primo grado per le altre aggressioni (l'appello è fissato per il 4 maggio).

13:11Champions: Nedved “Monaco pericoloso, ha niente da perdere”

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Il Monaco "è una squadra molto giovane, corre e non ha niente da perdere, quindi è un avversario pericoloso. Ma i ragazzi della Juve sono molto concentrati, il loro focus è arrivare il più lontano possibile. Lo hanno dimostrato anche non facendo grandissima festa dopo il passaggi del turno con il Barcellona". Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, sul sorteggio delle semifinali di Champions.

13:0525 aprile: Anpi, vietata parata destra a campo X Milano

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Quest'anno è stata vietata a Milano la manifestazione di estrema destra al campo X del cimitero maggiore, dove sono sepolti i caduti della Repubblica di Salò. "Ho avuto un incontro con il prefetto e il questore questa mattina e - ha spiegato il presidente dell'Anpi di Milano Roberto Cenati alla presentazione della manifestazione del 25 aprile - mi hanno detto che in accordo con il comitato per l'ordine e la sicurezza, e quindi con tutta la città, hanno deciso di vietare la parata fascista al campo X. È un importante segno di discontinuità rispetto agli ultimi quattro anni in cui si è svolta proprio il 25 aprile una parata offensiva".

12:55Calcio: Champions, Juventus in semifinale con Monaco

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La Juventus affronterà il Monaco nella semifinale di Champions League. Questo l'esito del sorteggio Uefa a Nyon, che ha stabilito oltre all'accoppiamento anche che l'andata si giocherà nel Principato del Monaco, il ritorno a Torino. L'altra semifinale si giocherà tra Real e Atletico Madrid .

12:43Pena morte:Arkansas,giustiziato uomo condannato per omicidio

(ANSA) - LITTLE ROCK, 21 APR - Lo Stato americano dell'Arkansas ha giustiziato, con un'iniezione letale, Ledell Lee, un uomo di 51 anni condannato per l'omicidio nel 1993 di Debra Reese, una sua vicina di casa. Si tratta della prima esecuzione in questo Stato dal 2005.

12:29++ Russia: spara in sede servizi nell’est, 2 morti ++

(ANSA) - MOSCA, 21 APR - Uno sconosciuto ha aperto il fuoco nella sala d'attesa della sede locale dei servizi segreti russi (Fsb) a Khabarovsk uccidendo un agente e un visitatore: lo riferisce l'Fsb, citata dalla Tass, precisando che l'assalitore è stato ucciso. Un altro visitatore è rimasto ferito. Khabarovsk si trova nell'estremo oriente russo.

12:26Terremoto: Delrio, a breve piano da 570 mln per strade sisma

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "A breve presenteremo un piano da 570 milioni di euro per migliorare la viabilità e l'accesso alle zone terremotate in vista della bella stagione e per favorire il ritorno dei flussi turistici nei territori colpiti dal sisma". Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Graziano Delrio. Nei prossimi giorni il piano sarà presentato prima alle regioni e poi alla stampa.