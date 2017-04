Ultima ora

15:44Calcio: Juve-ultrà, Agnelli teste a processo Torino

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Andrea Agnelli verrà chiamato a testimoniare al processo di 'ndrangheta 'Alto Piemonte', in corso a Torino. Lo ha deciso il gup Giacomo Marson accogliendo una richiesta della difesa di due degli imputati, Saverio e Rocco Dominello. La richiesta di interrogare Agnelli, e anche Loris Grancini, capo ultras dei Viking, era stata avanzata in aula dall'avvocato Domenico Putrino come condizione per accedere al rito abbreviato. Questa parte del processo riguarda il presunto tentativo di Rocco Dominello, che secondo l'accusa è affiliato alla 'ndrangheta, di entrare nel business del bagarinaggio dei biglietti della Juventus. La difesa, però, nega che Dominello faccia parte a qualsiasi titolo della criminalità organizzata.(ANSA).

15:43Champions: Giuly, rivedo Monaco 2004 con molto più talento

(ANSA) - TORINO, 21 APR - "Il Monaco può riuscire in tutto. Vedo delle similitudini con il 2004 ma con molto più talento di noi all'epoca". E' l'opinione di Ludovic Giuly, attaccante nella squadra del Principato che 13 anni fa arrivò alla finale, persa 3-0 contro il Porto di Mourinho dopo avere eliminato Real Madrid nei quarti e Chelsea in semifinale. Giuly ha fatto parte della delegazione del Monaco al sorteggio di Nyon. Sul sito del club monegasco, lo stesso Giuly azzarda il pronostico per la doppia sfida: "2-1 per il Monaco all'andata, 1-1 a Torino".

15:43Russia: Fsb, “assalitore 18enne, presunto neonazista”

(ANSA) - MOSCA, 21 APR - E' stato un 18enne locale che "alcune informazioni indicano come membro di un gruppo neonazista" ad aprire il fuoco nella sede dei servizi segreti russi (Fsb) a Khabarovsk uccidendo due persone e ferendone una terza: lo sostengono gli stessi servizi di sicurezza russi, che lo hanno ucciso. Il ragazzo è stato identificato come "A.V. Konev". Lo riportano le agenzie.

15:40Calcio: Atalanta, Gasperini ‘Bologna decisivo per 6/o posto’

(ANSA) - ZINGONIA, 21 APR - "La partita col Bologna presenta delle difficoltà, abbiamo bisogno di fare un'ottima gara perché di scontate non ce ne sono. Se vinciamo restiamo in alto per un'altra settimana, ma il campionato è pieno di trappole". Alla vigilia dell'anticipo casalingo, Gian Piero Gasperini mette in guardia l'Atalanta dall'impegno contro una formazione priva di obiettivi. "Di partite facili non ne esistono, vedi il pareggio col Sassuolo dove avevamo pagato una certa frenesia e un po' di imprecisione - argomenta il tecnico nerazzurro. Domani è una prova fondamentale per mettere le basi almeno per il sesto posto". Plauso ai suoi per la prestazione di Roma: "È stata importante perché globalmente siamo riusciti a limitare abbastanza una squadra molto forte. Avevamo due assenze di primo piano come Gomez e Spinazzola ma la squadra ha risposto bene lo stesso, un buon viatico perché significa che la rosa è competitiva".

15:38Champions: Glik posta foto fallo su Giaccherini,’su di giri’

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Nel Monaco avversario della Juventus nelle semifinali di Champions, gioca anche un ex Toro, Kamil Glik, ancora adesso amatissimo dai tifosi granata. Ed il difensore polacco accende subito le polveri con un post sul profilo ufficiale di Facebook. Post che scatena polemiche non tanto per lo stato d'animo - "Kamil Glik è su di giri" - quanto per la foto associata, la dura entrata su Giaccherini, allora alla Juventus, nel derby del dicembre 2012. Per quell'intervento Glik era stato espulso con il rosso diretto e squalificato per 3 turni. Il post di Glik ha già superato i 10 mila like ed oltre 1.100 commenti, divisi tra incitamenti, indignazione e insulti. (ANSA).

15:36Auto: Targa Florio,morto pilota Amendolia,grave figlia Gemma

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - Il pilota morto durante la Targa Florio si chiama Mauro Amendolia, messinese, 52 anni. E' rimasta ferita la figlia Gemma, 26 anni, navigatrice. Portata in ospedale a Petralia, sarebbe in gravi condizioni. Il commissario di gara che ha perso la vita travolto dall'auto di Amendolia si chiamava invece Giuseppe Laganà. L'incidente si è verificato alle 12.30 a Isnello al km 10+500, in località Piano Torre. Sulla strada c'era un leggero strato di nevischio.

15:32Referendum autonomia: Salvini, sono orgoglioso della Lega

(ANSA) - MILANO, 21 APR - "Sono orgoglioso di essere il segretario della Lega che fa: nel nostro Dna ci sono autonomia e federalismo. Chiunque si voglia alleare con noi sa che l'Italia sta insieme se riconosce le sue diversità". Così il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha commentato la decisione sulla data del referendum per l'autonomia della Lombardia e del Veneto, che si terrà il 22 ottobre. "Sono strafelice che dopo 30 anni di parole ci sia per la prima volta nella storia, grazie a una Lega forte - ha aggiunto a margine della sua visita a Tempo di libri - la possibilità per milioni di cittadini di esprimersi sull'autonomia, sulla libertà di scelta e sui soldi". "Spero che questa possibilità venga estesa anche ad altre Regioni", ha concluso.