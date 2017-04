Ultima ora

17:43Forze armate Kenya, uccisi 52 al Shabaab

(ANSA) - NAIROBI, 21 APR - Le forze armate del Kenya hanno reso noto di avere ucciso 52 jihadisti del gruppo fondamentalista islamico al Shabaab in un attacco nella confinante Somalia. Il portavoce dei militari di Nairobi, il colonnello Joseph Owuoth ha precisato che gli estremisti sono stati uccisi questa mattina nel corso di un assalto ad un campo a Badhadhe nella regione del Lower Jubba (Basso Giuba). Il Kenya ha aderito alla missione dell'Unione africana (Ua) a sostegno del debole governo somalo di Mogadiscio per combattere gli al Shabaab. Il gruppo terrorista, che ha legami con al Qaida, non ha commentato quanto accaduto oggi. Gli al Shabaab hanno lanciato oltre un centinaio di attacchi all'interno del Kenya come ritorsione alla partecipazione del Paese africano alla missione dell'Unione africana. Uno dei più gravi è quello avvenuto nell'aprile del 2015 quando gli estremisti assaltarono l'università di Garissa, causando una carneficina, con un bilancio di almeno 148 morti.

17:06Calcio:Vicepresidente Monaco,Juve? spero in arbitraggio equo

(ANSA)- NYON (SVIZZERA), 21 APR-"La pressione e' sulle spalle della Juventus. I torinesi debbono qualificarsi. Da parte nostra opporremo il grande talento e l'assenza di pressione". Questa la prima reazione di Vadim Vasilyev, vicepresidente del Monaco, dopo il sorteggio delle semifinali di Champions League, effettuato oggi a Nyon, che ha designato la squadra del principato quale avversaria dei bianconeri (andata a Monaco il 3 maggio, ritorno a Torino il 9). Il dirigente russo dei biancorossi monegaschi ha ricordato il il precedente di Champions di due anni fa,quando la Juventus eliminò il Monaco ai quarti di finale della Champions (1-0 e 0-0). "La Juventus è più forte di allora, ma anche il Monaco è più competitivo", ha detto Vasilyev secondo il quale in quell'occasione "l'arbitraggio favorì la Juventus. Questa volta mi auguro che la direzione di gara sia di alto livello". Secondo il vicepresidente del Monaco, la Juventus "è una squadra formidabile, con grande esperienza, fortissima sia in fase offensiva che in fase difensiva.

17:06Champions: Allegri, Juve non sottovaluta, saremo concentrati

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Nei quarti di due anni fa il Monaco aveva tenuto sulla corda la Juventus, passata con l'1-0 di Torino e lo 0-0 di Montecarlo, e Massimiliano Allegri ricorda che non c'è nulla di scontato. "Non è nella cultura della Juve sottovalutare un avversario - è il commento su Twitter al sorteggio - figuriamoci una semifinalista di Champions: servirà massima concentrazione!".

17:01Cade grosso pino a Roma, colpite auto

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Un grosso pino è caduto a Corso Trieste, nel quartiere Nomentano a Roma, finendo su alcune auto. E' accaduto intorno alle 15.30. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Al momento non si segnalano feriti, ma l'intervento è ancora in corso.

17:00Terremoto: Della Valle, cominciata costruzione sito Arquata

(ANSA) - FERMO, 21 APR - E' cominciata "due giorni fa" la costruzione dello stabilimento ad Arquata del Tronto, promesso da Diego Della Valle per risollevare il territorio ferito dal terremoto. Lo ha annunciato lo stesso Della Valle, durante l'assemblea degli azionisti di Tod's. "I lavori dovrebbero concludersi entro l'anno - ha aggiunto -. Bisogna rispondere in tempi brevi alle esigenze delle persone che hanno problemi gravi, di chi ha perso tutto in un'ora". "Fare una fabbrica in quelle zone - ha detto ancora - è una cosa buona": della Valle ha più volte auspicato che altri imprenditori seguano il suo esempio: "a maggio farò il punto con il commissario alla ricostruzione Vasco Errani, che è bravo, una persona seria. Vedremo se ci sono i presupposti, se è possibile coinvolgere degli amici imprenditori, si potrebbero fare 10-15 stabilimenti in quale aree".

17:00NFL: va alla scienza il cervello di Aaron Hernandez

(ANSA) - NEW YORK, 21 APR - Andra' alla scienza il cervello di Aaron Hernandez, l'ex star dei Patriots che mercoledì scorso si e' impiccato in cella. Dopo le conclusioni ufficiali del medico legale che l'ex "tight end" della squadra pluricampione del Super Bowl si e' tolto la vita, la "materia grigia" dell'atleta e' stata consegnata ai laboratori della Boston University dove e' in corso uno studio sul rapporto tra traumi cerebrali provocati dalle concussioni e rischio suicidio. Hernandez era stato condannato all'ergastolo senza sconti di pena per l'omicidio di un amico nel 2012. Su richiesta della sua famiglia, la Boston University's Chronic Traumatic Encephalopathy Center ne analizzerà il cervello per accertare tracce di di una malattia degenerativa delle cellule cerebrali (la CTE per l'appunto) di cui soffrono atleti soggetti a ripetuto trauma cranico. Tra i sintomi ci sono problemi di memoria, difficolta' di parola, disorientamento, violenza e rischio di suicidio.

16:51Carcere, Stasi-Boettcher in stesso reparto non cella

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Alberto Stasi, l'ex studente bocconiano condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia), e Alexander Boettcher, il broker condannato per le aggressioni con l'acido, attualmente sono detenuti nello stesso reparto del carcere milanese di Bollate ma non condividono la stessa cella. E' quanto precisa la direzione della casa di reclusione. Stamani fonti qualificate avevano riferito che i due erano attualmente detenuti nella stessa cella. Ora è arrivata la precisazione della direzione del carcere. Nel reparto del 'carcere modello' dove si trovano Stasi e Boettcher ci sono circa 160 detenuti.