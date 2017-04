Ultima ora

19:49Assolto e libero dopo revisione, “finito incubo”

(ANSA) - TERNI, 21 APR - Lacrime e abbracci davanti al carcere di Terni, da dove è stato scarcerato Saverio De Sario, assolto dalla Corte d'appello di Perugia al termine del processo di revisione dopo che era stato condannato in via definitiva a 11 anni di reclusione per abusi sessuali sui figli. Proprio i figli, di 27 e 24 anni, erano ad attendere il padre e sono stati i primi ad abbracciarlo, a lungo, insieme alla zia Rita e ad un cugino, oltre ad altri parenti e all'avvocato Massimiliano Battagliola. "Io sono fortunato" ha detto De Sario, codino e tuta scura indosso. "Sono uscito da questo incubo - ha aggiunto - avendo la consapevolezza di avere la coscienza a posto, ma penso anche a quanta gente non ha avuto la mia fortuna e si trova davanti una montagna senza via di uscita". "E' una giornata speciale - ha sottolineato ancora De Sario -, molto attesa. E' finito un incubo. Sono contento di avere i miei figli e i miei familiari sempre accanto, poi piano rimetteremo a posto il resto delle cose".

19:32Autobus sperona tram che deraglia, feriti a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Un autobus privato si è scontrato con un tram dell'Atm a Milano: è accaduto nel pomeriggio all' angolo tra viale Stelvio e via Farini, in una zona semi-periferica della città. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze, rese note dall'azienda di trasporti, il bus ha attraversato con semaforo rosso l'incrocio e, dopo aver superato con manovra vietata dal codice stradale alcuni mezzi pubblici e privati, ha speronato un tram della linea 4 diretto a Parco Nord, facendolo deragliare dai binari. Secondo quanto riferito dal 118 ci sarebbero una decina di feriti, nessuno grave.

19:30Atletica: Mondiali staffette, scelti quartetti Italia 4X100

(ANSA) - NASSAU, 21 APR - Nella notte tra sabato e domenica a Nassau (Bahamas) prenderà il via la terza edizione delle Iaaf World Relays. Nella rassegna iridata dedicata alle sole staffette, l'Italia schiera entrambe le 4x100. "In queste giornate di ambientamento - spiega il ct Elio Locatelli - abbiamo avuto modo di svolgere diverse prove sotto la supervisione dell'advisor federale della velocità Filippo Di Mulo. Alla luce degli ultimi test di allenamento e considerate le non perfette condizioni di Davide Manenti, limitato da un problema muscolare, abbiamo definito la composizione dei due quartetti. Al maschile schiereremo nell'ordine Fabio Cerutti, Eseosa Desalu, Federico Cattaneo e Filippo Tortu, mentre tra le donne Libania Grenot sarà in prima frazione seguita da Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Audrey Alloh". Gli uomini affronteranno la batteria quando in Italia sarà l'1.50 del 23 aprile, mentre la 4x100 femminile andrà ai blocchi di partenza per il primo round alle 2.00 del 24 aprile.

19:25Calcio: Mbappé insieme a Totti a Montecarlo ‘una leggenda’

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La storia della Roma e del calcio italiano insieme all'astro nascente del calcio internazionale su Twitter. Poteri e immagini del social network, in questo caso il profilo dell'asso del Monaco Kylian Mbappé, con un record di 5 gol alla prima partecipazione alla fase di eliminazione diretta della Champions League, che abbraccia Francesco Totti sbarcato nel Principato per assistere al torneo di tennis in corso a Montecarlo. "In diretta con la leggenda Totti", ha postato orgogliosamente il 18enne attaccante francese. Insieme al numero 10 della Roma anche il compagno di squadra Radja Nainggolan che hanno approfittato del giorno libero concesso da Spalletti per 'darsi' al tennis.

19:22Calcio:media inglesi, ‘Ibra lesione legamento,stop stagione’

(ANSA) - LONDRA, 21 APR - La stagione di Zlatan Ibrahimovic rischia di essere già conclusa dopo l'infortunio rimediato nel ritorno di Europa League contro l'Anderlecht. Secondo l'emittente tv Sky Sports l'attaccante svedese ha rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Una ipertensione che lo costringerà ad un lungo stop, e forse - temono i tifosi - a rinunciare al calcio d'alto livello. In scadenza di contratto, il suo agente Mino Raiola aveva rimandato al termine della stagione il rinnovo, forte dell'ennesima prolifica annata del suo assistito.

19:04Gentiloni, voto della Francia rafforzi prospettive della Ue

(ANSA) - ROMA, 21 APR -"Mi auguro che i risultati elettorali rafforzino la prospettiva dell'Ue e dell'appartenenza della Francia all'Ue ma è una questione che dipende dai francesi e non dal governo italiano". Lo afferma, soffermandosi sulle elezioni politiche in Francia, il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa da Ottawa con il primo ministro Justin Trudeau.

19:04Parigi: Gentiloni, parlato con Hollande, piena solidarietà

(ANSA) - OTTAWA, 21 APR - "Ho parlato con il presidente Hollande rinnovandogli la nostra solidarietà". Lo afferma da Ottawa il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa con il primo ministro Justin Trudeau soffermandosi sull'attentato di Parigi.