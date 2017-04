Ultima ora

21:19Fragalà: presunti assassini processati con rito immediato

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - Saranno processati col rito immediato i presunti assassini del penalista palermitano Enzo Fragalà, ucciso nel 2010 a bastonate. L'ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura, il gip Cesare Vincenti. L'immediato, fissato davanti alla corte d'assise per il 17 luglio, consente di saltare la fase dell'udienza preliminare per l'evidenza della responsabilità. Davanti ai giudici compariranno Paolo Cocco e Francesco Castronovo, presunti esecutori materiali del delitto, il boss del mandamento di Porta Nuova Francesco Arcuri, i mafiosi del Borgo Vecchio Antonino Abate e Salvatore Ingrassia e il capomafia di Resuttana Antonio Siragusa che avrebbero pianificato il raid. Dietro all'aggressione ci sarebbe stata Cosa nostra. Gli assassini avevano ben chiaro che il pestaggio potesse degenerare: per questo ai sei indagati è stato contestato l'omicidio volontario, seppure col dolo indiretto. Cosa nostra avrebbe punito i tentativi di Fragalà di indurre alcuni suoi assistiti a collaborare alle indagini.

21:19Tribunale di Salerno riconosce status rifugiato a gay russo

(ANSA) - SALERNO, 21 APR - In Russia avrebbe rischiato anche il carcere, in Italia un giovane omosessuale russo ha ottenuto lo status di rifugiato. A sancirlo il Tribunale di Salerno con un'ordinanza. E' il positivo finale di un'avventura iniziata tre anni fa, quando Andrea L. aveva 17 anni e decise di venire in Italia per sfuggire alle discriminazioni e ad eventuali violenze nel suo Paese a causa della propria condizione di omosessuale. Per giunta per Andrea si avvicinava il compimento dei diciottesimo anno d'età, che in Russia significa assolvere all'obbligo del servizio di leva militare. Arrivato in Italia nel 2014, Andrea aveva inoltrato la domanda di protezione Internazionale. La speciale commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato gli aveva negato però ogni forma di tutela. A quel punto al giovane non era restato che impugnare la decisione e ricorrere al tribunale di Salerno. E così la prima sezione civile del tribunale di Salerno, giudice Mauro Tringali, gli ha riconosciuto lo status di rifugiato.

21:07Crac Pastificio Amato, condannato ex deputato Dc Del Mese

(ANSA) - SALERNO, 21 APR - L'ex sottosegretario Paolo Del Mese è stato condannato dal Tribunale di Salerno a 4 anni di reclusione per il crac del pastificio Amato. Assieme all'ex deputato DC sono stati condannati Antonio Anastasio a tre anni, Leonardo De Filippo e Mirko Mannaro a due anni, Marcello Mascolo e Alfredo Delehaye ad un anno e sei mesi e Pietro Vassena ad un anno. I giudici della prima sezione penale (presidente Fabio Zunica, a latere Marilena Albarano e Ginevra Piccirillo) hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni di Del Mese e Anastasio, condannandoli anche, assieme a Mannaro, De Filippo, Mascolo e Delehaye, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, curatela fallimentare, della società Antonio Amato e C. Mulini e Pastifici in Salerno spa. Assolti invece gli altri 19 imputati tra cui l'ex presidente nazionale dell'Ordine dei commercialisti, Claudio Siciliotti.

21:03A Parma un busto in bronzo onora Carlo Alberto Dalla Chiesa

(ANSA) - PARMA, 21 APR - Un busto in bronzo alla memoria di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 a Palermo in un agguato di Cosa nostra. E' il monumento inaugurato oggi nella piazza omonima a Parma, alla presenza delle autorità civili e militari del capoluogo emiliano. Presente, oltre al sindaco Federico Pizzarotti, al prefetto Giuseppe Forlani, al presidente della Provincia Filippo Fritelli, anche il figlio del generale Dalla Chiesa, Nando. L'opera, realizzata dalla scultrice parmigiana Jucci Ugolotti con il contributo degli industriali e delle fondazioni Monteparma e Cariparma, è stata donata al Comune di Parma dalla locale Associazione nazionale dei Carabinieri. (ANSA).

21:02Capri dice sì al project financing per via Krupp

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 21 APR - Il Consiglio comunale di Capri (Napoli) ha detto sì al project financing della società Gheller che dovrà effettuare i lavori di messa in sicurezza e gestione di via Krupp. Una lunga e accesa discussione che è durata alcune ore ha tenuto banco nella sala del Consiglio comunale dove all'ordine del giorno era stata inserita la proposta della maggioranza frutto di una lunga ed articolata serie di incontri di una commissione consiliare composta da maggioranza minoranza ed associazioni di categoria. Il dibattito è iniziato con il no deciso di Legambiente che ha inviato una lettera aperta agli enti sovraccomunali, comunali e alla popolazione ribadendo il suo no alla privatizzazione di Via Krupp. E' iniziata così una querelle che ha portato il consigliere delegato al Turismo Antonino Esposito a chiarire che non si tratta di privatizzazione, ma soltanto di un project financing.

20:53Trump, ‘arriva taglio tasse più grande di sempre’ (2)

(ANSA) - NEW YORK, 21 APR - Trump non anticipa nell'intervista i contenuti della riforma, ma spiega solo che la proposta sarà presentata mercoledì prossimo o un po' più in la'. Comunque prima della fatidica scadenza dei primi 100 giorni del suo governo.

20:45Giustizia: insediato Leone De Castris a capo Procura Lecce

(ANSA) - LECCE, 21 APR - Cerimonia di insediamento questa mattina del nuovo capo della Procura di Lecce e della Direzione distrettuale antimafia, Leonardo Leone De Castris. La cerimonia è stata presieduta dal presidente del Tribunale, Francesco Giardino. De Castris, proveniente dalla Procura di Foggia, subentra a Cataldo Motta, andato in pensione, il quale ha avuto parole di stima e consenso per il suo successore, definito "la migliore scelta possibile". De Castris, che torna a Lecce da procuratore dopo essere stato a lungo in servizio negli anni Novanta come sostituto procuratore, rivolgendosi ai magistrati presenti in aula ha ammonito all'importanza che il ruolo del magistrato riveste. "Non siamo solo vincitori di un concorso - ha detto De Castris - non abbiamo una investitura popolare né un mandato di rappresentanza, e tutte le volte che dovremo firmare un atto dovremo pensare che non siamo il centro del mondo, ma che abbiamo la vita e la sorte delle persone e delle aziende in mano".