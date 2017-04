Ultima ora

00:29Champions: Deschamps, Juve costruita per vincerla

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Didier Deschamps guarderà con molta attenzione il doppio scontro tra Monaco e Juventus in Champions League. Non solo perché è il Ct della Francia e dalla squadra monegasca sta attingendo a piene mani per costruire la Francia del futuro, ma anche perché, avendole allenate nel passato, è molto legato alle due squadre. "Non credo ci sia il rischio da parte della squadra di Allegri di sottovalutare il Monaco - ha detto il tecnico, intervistato da Sky Sport 24 - stiamo sempre parlando di una semifinale di Champions e la Juventus è una squadra costruita per arrivare fino in fondo e alzare il trofeo. Il Monaco invece è la sorpresa, assolutamente meritata, di questa Champions e se la giocherà con tanto entusiasmo". Nel Monaco "ci sono almeno 5-6 talenti giovani che ho già fatto esordire in Nazionale. Il migliore di tutti ovviamente è Mbappe - sottolinea Deschamps - Ha una grande maturità, è molto veloce ed è bravissimo sotto porta".

00:26Calcio: serie B, Benevento-Vicenza 0-0

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Benevento e Vicenza hanno chiuso sullo 0-0 l'anticipo della 37/a giornata di serie B. La formazione di casa è così scivolata al quinto posto in classifica, superata dal Perugia che nel pomeriggio è andato a vincere a Novara. E domani rischia il sorpasso anche del Cittadella, impegnato in casa contro il Carpi. Per i veneti un buon punto, preso su un campo difficile alla prima uscita di Vincenzo Torrente, da due giorni nuovo allenatore del Vicenza, al quale è stato affidato il difficile compito di conquistare la salvezza.

22:30Fonti libiche, incontro Tripoli-Tobruk a Roma

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti libiche, per la prima volta si sono incontrati a Roma il presidente della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, Aghila Saleh, ed il presidente dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli, Swelhi. L'incontro rientra nell'ambito di una serie di iniziative diplomatiche italiane, con l'obiettivo di far dialogare e riconciliare l'ovest e l'est della Libia. L'appuntamento a Roma è stato promosso dal gabinetto del ministro degli Esteri Angelino Alfano, che ne ha informato tutti i partner europei. Contattata dall'ANSA la Farnesina non ha voluto rilasciare commenti.

22:12Calcio: serie B, Novara-Perugia 0-1

(ANSA) - NOVARA, 21 APR - E' decisa da Dezi, al 30' della ripresa, la sfida playoff tra Novara e Perugia, a favore degli ospiti. Fino a 20 minuti dalla fine il Perugia non si era mai fatto vedere dalle parti dell'area novarese, poi, grazie anche ai cambi indovinati da Bucchi, ha alzato il baricentro e ha sfiorato prima il gol con Forte e Fazzi e poi è andato in gol con Dezi, entrato in campo da un quarto d'ora e bravo a sfruttare un rimpallo. Fino a quel momento, il Novara era sembrato padrone del campo, vicino al gol in almeno tre occasioni (in due di queste, su Galabinov e Dickmann, era stato bravissimo Beignoli). I piemontesi hanno protestato a lungo per un gol annullato a Galabinov per fuorigioco.

21:19Fragalà: presunti assassini processati con rito immediato

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - Saranno processati col rito immediato i presunti assassini del penalista palermitano Enzo Fragalà, ucciso nel 2010 a bastonate. L'ha deciso, accogliendo la richiesta della Procura, il gip Cesare Vincenti. L'immediato, fissato davanti alla corte d'assise per il 17 luglio, consente di saltare la fase dell'udienza preliminare per l'evidenza della responsabilità. Davanti ai giudici compariranno Paolo Cocco e Francesco Castronovo, presunti esecutori materiali del delitto, il boss del mandamento di Porta Nuova Francesco Arcuri, i mafiosi del Borgo Vecchio Antonino Abate e Salvatore Ingrassia e il capomafia di Resuttana Antonio Siragusa che avrebbero pianificato il raid. Dietro all'aggressione ci sarebbe stata Cosa nostra. Gli assassini avevano ben chiaro che il pestaggio potesse degenerare: per questo ai sei indagati è stato contestato l'omicidio volontario, seppure col dolo indiretto. Cosa nostra avrebbe punito i tentativi di Fragalà di indurre alcuni suoi assistiti a collaborare alle indagini.

21:19Tribunale di Salerno riconosce status rifugiato a gay russo

(ANSA) - SALERNO, 21 APR - In Russia avrebbe rischiato anche il carcere, in Italia un giovane omosessuale russo ha ottenuto lo status di rifugiato. A sancirlo il Tribunale di Salerno con un'ordinanza. E' il positivo finale di un'avventura iniziata tre anni fa, quando Andrea L. aveva 17 anni e decise di venire in Italia per sfuggire alle discriminazioni e ad eventuali violenze nel suo Paese a causa della propria condizione di omosessuale. Per giunta per Andrea si avvicinava il compimento dei diciottesimo anno d'età, che in Russia significa assolvere all'obbligo del servizio di leva militare. Arrivato in Italia nel 2014, Andrea aveva inoltrato la domanda di protezione Internazionale. La speciale commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato gli aveva negato però ogni forma di tutela. A quel punto al giovane non era restato che impugnare la decisione e ricorrere al tribunale di Salerno. E così la prima sezione civile del tribunale di Salerno, giudice Mauro Tringali, gli ha riconosciuto lo status di rifugiato.

21:07Crac Pastificio Amato, condannato ex deputato Dc Del Mese

(ANSA) - SALERNO, 21 APR - L'ex sottosegretario Paolo Del Mese è stato condannato dal Tribunale di Salerno a 4 anni di reclusione per il crac del pastificio Amato. Assieme all'ex deputato DC sono stati condannati Antonio Anastasio a tre anni, Leonardo De Filippo e Mirko Mannaro a due anni, Marcello Mascolo e Alfredo Delehaye ad un anno e sei mesi e Pietro Vassena ad un anno. I giudici della prima sezione penale (presidente Fabio Zunica, a latere Marilena Albarano e Ginevra Piccirillo) hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni di Del Mese e Anastasio, condannandoli anche, assieme a Mannaro, De Filippo, Mascolo e Delehaye, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, curatela fallimentare, della società Antonio Amato e C. Mulini e Pastifici in Salerno spa. Assolti invece gli altri 19 imputati tra cui l'ex presidente nazionale dell'Ordine dei commercialisti, Claudio Siciliotti.