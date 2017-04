Ultima ora

04:50L’ira di New York contro Trump, ‘sulla sicurezza ci offende’

NEW YORK - E' sempre piu' scontro tra l'amministrazione Tump e New York. A provocare l'ira del sindaco Bill de Blasio una dichiarazione del ministro della giustizia Jeff Sessions, che ha definito la Grande Mela ''tollerante con il crimine''. Facendo infuriare anche il capo della polizia della prima citta' d'America, James O'Neill, che ha definito le parole del ministro ''assurde e ridicole'', un'offesa per gli agenti che vigilano sulla sicurezza dei newyorchesi.

04:17Siria: Dipartimento di stato Usa,telefonata Tillerson-Lavrov

NEW YORK - Colloquio telefonico tra il segretario di stato americano, Rex Tillerson, e il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov. Lo rende noto il portavoce del Dipartimento di stato Usa, Mark Toner. Al centro della telefonata la situazione in Siria e gli sviluppi delle indagini sull'uso di armi chimiche nel Paese mediorientale.

01:26Donna uccisa: vicino vittima confessa delitto

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Salvatore Fuscaldo, vicino di casa di Antonella Lettieri, la donna barbaramente uccisa lo scorso 8 marzo a Cirò Marina, ha confessato il delitto. Lo ha annunciato in diretta su Retequattro "Quarto Grado", precisando che Fuscaldo, arrestato pochi giorni dopo il fatto ma che nel corso delle settimane successive si era professato innocente, ha ammesso il suo crimine durante un interrogatorio nel carcere di Castrovillari (Cosenza), dov'è rinchiuso. Ammettendo le proprie responsabilità, l'uomo ha sollevato da ogni colpa la moglie Caterina e gli altri familiari. Il racconto di Fuscaldo, tuttavia, non ha convinto del tutto gli investigatori, secondo cui "il suo racconto presenta molte lacune".

01:19Tribunale libertà concede domiciliari a Marra

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Arresti domiciliari per Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrestato il 16 dicembre dello scorso anno per corruzione in concorso con l'immobiliarista Sergio Scarpellini. Lo ha deciso il tribunale della libertà. Il 10 aprile scorso Marra ha presentato le dimissioni, irrevocabili, da capo del personale del Campidoglio. La vicenda giudiziaria in cui è coinvolto Marra è quella dei 370 mila euro ricevuti, secondo la Procura di Roma, da Scarpellini (già agli arresti domiciliari) per l'acquisto di un appartamento nella zona dei Prati Fiscali. Secondo l'accusa quella dazione dell'immobiliarista era finalizzata all'ottenimento di favori alla luce della posizione occupata all'epoca dei fatti, il 2013, da Marra in Campidoglio. Per quell'episodio la Procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato di Marra e di Scarpellini per il 25 maggio prossimo. Alla base della scarcerazione dell'ex capo del personale del Campidoglio la decadenza delle esigenze di custodia in carcere.

00:29Champions: Deschamps, Juve costruita per vincerla

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Didier Deschamps guarderà con molta attenzione il doppio scontro tra Monaco e Juventus in Champions League. Non solo perché è il Ct della Francia e dalla squadra monegasca sta attingendo a piene mani per costruire la Francia del futuro, ma anche perché, avendole allenate nel passato, è molto legato alle due squadre. "Non credo ci sia il rischio da parte della squadra di Allegri di sottovalutare il Monaco - ha detto il tecnico, intervistato da Sky Sport 24 - stiamo sempre parlando di una semifinale di Champions e la Juventus è una squadra costruita per arrivare fino in fondo e alzare il trofeo. Il Monaco invece è la sorpresa, assolutamente meritata, di questa Champions e se la giocherà con tanto entusiasmo". Nel Monaco "ci sono almeno 5-6 talenti giovani che ho già fatto esordire in Nazionale. Il migliore di tutti ovviamente è Mbappe - sottolinea Deschamps - Ha una grande maturità, è molto veloce ed è bravissimo sotto porta".

00:26Calcio: serie B, Benevento-Vicenza 0-0

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Benevento e Vicenza hanno chiuso sullo 0-0 l'anticipo della 37/a giornata di serie B. La formazione di casa è così scivolata al quinto posto in classifica, superata dal Perugia che nel pomeriggio è andato a vincere a Novara. E domani rischia il sorpasso anche del Cittadella, impegnato in casa contro il Carpi. Per i veneti un buon punto, preso su un campo difficile alla prima uscita di Vincenzo Torrente, da due giorni nuovo allenatore del Vicenza, al quale è stato affidato il difficile compito di conquistare la salvezza.

22:30Fonti libiche, incontro Tripoli-Tobruk a Roma

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti libiche, per la prima volta si sono incontrati a Roma il presidente della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, Aghila Saleh, ed il presidente dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli, Swelhi. L'incontro rientra nell'ambito di una serie di iniziative diplomatiche italiane, con l'obiettivo di far dialogare e riconciliare l'ovest e l'est della Libia. L'appuntamento a Roma è stato promosso dal gabinetto del ministro degli Esteri Angelino Alfano, che ne ha informato tutti i partner europei. Contattata dall'ANSA la Farnesina non ha voluto rilasciare commenti.