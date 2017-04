Ultima ora

12:26Ciclismo: Scarponi, il dolore di Nibali e Aru

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "E' una tragedia troppo grande per essere commentata. Ciao Michele" così su Twitter scrive l'Astana Team, la formazione per la quale gareggiava Michele Scarponi dopo la tragica scomparsa del ciclista. Vincenzo Nibali, affranto per la perdita del suo vecchio compagno di squadra, scrive "non lo so, non ce la faccio, non ho parole amico mio". E Fabio Aru, del quale Scarponi aveva appena preso il posto come prossimo capitano dell'Astana al Giro d'Italia, scrive "tragedia infinita, non esistono parole. Riposa in pace amico mio". Il campione spagnolo Alberto Contador scrive "sono paralizzato e senza parole" e ricorda Scarponi "grande persona e sempre con un sorriso contagioso". Lo slovacco Peter Sagan, campione del mondo twitta "Michele riposa in pace, sarai per sempre nei nostri cuori. I nostri pensieri sono per la famiglia, gli amici e il team Astana. Fatevi forza tutti". "Sono senza parole. Ci lascia una grande persona e un grande ciclista", scrive lo spagnolo Alejandro Valverde.

12:10Calcio: Basilea, spazio cimitero per i tifosi?

(ANSA) - GINEVRA, 22 APR - Uniti alla squadra del cuore anche dopo la morte: è la richiesta di un politico svizzero per i tifosi della squadra di calcio del Basilea. Heinrich Uberwasser, membro del parlamento cantonale basilese, vuole infatti che ai fan della squadra venga riservato uno spazio nel cimitero di Hornli, ha riferito la radio svizzera. Vi potrebbero essere sepolti solo i tifosi del Basilea, come già accade anche nella vicina Germania, a Gelsenkirchen, per i fans dello Schalke 04. Uberwasser ha presentato un atto parlamentare e spetterà al governo cantonale decidere se accettare la richiesta. Uberwasser ha spiegato che i tifosi devono poter esser vicini per l'eternità ed ha ricordato che in passato cattolici e protestanti non venivano seppelliti gli uni accanto agli altri e che ancor oggi ebrei e musulmani hanno spazi riservati. Il calcio non è una religione ma tocca le anime di molta gente, ha aggiunto. Il direttore del cimitero Hornli, il piu' grande della Svizzera, si detto è disposto a esaminare la richiesta.

11:44Auto: Targa Florio, Gemma Amendolia resta grave

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - È in coma farmacologico nel reparto della Seconda rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo Gemma Amendolia, la giovane pilota messinese rimasta ferita nell'incidente di ieri alla Targa Florio, dove ha perso la vita il padre Mauro che era alla guida dell'auto. La giovane ha un forte trauma cranico con un edema cerebrale e diverse fratture agli arti e in altre parti del corpo. La prognosi resta riservata. Ancora poco chiare le cause dell'incidente, mentre la procura di Termini Imerese, che indaga sull'accaduto, ha acquisito le immagini della camera-car montata sulla Mini Cooper numero 29, finita fuori strada durante la terza prova speciale, nei pressi di Isnello. Nell'incidente è morto anche il commissario di percorso Giuseppe Laganà.

11:43Ciclismo: Scarponi, lo sconforto di Di Rocco

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Sono nello sconforto totale, è stato un brutto disegno della vita proprio nel momento in cui era stato scelto come capitano della sua squadra al prossimo Giro d'Italia": così il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, all'Ansa, sulla morte di Michele Scarponi. "E' un destino assurdo, scritto male - aggiunge - Michele era un grande campione, ha sempre svolto attività di gregariato ora che era diventato leader dell'Astana... è proprio un destino assurdo". "Ieri in corsa. Si affianca a me. Michele sorride, come sempre. Contento per la vittoria. Parla del Giro. Ed ora son qui a piangerlo. Dio mio". Sono le parole affidate a Twitter del Ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani.

11:37Tre morti per scontro tra due auto a Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 22 APR - Tre morti per uno scontro tra due auto avvenuto nella notte nella zona di Gubbio. Le vittime avevano 33, 42 e 45 anni, tutti uomini residenti nella zona. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia eugubina per chiarire la dinamica. Una delle vittime viaggiava a bordo di una Volvo V50 e le altre due su una Ford Fiesta. Le auto si sono scontrate in un tratto rettilineo della variante Gubbio-Branca, tra gli svincoli di Padule e Torre Calzolari. I due conducenti delle vetture sono morti sul colpo, il terzo poco dopo. Uno dei deceduti lavorava come cameriere mentre un altro era impiegato in un'agenzia immobiliare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

11:34Ciclismo: Scarponi, autista autocarro ‘non l’ho visto’

(ANSA) - FILOTTRANO (ANCONA), 22 APR - L'incidente stradale in cui ha perso il ciclista Michele Scarponi è avvenuto a Filottrano sulla strada provinciale 362, all'altezza di un incrocio. All'intersezione con un'altra strada l'autista dell'autocarro Fiat 'Iveco', un 57enne del posto, avrebbe omesso di dare la precedenza, centrando in pieno Scarponi, che nel violento impatto sarebbe morto sul colpo per le gravissime lesioni riportate. L'investitore ha detto ai arabinieri di non averlo visto. I mezzi, sia la bici su cui il ciclista si stava allenando sia il Fiat 'Iveco', sono stati sequestrati. La salma di Scarponi, che lascia la moglie, sua coetanea, e due gemellini in tenera età, è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, su disposizione del magistrato di turno.

11:25Calcio: minacce a Massa, denunciato tifoso Milan

(ANSA) - IMPERIA, 22 APR - Un operaio in pensione di 62 anni, incensurato, di origine calabrese, ma abitante nella provincia di Lecco, tifoso del Milan, è stato denunciato dalla Questura di Imperia per gli insulti e le minacce di morte rivolte all'arbitro Davide Massa, di Imperia, a margine del match Juve-Milan, del 10 marzo a Torino, in seguito al rigore concesso alla Juve al 97'. Il pensionato, secondo gli inquirenti, ha chiamato col suo Iphone la sezione arbitri di Imperia, al quale è iscritto Massa, e il presidente Alessandro Savioli rivolgendo insulti e minacce diretti a Massa. Grazie alle indagini della Digos, coordinate dalla Procura di Imperia, è stato possibile risalire all'autore della telefonata e al suo indirizzo. Con la perquisizione domiciliare, è stato trovato l'Iphone dell'uomo. I poliziotti hanno anche sequestrato diverse apparecchiature informatiche che saranno analizzate dalla polizia scientifica. L'uomo è stato denunciato per minacce gravi e rischia un anno di reclusione.