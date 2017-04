Ultima ora

14:26Killer ricercato: Feher formalmente indagato terzo omicidio

(ANSA) - RAVENNA, 22 APR - La Procura di Ravenna ha formalmente indagato il 41enne Norbert Feher, alias Igor il serbo, per l'omicidio del metronotte 42enne Salvatore Chianese, ammazzato con una fucilata al volto alle prime ore del 30 dicembre 2015 sulla sbarra di una cava che si apprestava a ispezionare tra Fosso Ghiaia e Savio, nel ravennate. A condurre gli inquirenti verso il nome del 41enne c'è, come spiegato dai quotidiani locali, soprattutto la tecnica usata: del tutto simile a quella che il serbo avrebbe utilizzato in occasione di altri delitti commessi nel Bolognese e nel Ferrarese. Inoltre il bottino (la pistola della vittima) è uguale a quello della rapina del 29 marzo a Consandolo (Ferrara) sempre ai danni di una guardia giurata. Da ultimo il colpo di avvertimento, già visto sulla scena di altri crimini attribuiti al 41enne e che nel caso di Chianese - originario di Trentola Ducenta (Caserta) ma negli ultimi anni residente a Osteria (Ravenna) - aveva mandato in frantumi il lunotto posteriore della sua auto di lavoro.(ANSA).

14:25Calcio: Sarri, con Sassuolo partita difficilissima

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - ''Quella con il Sassuolo è una partita che nasconde grandi insidie. Avremo di fronte una società ed una squadra fortissima, basta andare a vedere certi numeri''. Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dei problemi cui potrà andare incontro la sua squadra nel match di domani con il Sassuolo. ''Quest'anno - dice - hanno pagato moltissimo la prima esperienza europea e soprattutto un numero di infortuni impressionante che non ha consentito loro di ripetere il campionato dell'anno scorso. Ma nella singola partita il Sassuolo rimane una squadra pericolosissima''. (ANSA).

14:23Calcio: Sarri, scudetto non programmabile ma spazio ai sogni

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - ''Penso che il Napoli attuale non possa programmare uno scudetto perchè ci sono squadre troppo più forti sotto tanti punti di vista. Ma noi dobbiamo cercare di andare al di là della razionalità e della logica. Dobbiamo andare a vedere se in questo calcio c'è ancora spazio per i sogni''. Così Maurizio Sarri in conferenza stampa, commentando l'ipotesi che il Napoli sia maturo per puntare in un prossimo futuro, anche a partire dalla prossima stagione, allo scudetto.

14:22Calcio: Sarri, contento per Insigne, diventerà una bandiera

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - ''Sono contento che Insigne abbia rinnovato il contratto con il Napoli e che rimanga con questa squadra per tanto tempo''. Maurizio Sarri commenta così la notizia del giorno in casa Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne. ''Penso - dice il tecnico - che si possa innescare una bella storia, un ragazzo napoletano può diventare la bandiera della squadra della sua città. Sono aspetti romantici che al calcio fanno bene''. (ANSA).

14:19Libia: Tripoli-Tobruk, grande apprezzamento per Alfano

(ANSA) - IL CAIRO, 22 APR - "Il presidente dell'Alto consiglio di Stato di Tripoli e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk desiderano esprimere il più profondo apprezzamento per il ruolo attivo e costruttivo del ministro Alfano e del governo italiano nel contesto dell'attuazione dell'Accordo politico libico e di ogni sua modifica condivisa". Lo si afferma in un comunicato dei libici dopo l'incontro di ieri a Roma tra Aghila Saleh e Abdulrahman Sewehli.

14:19Calcio: Sarri, giusto puntare secondo posto ma niente errori

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - ''E' giusto che i ragazzi abbiano l'obiettivo del secondo posto e dobbiamo fare di tutto per raggiungerlo. Però dobbiamo sapere che non ci sono margini di errore''. Maurizio Sarri traccia la strada che potrebbe portare il Napoli al raggiungimento del secondo posto in classifica, ma non nasconde le difficoltà. ''In questo caso - dice - non contano le tabelle, ma le singole partite. Ecco perchè io ed i ragazzi ora pensiamo solo alla gara di domani con il Sassuolo''.

14:11Spagna: ferry contro molo Las Palmas, inquinamento lungo 3km

(ANSA) - MADRID, 22 APR - Un ferry che collegava Gran Canaria e Tenerife nell'arcipelago delle Canarie è entrato in collisione la notte scorsa con il molo del porto di Las Palmas: l'incidente ha provocato la rottura di una tubatura di idrocarburi e una macchia di inquinamento di circa 3 chilometri. I 140 passeggeri a bordo dell'imbarcazione non hanno riportato ferite. Ci sono stati solo alcuni contusi e casi di crisi di ansietà. L'incidente è stato provocato, secondo la stampa spagnola, da un guasto elettrico ai motori del ferry. Le autorità regionali hanno dichiarato la zona in emergenza per il rischio di contaminazione ambientale. E' stato fermato per precauzione l'impianto di desalinizzazione dell'acqua che alimenta Las Palmas e Telde, una zona in cui vive circa mezzo milione di persone. La somministrazione di acqua è stata interrotta nel quartiere di Jinamar.