Ultima ora

16:29Cavalcavia crolla su auto Cc: Balocco, importante monitorare

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Dopo il crollo del ponte della tangenziale di Fossano, "il tema dei monitoraggi diventa molto importante": lo sottolinea all'ANSA l'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, secondo il quale "il tema è ora creare una rete di monitoraggio sulle opere costruite con modalità analoghe a quella che ha ceduto". "La Regione - ricorda Balocco - non ha competenze dirette nei confronti dell'Anas, e non ha neppure più strade regionali di cui occuparsi". "Le risorse - aggiunge - sono scarse. Ma nel bilancio regionale di previsione 2017-19 sono stati inseriti 25 milioni, di cui 20 destinati ai Comuni e 5 alle Province, per opere urgenti e subito cantierabili, a partire proprio dalla messa in sicurezza delle strade. Entro l'anno dovremmo riuscire a sbloccare un tesoretto di 45 milioni dai fondi di sviluppo e coesione, dedicati alla sicurezza della viabilità provinciale. Sono somme significative sebbene non sufficienti per tutto quello che servirebbe".

16:29Calcio: Giampaolo avverte la Samp, vietato sbagliare

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - "Domani non possiamo sbagliare partita. Dovremo essere bravi a metterci nei panni dell' avversario. Loro stanno attraversando un buon momento di forma e non hanno mai mollato, continuando ad alimentare le speranze di una permanenza in A". L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è categorico alla vigilia della sfida con il Crotone e avverte sui possibili pericoli. Il tecnico blucerchiato chiede ai suoi una risposta dopo il ko con il Sassuolo. "Sabato scorso abbiamo perso giocando una gara al di sotto delle nostre possibilità - ha spiegato Giampaolo -. La Samp deve rispettare la propria professionalità, i propri tifosi, la propria società. Il Crotone verrà a Genova per giocare una gara di grande attenzione, inoltre l'idea di calcio di Nicola è differente rispetto a quelle delle squadre che abbiamo affrontato nell'ultimo periodo. Dovremo quindi essere bravi a resettare tutto e ripartire. Non possiamo sbagliare: finora abbiamo fatto benissimo, ma non dobbiamo perdere la credibilità conquistata".

16:26Ciclismo: Scarponi, Totti ‘vicino a famiglia Michele’

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Vicino alla famiglia di Michele Scarponi. Una tragedia che tocca tutto lo sport italiano". Così il capitano della Roma, Francesco Totti, su Facebook e Twitter commenta la morte del ciclista avvenuta questa mattina in un incidente stradale mentre si allenava.(

16:24Renzi, radiare dalla politica chi dice no ai vaccini

(ANSA) - LOMAZZO (COMO), 22 APR - "Ci arrabbiamo quando qualcuno ci dice di non vaccinare i nostri figli. Bisognerebbe radiare dalla politica chi dice no ai vaccini, come hanno fatto con i medici". Lo ha detto Matteo Renzi parlando a un incontro a Lomazzo (Como). "Chi dice ai tuoi figli di non vaccinarsi - ha aggiunto - sta mettendo a rischio la vita loro e quella dei loro compagni di classe. Hanno fatto bene a Treviso a radiare quel medico, spero che i cittadini abbiano la forza di radiare dalla politica questi aspiranti stregoni".

16:21La manovra è arrivata al Quirinale

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La manovra approvata dal Consiglio dei Ministri è arrivata questa mattina, intorno alle 10, al Quirinale. Se non ci saranno intoppi, potrebbe essere firmata entro domani.

16:17Ciclismo: Scarponi, la moglie Anna ‘grazie a tutti’

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Grazie a tutti". Sono le parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, della moglie di Michele Scarponi, il corridore morto stamattina in un incidente stradale, mentre si allenava. Anna Tommasi aveva avuto due gemelli dal campione marchigiano dell'Astana. Proprio assieme ai figli, Giacomo e Tommaso, Scarponi si era fatto ritrarre nell'ultimo tweet pubblicato sul proprio account. Lo si vede sorridente, come sempre, con i due bambini sulle sue spalle e sotto il messaggio: "... anche se solo per un giorno ho pensato di portarne a casa 2 di maglie da leader..."- "Siamo sconvolti. Fino a poche ore fa Michele Scarponi era qui, tra noi, grande protagonista e vincitore di una tappa del Tour of the Alps conclusosi a Trento. è un dolore indescrivibile per tutta la grande famiglia del ciclismo". Giacomo Santini, Presidente del Gruppo sportivo Alto Garda, ha commentato così la notizia della morte di Scarponi. "Era un campione di simpatia", ha aggiunto.

16:16Economia circolare utile anche per ricostruzione post sisma

(ANSA) - ANCONA, 22 APR - "L'economia circolare è un'occasione di sviluppo di qualità, in rete e sostenibile, capace di offrire anche rilevanti opportunità occupazionali: nelle Marche e nel Centro Italia può nascere un vero laboratorio virtuoso utile anche ad accompagnare una ricostruzione di qualità e il rilancio delle comunità duramente colpite dal sisma, con l'integrazione in rete di tutti gli attori pubblici e privati". Lo ha detto Flavio Guidi, presidente di Sida Group, in un seminario ad Ancona. "Da una situazione di emergenza - ha proseguito Guidi - possono nascere buone pratiche da esportare come modello virtuoso di economia circolare, ad esempio per ciò che concerne i rifiuti da demolizioni, che dovrebbero rappresentare il primo serbatoio al quale attingere per la costruzione di nuovi materiali per l'edilizia". Sida Group ha promosso un master che forma manager per sviluppare modelli economici basati su riduzione, riuso, riutilizzo di materiali e scarti dei processi economici e sociali.