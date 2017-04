Ultima ora

18:13Calcio: Serie B, Spal e Verona allungano sul Frosinone

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Risultati della 37/a giornata di Serie B: Ascoli-Brescia 0-0, Avellino-Cesena 1-1, Bari-Verona 0-2, Benevento-Vicenza 0-0 (ieri), Cittadella-Carpi 4-1, Latina-Spal 1-2, Novara-Perugia 0-1 (ieri), Pro Vercelli-Salernitana 0-0, Spezia-Entella 2-0, Ternana-Frosinone 2-0, Trapani-Pisa 1-0. Classifica: Spal 70 punti; Verona 65; Frosinone 62; Cittadella 57; Perugia 56; Benevento (-1) 55; Spezia 54; Entella e Carpi 51; Salernitana, Novara e Bari 50; Pro Vercelli 46; Avellino (-3) 45; Cesena 43; Ascoli e Trapani 41; Brescia e Ternana 39; Vicenza 38; Pisa (-4) 32; Latina (-2) 31.

18:06Calcio: Germania, Bayern rischia e il Magonza impone il 2-2

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Bayern Monaco non ha ancora digerito la contestatissima eliminazione dalla Champions a opera del Real Madrid. E si vede. La squadra allenata da Carlo Ancelotti oggi ha rischiato la sconfitta casalinga contro il Magonza che alla fine è riuscito a imporre 'solo' il 2-2 nell'Allianz arena. Gli ospiti, nel match valido per la 30/a giornata della Bundesliga, si sono trovati per due volte in vantaggio, prima di essere raggiunti: Bojan Krkic ha siglato l'1-0 dopo soli 3', Robben ha pareggiato al 16', ma prima dell'intervallo Brosinski su rigore ha riportato gli ospiti in vantaggio. Il definitivo 2-2 porta la firma di Thiago Alcantara, al 28' della ripresa. Assente l'infortunato Neuer, fra i pali dei bavaresi è stato schierato Ulreich. In classifica Bayern Monaco a 70 punti, con un +9 sul Lipsia, che giocherà domani (alle 17,30) a Gelsenkirchen, contro lo Schalke 04. Il duello a distanza per il titolo prosegue.(ANSA).

17:58Venezuela: degenera protesta, rischio rivolta sociale

(ANSA) - CARACAS, 22 APR - Dalla protesta antigovernativa ai saccheggi: il clima di caos e violenza che ha segnato le manifestazioni di piazza dell'opposizione, duramente represse dal governo di Nicolas Maduro, sta minacciando ormai di degenerare in una vera e propria rivolta sociale. Dopo gli 11 morti di ieri a El Valle (sud di Caracas) durante una notte di scontri e saccheggi, la violenza si è estesa anche a Petare, il quartiere popolare del nord della capitale considerato la zona più pericolosa della città. Qui la notte scorsa si sono moltiplicati i messaggi dei residenti sui social network, denunciando tentativi di attacchi contro negozi e scontri fra oppositori, forze dell'ordine e civili filogovernativi armati, i cosiddetti 'colectivos'. Il vicepresidente, Tareck El Aissami ha parlato di "una nuova spirale di violenza organizzata dai delinquenti politici in combutta con i delinquenti criminali, che attaccano insieme il popolo più umile". Il deputato oppositore José Guerra ha accusato "i paramilitari del regime".

17:50Calcio: Ibrahimovic ko, Mourinho si affida a Rooney

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Entità dell'infortunio e conseguente durata dello stop ancora da stabilire per Zlatan Ibrahimovic, uscito giovedì nel match di Europa League fra Manchester United e Anderlecht per la sospetta lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Il che significherebbe stagione finita. José Mourinho, che fronteggia anche le assenze di Marcos Rojo, Phil Jones e Chris Smalling, si consola con il ritorno di Wayne Rooney, portato già in panchina giovedì. "Siamo nei guai - ammette il tecnico alla vigilia della trasferta di campionato a Burnley - ma in attacco abbiamo alternative: Rooney è tornato e prima della fine della stagione potremmo riavere anche Mata (reduce da un'operazione all'inguine, ndr)". Rooney, in realtà, non ha ancora risolto al 100% i problemi ad una caviglia che lo affliggono da tre settimane, ma in questa situazione Mourinho non può che aggrapparsi a lui. "È un combattente - sottolinea il manager - e anche se non è al top, uno con la sua esperienza e il suo carattere sa come dare il meglio".

17:19Berlusconi, uscita Francia da Ue sarebbe molto negativa

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "L'uscita della Gran Bretagna ha mutilato l'Unione europea ed è stata per noi, ma credo anche per loro, una gran perdita. Se fosse orfana anche della Francia l'Europa andrebbe verso la fine, e questo sarebbe molto negativo". Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una video intervista a Vice News, della rete Hbo.

17:03Germania: Petry vuole ‘realpolitik’, Afd la boccia

(ANSA) - BERLINO, 22 APR - Si è spesa per una "realpolitik" e ha subito una sonora sconfitta Frauke Petry, oggi a Colonia: la leader del partito della destra populista tedesca, Alternative fuer Deutschland, ha visto infatti bocciare - non è stata inserita neppure all'ordine del giorno - la sua mozione sulla direzione futura del partito al congresso nazionale, in corso fino a domani nella città renana. L'idea di ammorbidire la politica del partito, per fare in modo che nel lungo periodo Afd possa trovare futuri "alleati" nello scenario politico federale e governare in coalizioni tradizionali è stata aspramente contestata dal copresidente Joerg Meuthen: "Con questa gente non vogliamo allearci", ha replicato alla proposta della Petry. Anche sulle politiche migratorie, Meuthen ha chiarito di voler mantenere il pugno fermo: "Non vogliamo diventare una minoranza nel paese".

16:49Filippine: ucciso uno dei principali leader Abu Sayyaf

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Le Forze armate filippine hanno ucciso in uno scontro a fuoco Joselito Melloria (Abu Alih), il leader del gruppo filo-Isis Abu Sayyaf, divenuto una delle figure più importanti dopo l'uccisone del leader, Abu Rami, lo scorso 11 aprile. Lo annuncia il portavoce dei militari di Manila, Restituto Padilla, citato dalla Cnn.