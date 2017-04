Ultima ora

20:06Persone scomparse: La Scala rieletto presidente di Penelope

(ANSA) - BARI, 22 APR - L'avv. Antonio Maria La Scala, professionista del Foro di Bari, è stato rieletto stamani all'unanimità, dai comitati regionali, presidente nazionale dell'associazione Penelope Italia Onlus, che dal 2002 è impegnata sul territorio italiano alla ricerca delle persone scomparse. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'associazione. "I comitati hanno rinnovato la fiducia nei miei confronti" ha commentato La Scala, che è stato riconfermato per il prossimo triennio 2017/2020.

20:02Migranti: Romania, 111 clandestini su un Tir verso Ungheria

(ANSA) - BUCAREST, 22 APR - La polizia romena ha scoperto e bloccato al confine con l'Ungheria 111 migranti clandestini stipati nel cassone di un Tir. Stavano cercando, riferiscono i media, di raggiungere l'Europa occidentale e la zona Schengen. I migranti, di età fra i due e i 53 anni, sono originari di vari Paesi fra cui Siria, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, India. L'autista romeno del Tir, fermato con l'accusa di traffico illegale di esseri umani, ha detto alla polizia di non essere a conoscenza della presenza dei migranti sull'automezzo.

19:49Si stacca fogliame palma, ferito passante a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Momenti di paura a piazza Risorgimento, a due passi da San Pietro, dove nel pomeriggio si è staccato del fogliame dalla corona di una palma che ha colpito un passante, ferendolo lievemente. Sul posto i vigili del fuoco e servizio giardini. Il passante è stato affidato alle cure del 118. I pompieri hanno effettuato anche la verifica delle condizioni della palma. E proprio ieri a Corso Trieste un pino è caduto su alcune auto, fortunatamente senza causare feriti.

19:32Incidenti montagna: precipita da palestra roccia, un morto

(ANSA) - UDINE, 22 APR - Un uomo ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente avvenuto in una palestra di roccia a Tolmezzo (Udine). Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe precipitato durante un allenamento, probabilmente di arrampicata. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118.

19:32Tennis: Fed Cup, Italia-Taipei sul 2-0 con la Errani

(ANSA) - ROMA, 22 APR - L'Italia chiude in vantaggio per 2-0 su Taipei la prima giornata di Fed Cup con la sfida per i play-off per la permanenza nel World Group II, in corso sulla terra rossa del Centrale del circolo "Hugo Simmen", a Barletta. Dopo il successo nel primo singolare dell'esordiente Martina Trevisan (2-6, 6-3, 12-10 su Ya-Hsuan Lee), nel secondo Sara Errani si è imposta su Chieh-Yu Hsu per 6-0, 6-2 in un'ora di gioco. Domani si riprende alle 11:30 con il match tra le numero 1 delle due squadre, Sara Errani e Ya-Hsuan Lee; a seguire quello tra le numero 2 Martina Trevisan e Chieh-Yu Hsu; e, in chiusura, il doppio tra Jasmine Paolini/Camilla Rosatello e Ching-Wen Hsu/Chia-Jung Chuang.

19:22Venezuela: polizia blocca corteo della ‘marcia del silenzio’

(ANSA) - CARACAS, 22 APR - La polizia venezuelana ha bloccato oggi uno dei principali cortei di oppositori che si dirigeva verso la sede della Conferenza episcopale, nel centro di Caracas, per una "marcia del silenzio" in omaggio alle vittime della repressione delle ultime manifestazioni antigovernative. Una unità di polizia antisommossa hanno impedito ai manifestanti - vestiti di bianco e incolonnati dietro a una grande croce di legno - di superare il posto di blocco nei dintorni della sede dell'Università Centrale, malgrado le trattative con i capi del corteo. Una sottoufficiale ha riferito che solo una delegazione di oppositori è stata autorizzata a passare, per raggiungere la sede dell'episcopato nazionale. Il corteo si è ora ritirato e sta tentando di arrivare a destinazione passando da un'altra strada. Finora, la marcia si sta svolgendo in un clima pacifico e senza che si siano registrati episodi di violenza.

19:05Verona: Tosi candida a sindaco Patrizia Bisinella

(ANSA) - VERONA, 22 APR - Flavio Tosi ha lanciato ufficialmente la candidatura a sindaco di Patrizia Bisinella, senatrice di "Fare!" e compagna del primo cittadino veronese. "Sono molto emozionata e ringrazio tutta la squadra che mi sosterrà in questa sfida che sono sicura vinceremo per continuare a governare anche per i prossimi dieci anni Verona, questa meravigliosa città in cui ho scelto di vivere non solo per motivi di cuore" ha dichiarato Patrizia Bisinella. Una candidatura che ha incassato il sostegno anche dell'ex sottosegretario Alberto Giorgetti, che ha così consumato lo strappo all'interno di Forza Italia, dopo che il partito ha scelto di appoggiare Federico Sboarina.