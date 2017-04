Ultima ora

21:44Calcio: Corvino, a Bernardeschi fatta proposta importante

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Pioli o Di Francesco per la panchina viola? Siamo concentrati sul finale di stagione, non pensiamo ad altro. Sono allenatori sotto contratto con altre squadre, non è giusto ora sprecare energie in situazioni che non riguardano questo campionato. Bernardeschi? È un giocatore importante: ha sempre manifestato il desiderio di essere un protagonista con la maglia viola". Così Pantaleo Corvino, ds della Fiorentina, parlando del futuro a medio termine della squadra viola. "Noi gli abbiamo fatto un proposta importantissima e credo che, con questi presupposti, si possa pensare in positivo. Anche Chiesa e Babacar: stiamo raccogliendo i frutti del gran lavoro svolto con il settore giovanile e speriamo di poterne godere anche in futuro. Sousa? Tutti facciamo l'interesse della squadra: a fine stagione ci siederemo e vedremo quale sarà il percorso di ognuno", conclude.

21:42Extracomunitario aggredisce anziana in cimitero Salernitano

(ANSA) - SAN RUFO (SALERNO), 22 APR - Un extracomunitario di 32 anni ha aggredito un'anziana pensionata all'interno del cimitero di San Rufo, piccolo centro del Salernitano. L'uomo, originario del Ghana, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha percosso, in un viale del cimitero, la pensionata provocandole contusioni alle gambe e un trauma alla testa. Prima di fuggire ha danneggiato l'auto della figlia dell'anziana donna che ha assistito all'aggressione. I carabinieri della stazione di Polla (Salerno) hanno rintracciato e bloccato l'aggressore in una cappella dello stesso cimitero. L'uomo è stato denunciato per lesioni e danneggiamento. (ANSA).

21:41Calcio: Barca in pressing per far giocare Neymar nel Clasico

(ANSA) - MADRID, 22 APR - Il Barcellona non si rassegna e intende premere fino all'ultimo minuto sulla giustizia sportiva nel tentativo di recuperare Neymar per il 'Clasico' decisivo di domani sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Il club catalano ha chiesto ieri pomeriggio una convocazione urgente del Tribunale d'appello dello sport per esaminare la sua richiesta di sospensiva per la terza giornata di squalifica inflitta al brasiliano, dopo la partita di Liga contro il Malaga. Neymar ha già perso due partite di campionato. Il Barcellona considera sproporzionata la sanzione di una giornata per l'espulsione contro il Malaga e di due per avere applaudito sarcasticamente il guardialinee. Se la punizione fosse ridotta di una giornata, il brasiliano potrebbe giocare domani contro il Real.

21:03Calcio: Fa cup, 4-2 al Tottenham e Chelsea primo finalista

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Chelsea è la prima finalista della Fa cup 2016/17. La squadra di Antonio Conte ha battuto per 4-2 il Tottenham, a Wembley, e adesso aspetta di conoscere il nome dell'avversaria che, il 27 maggio, le contenderà il trofeo: l'altra semifinale, Arsenal-Manchester City, è in programma domani, sempre a Wembley. Nella sfida di oggi, fra le prime due della Premier league, sono state segnate tre reti per tempo: nel primo, la doppietta di Willan (5' e 43' su rigore), intervallata dal temporaneo pari di Kane (18'); nella ripresa, il nuovo pareggio firmato da Alli (7') i definitivi vantaggi di Hazard (30') e Matic (35'). In campionato, il Tottenham è secondo a 4 punti proprio dal Chelsea capolista. (ANSA).

20:51Alitalia: Gentiloni, senza intesa non sopravvive

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "So bene che ai dipendenti vengono chiesti sacrifici, ma so che senza l'intesa sul nuovo piano industriale l'Alitalia non potrà sopravvivere". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni in una dichiarazione, affermando che "mentre è in corso la consultazione sul pre-accordo raggiunto tra Alitalia e sindacati, sento il dovere di ricordare a tutti la gravità della situazione in cui ci troviamo".

20:43Calcio: United, confermata la rottura del crociato per Ibra

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Significativa lesione ai legamenti del ginocchio" destro; e per Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade a giugno, quella di giovedì scorso contro l'Anderlecht potrebbe essere stata l'ultima gara con il Manchester United. Il club, infatti, ha confermato l'entità dell'infortunio che si temeva fin dalla sera stessa dell'incidente, una caduta scomposta che è andata a provocare un'ipertensione sul crociato. Non sono stati precisati i tempi di recupero, ma intanto appare probabile la chiusura anticipata della stagione per il 35enne attaccante. Il quale non ha ancora risposto sull'offerta di un nuovo contratto avanzata dalla società. Lo stesso infortunio, peraltro, è stato confermato anche per il difensore argentino Marcos Rojo, costretto a sua volta a lasciare il campo giovedì sera. Lo United ha fatto sapere che "entrambi i giocatori verranno sottoposti a visite specialistiche e soltanto in un secondo momento, stabiliti i rispettivi piani terapeutici, sarà possibile stimare le date del loro ritorno in campo".

20:37Calcio: Atalanta-Bologna 3-2

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Atalanta batte Bologna 3-2 (2-1), nel primo anticipo della 33/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato a Bergamo (reti di Conti al 3' del p.t., Freuler al 14' p.t., Destro al 16' p.t., Di Francesco al 61' e Caldara al 76'). Grazie ai 3 punti conquistati i bergamaschi agguantano il 4/o posto in classifica sorpassando alla Lazio