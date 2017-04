Ultima ora

08:53Sisma: scossa magnitudo 4 in provincia Foggia, nessun danno

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Un evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Foggia alle ore 6.25 con magnitudo 4.0 a 22 km di profondità. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l'evento - con epicentro individuato tra i comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella - è risultato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose.

07:14Corea Nord: esercitazione Giappone-Usa in Mare Filippine

TOKYO - Esercitazione congiunta con la Marina giapponese nel Mare delle Filippine per la portaerei americana Uss Carl Vinson nel suo viaggio verso la penisola coreana. La Marina statunitense ha annunciato che due cacciatorpedinieri giapponesi hanno raggiunto oggi la Vinson e due altre navi da guerra americane mentre queste ultime unita' stanno proseguendo il loro viaggio verso nord nell'Oceano Pacifico occidentale. I cacciatorpedinieri della Marina giapponese hanno lasciato il porto di Sasebo venerdi' per unirsi al gruppo navale statunitense guidato dalla Vinson. Il gruppo americano comprende anche un incrociatore lanciamissili e un cacciatorpediniere lanciamissili.

05:23Trump chiama Abe e Xi, punto sulla Corea del Nord

NEW YORK - Giro di telefonate di Donald Trump, molto probabilmente per fare il punto sulla situazione della Corea del Nord. Nelle prossime ore - informa la Casa Bianca - il presidente americano sentira' sia il premier giapponese Shinzo Abe sia il presidente cinese Xi Jinping.

01:03Morto cardinal Nicora, ex presidente Aif e inventore 8xmille

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il cardinale Attilio Nicora, primo presidente dell' Aif, organismo di controllo delle finanze vaticane e 'inventore' dell' 8xmille, è morto questa sera alla clinica Pio XI di Roma, dove era ricoverato. Nato a Varese il 6 marzo 1937, aveva 80 anni compiuti da poco. Nicora fu uno degli artefici della revisione del Concordato firmata il 15 novembre 1984 con l'allora governo Craxi e, dal 2002 è stato presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa). Fatto cardinale nel 2003 da Giovanni Paolo II, nel 2005 partecipò al conclave che ha eletto papa Benedetto XVI, che nel 2011 lo nominò primo presidente dell'Autorità di Informazione Finanziaria, l' organismo voluto dall'attuale papa emerito per controllare ogni operazione finanziaria vaticana, adeguando la Città del Vaticano alle nuove norme antiriciclaggio introdotte dall'Unione europea, ruolo che lascerà pochi mesi dopo. Il 16 marzo 2017, al compimento del suo ottantesimo anno, era uscito dal novero dei cardinali elettori.

00:56Bimbo lanciato per incendio, per lui è morte cerebrale

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - E' stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di sei anni e mezzo lanciato dal padre dalla finestra nel tentativo di salvarlo dalle fiamme, caduto rovinosamente da un telo che avrebbe potuto salvarlo. Lo ha fatto sapere la direzione sanitaria dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è ricoverato. Una commissione medico legale dovrà ora monitorare le sue condizioni e dichiararne il decesso se entro sei ore non saranno riscontrate attività vitali. La madre, ricoverata con lievi ferite ma in stato di choc, ha già concesso l'autorizzazione all'espianto degli organi, ma la procedura per la donazione non potrà essere concretamente avviata prima di domani mattina, sempre che non si riscontrino segni vitali. La donna ha concesso il benestare dal letto dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il marito è ancora in coma all' ospedale Galliera di Genova.

00:33Calcio:Pioli’abbiamo toccato fondo, questa non è mia Inter’

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - "Dobbiamo capire perché è successo quello che è successo. Quella del secondo tempo non può essere la mia squadra, che ha fatto bene fino a domenica scorsa. La squadra aveva giocato fino alla fine, ma oggi l'abbiamo fatto solo per 45'. Poi c'è stato il blackout inspiegabile". Così Stefano Pioli ha spiegato il pesante ko dell'Inter a Firenze contro la Fiorentina per 5-4, dopo essere stata in vantaggio per 2-1 e sembrava controllare la gara. Pioli ha parlato ai media dopo una lunga riunione negli spogliatoi del Franchi, mentre i giocatori salivano sul pullman, assieme a Piero Ausilio, Giovanni Gardini, Steven Zhang e Javier Zanetti Pioli ha poi sottolineato che: "Dobbiamo lavorare meglio, e far sì che queste cinque partite ci facciano concludere il campionato per bene. Io in discussione? Sono responsabile della prestazione di stasera, così come lo sono i giocatori. Dall'Atalanta in poi non abbiamo messo il giusto atteggiamento mentale''.

23:52Calcio: Sousa, la Fiorentina ha meritato la vittoria

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Abbiamo fatto una bella partita, tra due squadre che hanno provato a vincere. Alla fine credo che i ragazzi abbiano meritato questa vittoria, per la rimonta dopo lo svantaggio della prima frazione''. A Premium Sport, l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa commenta così il tennistico 5-4 contro l'Inter: ''Bernardeschi era dispiaciuto per il rigore, ma non l'ho cambiato per quello: avevo semplicemente bisogno di un giocatore più fresco. Io più silenzioso in panchina? Solo perché ho un po' di febbre, non ci sono altre spiegazioni. Obiettivo Europa? Noi lavoriamo sempre per migliorare, lo facciamo dall'inizio del campionato e vogliamo farlo fino all'ultima partita''. Quanto le voci di mercato su Bernardeschi possono turbare l'ambiente? ''Federico - spiega il tecnico della Fiorentina - è maturo, è cresciuto molto ma deve ancora farlo: migliorerà sempre".