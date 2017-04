Ultima ora

11:12Calcio: Serie A, le partite del prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Le partite del prossimo turno, 34/a giornata, del campionato di calcio di Serie A, in programma da venerdì 28 a domenica 30 aprile. Venerdì 28 aprile: Atalanta-Juventus (alle 20,45). Sabato 29 aprile: Torino-Sampdoria (alle 20,45). Domenica 30 aprile: Roma-Lazio (alle 12,30); Genoa-Chievo (alle 15); Palermo-Fiorentina (alle 15); Crotone-Milan (alle 15); Cagliari-Pescara (alle 15); Empoli-Sassuolo (alle 15); Bologna-Udinese (alle 15); Inter-Napoli (alle 20,45).

10:33Uomo ucciso con coltellata al petto a Udine

(ANSA) - UDINE, 23 APR - Un uomo, cittadino straniero del quale non è stata resa nota l'identità, è stato trovato morto, ucciso con una coltellata al petto, all'ingresso del condominio dove viveva, a Udine. La scoperta è stata fatta, intorno alle ore 7:50, da un coinquilino dell'uomo, che ha allertato i soccorsi. Sul posto, per i rilievi, la polizia e gli operatori della Scientifica della Questura friulana. A uccidere l'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un solo colpo, inferto con precisione al petto.

09:48Corea Nord a Usa,’pronti cancellarvi da faccia Terra’

(ANSA) - ROMA, 23 APR - La Corea del Nord avverte l'America che e' pronta a "cancellarla dalla faccia della Terra", accusandola di pianificare un attacco con armi chimiche contro il Paese. Il monito e' contenuto in un documento pubblicato ieri sul Rodong Sinmun, il quotidiano ufficiale del Partito dei Lavoratori, in cui Pyongyang afferma che Washington vuole "infliggere sulla nazione coreana un orribile disastro senza precedenti". Nel documento, intitolato 'Piano di guerra biochimica contro la nazione coreana sotto attacco', il regime sostiene che le forze americane stazionate in Corea del Sud di recente hanno portato nel porto di Busan "attrezzature per cercare di portare avanti il Piano Giove (Jupiter Plan), uno scenario (che prevede) una guerra biochimica contro il nord". Tuttavia, prosegue il documento, la Corea del Nord "non sarà mai uno spettatore inerte alle mosse degli Usa volte a provocare una guerra biochimica ma concluderà lo stallo con gli Usa, l'impero dei mali, cancellandoli dalla faccia della Terra".

09:44Siria: media arabi, attacco Israele nei pressi Quneitra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 APR - L'aviazione di Israele avrebbe attaccato una postazione nei pressi di Quneitra nella parte siriana delle Alture del Golan provocando la morte di 3 persone e il ferimento di altre due. La notizia è stata diffusa da fonti siriane e libanesi riprese dai media israeliani. Gli uccisi farebbero parte di una milizia locale sostenuta dal regime di Bashar Assad. Da parte di Israele non c'e' alcuna conferma.

09:42Francia: presidenziali, voto al via

(ANSA) - ROMA, 23 APR - In un clima di tensione e massima sicurezza, sono aperte da questa mattina alle 8:00 le urne per il voto presidenziale in Francia: sono chiamati a votare circa 47 milioni di cittadini che dovranno scegliere tra 11 candidati. I sondaggi della vigilia danno in pole position il leader del del movimento En Marche! Emmanuel Macron e la candidata dell'estrema destra Marine Le Pen.

08:53Sisma: scossa magnitudo 4 in provincia Foggia, nessun danno

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Un evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Foggia alle ore 6.25 con magnitudo 4.0 a 22 km di profondità. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l'evento - con epicentro individuato tra i comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella - è risultato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose.

07:14Corea Nord: esercitazione Giappone-Usa in Mare Filippine

TOKYO - Esercitazione congiunta con la Marina giapponese nel Mare delle Filippine per la portaerei americana Uss Carl Vinson nel suo viaggio verso la penisola coreana. La Marina statunitense ha annunciato che due cacciatorpedinieri giapponesi hanno raggiunto oggi la Vinson e due altre navi da guerra americane mentre queste ultime unita' stanno proseguendo il loro viaggio verso nord nell'Oceano Pacifico occidentale. I cacciatorpedinieri della Marina giapponese hanno lasciato il porto di Sasebo venerdi' per unirsi al gruppo navale statunitense guidato dalla Vinson. Il gruppo americano comprende anche un incrociatore lanciamissili e un cacciatorpediniere lanciamissili.