13:06Calcio: Carnevali, vogliamo proseguire con Di Francesco

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Abbiamo diverse richieste per i nostri giocatori, è così da anni e per noi è motivo di grande orgoglio: significa che il lavoro svolto è stato positivo. Meglio avere questi problemi, che non averli. Di Francesco? Con lui abbiamo un rapporto eccezionale, vogliamo proseguire il nostro cammino assieme, perché è a capo del progetto tecnico che abbiamo in mente a lungo termine". Lo ha detto Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parlando a Mediaset premium. "Dipenderà da lui, dalla sua volontà: ci incontreremo a breve, anche perché dalla sua scelta ne dipenderanno altre sui giocatori - ha sottolineato -. Sappiamo che ha varie richieste che lo possono allettare: se lui ha le giuste motivazioni per continuare con noi, ben venga. Ma, senza di lui, il nostro progetto andrebbe avanti lo stesso. Berardi? È uno dei talenti più importanti del nostro calcio: noi non abbiamo necessità di fare cassa, faremo le giuste valutazioni. Ha tante richieste, quindi decideremo assieme a lui in armonia", ha concluso.

12:48Papa: misericordia ci impegna a favorire pace e giustizia

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 23 APR - La misericordia, ha spiegato il Papa prima di recitare il Regina Coeli "fa capire che la violenza, il rancore, la vendetta non hanno alcun senso, e la prima vittima è chi vive di questi sentimenti, perché si priva della propria dignità. La misericordia apre anche la porta del cuore e permette di esprimere la vicinanza soprattutto con quanti sono soli ed emarginati, perché li fa sentire fratelli e figli di un solo Padre. Essa favorisce il riconoscimento di quanti hanno bisogno di consolazione e fa trovare parole adeguate per dare conforto. La misericordia riscalda il cuore e lo rende sensibile alle necessità dei fratelli con la condivisione e partecipazione. La misericordia, insomma, impegna tutti ad essere strumenti di giustizia, di riconciliazione e di pace. Non dimentichiamo mai che la misericordia è la chiave di volta nella vita di fede, e la forma concreta con cui diamo visibilità alla risurrezione di Gesù". La misericordia dunque è "forma di conoscenza del mistero" e apre la mente.(ANSA).

12:34Neonato nasce in ambulanza in Puglia, mamma sta bene

(ANSA) - ANDRIA, 23 APR - Il piccolo Francesco Pio aveva fretta e così ieri pomeriggio ha anticipato i tempi, venendo alla luce nell'ambulanza della Misericordia di Andria che stava trasportando d'urgenza la madre, in preda alle doglie, nel locale ospedale Bonomo. Un parto eccezionale che ha emozionato i volontari della Misericordia, come riferisce in una nota la stessa Confraternita. La madre del neonato, Marisa, sta bene ed è peraltro figlia di una volontaria della Confraternita. Il parto è di fatto avvenuto in ambulanza sino all'arrivo in ospedale dove immediato è stato l'intervento dell'equipe medica di turno, che ha completato tutte le operazioni necessarie per permettere a Marisa di vivere al meglio un momento di grande gioia. "Su quelle ambulanze spesso siamo costretti ad arrenderci alla morte - hanno commentato i soccorritori della Misericordia intervenuti, si legge nella nota della Confraternita - ma oggi abbiamo lottato per una nuova vita ed è stata un'emozione indescrivibile".

12:27Francia: Marine Le Pen ha votato a Hénin-Beaumont

(ANSA) - HÉNIN-BEAUMONT, 23 APR - La candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen ha votato alle 11 nel suo feudo di Hénin-Beaumont, senza rilasciare dichiarazioni all'uscita. All'interno della scuola, gremito di giornalisti, ha salutato con un bacio gli scrutatori del seggio, ha sorriso alle telecamere ed è uscita a bordo di un suv seguita da un'altra auto di scorta.

12:16Bimbo lanciato da casa in fiamme, via procedura per espianti

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Il monitoraggio di sei ore sul bambino di 6 anni lanciato dal papà dalla finestra per tentare di salvarlo dall'incendio che ieri notte ha distrutto la loro casa a Casella nell'entroterra di Genova ha confermato la morte cerebrale. Grazie all'autorizzazione concessa dalla mamma del piccolo, Vincenza Sansone, ricoverata per alcune fratture nel reparto di ortopedia dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, l'equipe di medici del centro trapianti di Genova ha raggiunto l'ospedale Gaslini per avviare le verifiche propedeutiche agli espianti degli organi: punto di partenza le compatibilità istologiche con malati in attesa di un organo. Il padre del bambino, Alessio Fraietta, 49 anni, è ancora ricoverato in condizioni molto gravi nella sala di rianimazione dell'ospedale genovese Galliera: l'uomo è sedato in stato di coma farmacologico a causa dei problemi cardiovascolari legati alle ferite e alla ustioni sul 20% del corpo.

12:00Calcio: Barcellona ha deciso, niente ‘Clasico’ per Neymnar

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Neymar non giocherà il 'Clasico' di stasera, alle 20,45 nel Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid. Il Barcellona, come riportano i media spagnoli, ha comunicato di non voler convocare per la supersfida che mette in palio più di mezza Liga il brasiliano. Neymar ha addosso una squalifica di tre giornate e il club blaugrana ha cercato di far valere un cavillo lesgislativo che prevederebbe l'impiego del giocatore fino a quando la giustizia sportiva non si pronuncerà sul ricorso presentato. Neymar ieri ha raggiunto Madrid con la squadra e tutto faceva pensare che Luis Enrique lo avrebbe schierato stasera. In quel caso, il Barcellona avrebbe intrapreso un vero e proprio braccio di ferro con il, Tribunale, rischiando lo 0-3 a tavolino. In campo, dunque, niente MSN e l'ex valenciano Paco Alcacer pronto a giocare al fianco di Luis Suarez. Il Barca dovrà andare a caccia della vittoria, visto che in classifica si trova a -3 dal Real Madrid, che deve peraltro recuperare la sfida in trasferta contro il Celta Vigo.(ANSA).

11:43Francia: attesa a Hénin-Beaumont per Marine Le Pen

(ANSA) - HÉNIN-BEAUMONT, 23 APR - Un muro di giornalisti da tutto il mondo attende l'arrivo di Marine Le Pen al suo seggio elettorale nella scuola Jean-Jacques Rousseau di Hénin-Beaumont, la roccaforte della candidata frontista nel nord della Francia. Le operazioni di voto sono già in corso, con gli elettori costretti a passare davanti a decine di telecamere. Fuori dal seggio, un'auto della polizia blocca il traffico con agenti armati che presidiano la strada. La sicurezza di Le Pen è stata rafforzata durante la campagna elettorale di fronte alla minaccia terroristica. La candidata all'Eliseo è attesa per le 11.