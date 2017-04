Ultima ora

14:46Germania:Afd elegge duo Gauland-Weidel per cancelleria

(ANSA) - BERLINO, 23 APR - Il partito della destra populista tedesca Afd ha eletto oggi Alexander Gauland e Alice Weidel come "duo-guida" in vista delle elezioni federali di settembre. I 600 delegati di Afd hanno votato a Colonia, nel corso del congresso nazionale, iniziato ieri. Frauke Petry, che resta per ora leader di Alternativa come presidente, aveva annunciato di non essere a disposizione come candidata per le urne. Petry esce molto indebolita dal congresso, che ieri ha bocciato la sua mozione sulla 'realpolitik'.

14:35Papa: misericordia ci impegna a favore pace e giustizia

(ANSA) - ROMA, 23 APR - La misericordia, ha spiegato il Papa prima di recitare il Regina Coeli "fa capire che la violenza, il rancore, la vendetta non hanno alcun senso, e la prima vittima è chi vive di questi sentimenti, perché si priva della propria dignità. La misericordia apre anche la porta del cuore e permette di esprimere la vicinanza soprattutto con quanti sono soli ed emarginati, perché li fa sentire fratelli e figli di un solo Padre. Essa favorisce il riconoscimento di quanti hanno bisogno di consolazione e fa trovare parole adeguate per dare conforto. La misericordia riscalda il cuore e lo rende sensibile alle necessità dei fratelli con la condivisione e partecipazione. La misericordia, insomma, impegna tutti ad essere strumenti di giustizia, di riconciliazione e di pace. Non dimentichiamo mai che la misericordia è la chiave di volta nella vita di fede, e la forma concreta con cui diamo visibilità alla risurrezione di Gesù". La misericordia dunque, e "questo è importante", ha segnalato il Papa, è "forma di conoscenza".

14:25Francia: affluenza in lieve rialzo

(ANSA) - PARIGI, 23 APR - Affluenza del 28,54% alle 12, in lieve aumento rispetto al 2012 (28,29%) al primo turno delle presidenziali francesi.

14:24Protestano animalisti a corsa buoi, interviene la polizia

(ANSA) - CARESANA (VERCELLI), 23 APR - Attimi di tensione, questa mattina, durante la 781/a edizione della corsa dei buoi a Caresana (Vercelli). Un gruppo di manifestanti del Fronte animalista e del Meta (Movimento etico tutela animali e ambiente) ha protestato all'inizio della corsa contro i presunti maltrattamenti che subirebbero le bestie durante la corsa. Ampio lo schieramento delle forze dell'ordine, che hanno contenuto le proteste. La corsa è iniziata con qualche minuto di ritardo e ancora una volta il paese ha sciolto il voto fatto a San Giorgio oltre sette secoli fa. Tra gli animalisti era presente anche il biellese Valerio Vassallo. Un'altra corsa dei buoi si terrà il 14 maggio ad Asigliano.(ANSA).

14:20Corea Nord: pronti ad affondare portaerei Uss Vinson

(ANSA) - PECHINO, 23 APR - La Corea del Nord si dice pronta ad affondare la portaerei Uss Carl Vinson, da oggi impegnata col suo gruppo d'attacco in un breve ciclo di manovre congiunte con due cacciatorpedinieri giapponesi nel Pacifico occidentale, quando si troverà nelle acque della penisola coreana. "Le nostre forze rivoluzionarie sono pronte ad affondare una portaerei Usa a propulsione nucleare con un singolo attacco", ha riportato un commento minaccioso del Rodong Sinmun, il quotidiano ufficiale del Partito dei Lavoratori.

14:16Africa: sparano a scrittrice Kuki Gallmann, ferita

(ANSA) - NAIROBI, 23 APR - La scrittrice italiana naturalizzata keniota, Kuki Gallmann, è stata ferita a colpi di arma da fuoco nel suo ranch, a circa 300 chilometri da Nairobi, presumibilmente da un gruppo di pastori che hanno invaso la tenuta in cerca di pascoli per salvare i loro animali dalla siccità. La Gallmann stava pattugliando il ranch insieme al suo autista quando e' stata raggiunta da un colpo allo stomaco. L'autista l'ha portata all'aeroporto di Laikipia, dove e' stata trasferita su un aereo e portata a Nairobi. Il vice presidente dell'associazione dei contadini di Laikipia, Richard Constant, ha detto che probabilmente a sparare sono stati i pastori della comunità di Pokot che già in passato erano entrati illegalmente nella tenuta della scrittrice. Gallman, ribattezzata da molti la 'Karen Blixen italiana', ha scritto, tra gli altri, il romanzo 'Sognavo l'Africa' (1991), da cui e' stato tratto l'omonimo film con Kim Basinger protagonista.

14:15Calcio: Zeman, con Roma gara come con la Juve

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - "Con la Roma è una gara come le altre. Dopo quella con la Juve, ci sono da parte mia gli stessi stimoli". Zeman prepara così la sfida del Pescara con i giallorossi, sua ex squadra, in programma domani sera. "Gara nostalgica? Vivo da 25 anni a Roma, e ho diversi amici sia nella Roma sia nella Lazio. Oggi penso al Pescara e con i ragazzi speriamo di rendere difficile la partita ai giallorossi". Roma per Zeman vuol dire soprattutto Totti. "Totti è stato il più grande giocatore che ho allenato, se vuole continuare vuol dire che si sente all'altezza. Non lascerà mai la Roma. Con De Rossi non era questione di feeling, semplicemente non ha reso come mi aspettavo, non so se per problemi in campo o fuori del campo" dice il tecnico del Pescara.