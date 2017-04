Ultima ora

16:34Pugilato: Mondiale superleggeri, Indongo campione Wba/Ibf

(ANSA) - GLASGOW, 23 APR - L'imbattuto 34enne della Namibia Julius Indongo, campione della Ibf dei pesi superleggeri, ha battuto ai punti in 12 riprese il campione della Wba, il britannico Ricky Burns, nel match valido per l'unificazione dei titoli disputatosi ieri notte sul ring della SSE Hydro a Glasgow. Il verdetto a favore di Indongo è stato unanime (120-108, 118-110, 116-112) e ora il suo record da professionista è di 22 combattimenti tutti vinti. Ora Indongo affronterà il campione della Wbc/Wbo, lo statunitense Terence 'Hunter' Crawford in un match con sede e data da definire che designerà il campione assoluto dei superleggeri.

16:31Atletica: Palmisano,record italiano marcia 10 km donne pista

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 APR - Un'impresa da record per Antonella Palmisano, che a Orvieto ha realizzato il primato italiano dei 10.000 metri di marcia su pista con il tempo di 41:57.29 migliorando il 42:23.7 ottenuto da Ileana Salvador l'8 maggio 1993 in Norvegia. Il crono della 25enne pugliese delle Fiamme Gialle sfiora il limite mondiale della russa Nadezhda Ryashkina, ovvero 41:56.23. Nella manifestazione valida come terza prova del campionato italiano di società, l'azzurra ha fatto una prestazione di straordinario valore tecnico, confermandosi in notevoli condizioni di forma. Protagonista ai massimi livelli nelle scorse stagioni, con la quarta posizione alle Olimpiadi di Rio sulla 20 km. preceduta dal quinto posto ai Mondiali di Pechino nel 2015, la tarantina di Mottola che si allena a Ostia sotto la guida di Patrizio Parcesepe adesso è proiettata verso la Coppa Europa e i Mondiali di Londra.

16:04Calcio: Sarri polemico ‘Napoli sfortunato, o Damato scarso’

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Con Damato siamo un po' sfortunati: a Genova non ci diede un rigore clamoroso. Quello di oggi su Mertens, dalla panchina mi sembrava netto: o siamo sfortunati noi o lui è scarso e se è scarso va fermato". Maurizio Sarri è polemico sull'arbitraggio di Sassuolo-Napoli. "Siamo stati sfortunati negli episodi, è innegabile - aggiunge il tecnico dei partenopei -. Però la partita era in mano nostra e qualcosa per riportare in gioco gli avversari lo abbiamo fatto: è un problema che ci ha colpito più di una volta quest'anno". Con il pari il Napoli è a un punto dalla Roma, in campo domani col Pescara. "La strada per il secondo posto si complica, dobbiamo sperare in passi falsi degli avversari, ma noi dovremo cercare di fare più punti possibile - aggiunge -. Abbiamo un punto in più rispetto alla scorso campionato, pur avendo giocato la Champions, pur avendo perso Higuain a inizio stagione e Milik per 4 mesi, quindi penso che la squadra abbiamo fatto una stagione straordinaria finora".

16:01Trovato morto giovane infermiere scomparso

(ANSA) - LIVORNO, 23 APR - Un infermiere di 32 anni è stato trovato morto stamani in un boschetto a lato della carreggiata, nella zona del Gabbro, nel Livornese. L'uomo, originario della Basilicata e in servizio da un anno preso il pronto soccorso dell'ospedale di Livorno, era scomparso da ieri dopo che si era allontanato da casa per fare un giro in bicicletta. Amici e familiari avevano denunciato la scomparsa non avendolo visto rientrare e non ottenendo risposte ai tentativi di contattarlo telefonicamente. Il corpo del giovane infermiere è stato trovato vicino alla sua bicicletta e sul posto stanno effettuando i rilievi gli agenti della polizia scientifica per stabilire le cause del decesso. Sul posto anche il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin.

15:47Gb: un sondaggio proietta Tory a 50% voti e oltre 400 seggi

(ANSA) - LONDRA, 23 APR - Un sondaggio ComRes pubblicato oggi dal Sunday Mirror proietta i Conservatori di Theresa May a uno storico picco del 50% dei voti, e a una stima di oltre 400 seggi su 650 ai Comuni, a un mese e mezzo dalle elezioni anticipate britanniche dell'8 giugno. I Laburisti sarebbero invece relegati al 25%, la metà esatta. Dati analoghi a quelli di Yougov (48% a 24), mentre una rilevazione dell'istituto Survation per il Mail indica altro: Tory al 40%, sempre in netto vantaggio, ma con non più di 11 punti sul Labour di Jeremy Corbyn, dato al 29%.

15:43Atletica:Keitany vince maratona Londra, è record mondo donne

(ANSA) - LONDRA, 23 APR - La keniana Mary Keitany, allenata dall'italiano Gabriele Nicola, ha vinto la maratona di Londra stabilendo con il tempo di 2 ore 17'01'' il nuovo primato mondiale 'only women' sulla distanza. La Keitany, in testa alla prova dopo appena due chilometri di gara e poi non più ripresa, ha migliorato di ben 41 secondi il precedente record che apparteneva alla britannica Paula Radcliffe. La quale si ritiene però ancora la primatista mondiale in quanto nel 2005, sempre a Londra, corse in 2 ore 15'25'' una maratona mista in cui ebbe l'aiuto di due 'lepri' uomini. "E' il giorno più bello della mia carriera - ha detto la Keitany dopo la gara, in cui ha preceduto le etiopi Tirunesh Dibaba e Aselefech Mergia -. Mi ero preparata per chiudere attorno alle due ore e diciotto, però mi sono sentita subito bene e le gambe mi hanno portato a questo record fantastico". Nella gara maschile successo del 24enne keniano Daniel Wanjiru, in 2h05'48'', davanti all'etiope Kenenisa Bekele (2h05'54'') e all'altro keniano Bedan Karoki.

15:42Calcio: Mirabelli, Donnarumma deve fare storia Milan

(ANSA) - MILANO, 23 APR - ''Voglio che Donnarumma faccia la storia di questo club e con Montella stiamo condividendo tutto. Sono importanti entrambi i loro rinnovi di contratto''. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ''non vede problemi'' e con lo slogan ''più fatti e meno parole'' indica la via per ''disputare la Champions in ogni stagione''. ''Dobbiamo concentrarci sul finale di stagione - aggiunge Mirabelli -, va assolutamente centrato l'obiettivo del rientro in Europa League. Il mercato? Pensiamo di inserire elementi funzionali al progetto e alzare un tasso tecnico già altissimo per competere dove vogliamo. Vedere dal vivo le partite sarà il nostro modo di lavorare. Bacca? È un attaccante forte e i giocatori forti faranno parte del nostro progetto''.