18:08Ciclismo:Valverde vince la Liegi,lacrime e dedica a Scarponi

(ANSA) - LIEGI (BELGIO); 23 APR - Lo spagnolo Alejandro Valverde ha vinto per la quarta volta la Liegi-Bastogne-Liegi precedendo l'irlandese Daniel Martin e il polacco ex campione del mondo Michal Kwiatkowski. Valverde tagliando il traguardo ha alzato le braccia e con le dita ha indicato il cielo per evidenziare che dedicava il successo a Michele Scarponi. E infatti dopo aver vinto si è anche messo a piangere dicendo più volte "Scarponi...". "Scusate, Michele era un mio autentico amico - ha aggiunto Valverde tra le lacrime -. I premi della mia vittoria sono per la sua famiglia. Ci mancherà, Michele".

17:58Francia: affluenza alle 17 al 69,42%

(ANSA) - PARIGI, 23 APR - Lieve calo dell'affluenza alle 17 nelle presidenziali francesi: è stata del 69,42%, in lieve calo (un punto) rispetto al primo turno del 2012, quando fu del 70,59%.

17:57Calcio: Milan ko in casa, Lazio 6-2 al Palermo

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Tanti gol e vittorie a sorpresa nella 33/a giornata della Serie A. Dopo la frenata del Napoli col Sassuolo (2-2) nell'anticipo dell'ora di pranzo, e in attesa della Juve in campo stasera col Genoa (domani chiude il turno la Roma a Pescara), il Milan cade in casa battuto 2-1 dall'Empoli che si regala così un successo fondamentale nella corsa salvezza. Di Lapadula, che sbaglia anche un rigore, la rete rossonera. E sempre per la parte bassa della classifica, il Crotone non molla la A e va a vincere in rimonta 2-1 a Genova contro la Samp: decisive le reti di Falcinelli e Simy. La Lazio travolge 6-2 il Palermo e si tiene stretto il quarto posto: rosanero invece sempre più a picco. Vince anche il Torino 3-1 in casa del Chievo, e l'udinese che supera il Cagliari 2-1.

17:5525 aprile: Milano, cerimonia al campo Rsi, ma senza insegne

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Una cerimonia di commemorazione per i caduti della Repubblica sociale italiana si è tenuta stamani al Campo X del cimitero Maggiore di Milano, dove sono radunati ex combattenti e alcuni altri fascisti uccisi nelle fasi immediatamente a cavallo della fine della guerra. Secondo quanto appreso tra il centinaio di aderenti ad associazioni combattentistiche e d'arma, accompagnati da una ventina di militanti di Fn, e le forze dell'ordine, non ci sono stati momenti di tensione. Ma molti manifestanti, prevalentemente anziani, hanno denunciato "l'umiliazione di non poter commemorare i propri defunti con il rispetto militare che meritavano". Le consegne della polizia, infatti, erano strette: non è stato possibile presentarsi con bandiere spiegate, nemmeno il Tricolore, e anche con i labari delle associazioni e dei reparti militari storici a cui appartenevano i caduti. Quattro giovani, aderenti ad associazioni di estrema destra, hanno fatto il saluto romano e sono stati identificati.

17:34Bus contro scuola: in stato di fermo tre minorenni

(ANSA) - MODENA, 23 APR - Tre minorenni - studenti o ex studenti dell'istituto superiore tecnico Meucci di Carpi - sono in stato di fermo a seguito dell'indagine dei carabinieri legata ai vandalismi avvenuti ai danni della scuola la notte tra giovedì e venerdì scorsi: intorno alle 4 di quella notte cinque minibus vennero rubati da un deposito di via Peruzzi e mentre tre dei mezzi vennero poi stati abbandonati, due sono invece stati lanciati contro la scuola, provocando danni per oltre 70 mila euro. Stando a quanto trapela, come riportano i media locali, i tre giovanissimi avrebbero tra i 16 e i 17 anni e sarebbero ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento aggravato, furto e interruzione di pubblico servizio. Inoltre pare che i tre si trovino già nel carcere minorile di Bologna. (ANSA).

17:20Appalti: Cantone, fatta marcia indietro su molte cose

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' stata una rivoluzione copernicana solo che si è fatta retromarcia su molte cose e non si è data la possibilità di attuare il codice. Credo che fosse una buona riforma e il fatto di andare avanti e indietro è un classico del nostro Paese. Ci sono tante opere incompiute. Il problema vero è che qualcuno ha pensato che bisogna fare realizzare opere pubbliche per smuovere l'economia non perchè davvero servono. E non smuovono nulla". Lo ha detto Raffaele Cantone al Faccia a Faccia di Giovanni Minoli in onda stasera su La7 intervenendo sul tema caldo della modifica che i tecnici di Palazzo Chigi avrebbero apportato al codice e che il premier Gentiloni si è impegnato a cancellare.

17:17Tap: società, altri danni a cantiere mentre noi dialoghiamo

(ANSA) - BARI, 23 APR - "Mentre istituzioni e azienda in modo responsabile dialogano e discutono su come tutelare l'ambiente e la stagione turistica dell'intero Salento, ci tocca dover registrare l'ennesima notte fatta di recinzioni divelte, ulivi messi in pericolo, devastazioni compiute dalla parte cattiva del movimento No-Tap". Lo riferisce in una nota la società Tap Italia. "Tap - prosegue la nota - continua a discutere con chi vuole davvero il bene del Salento e degli ulivi, e non con chi pensa di poter sostituire il dibattito con la violenza". Nella nota si conferma che Tap "ha proposto ieri in Prefettura di espiantare i 12 ulivi rimanenti (l'espianto di 211 ulivi è stato pienamente autorizzato), mettendoli in sicurezza nella zona di cantiere, senza ulteriori trasferimenti che darebbero a qualche malintenzionato occasione di visibilità ai danni dell'immagine del Salento", proposta accolta da Prefetto e sindaco di Melendugno. Domani saranno definiti con gli agronomi tempi e modalità di questa attività. (ANSA).