19:48Israele: palestinese ferisce 4 persone a Tel Aviv

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 APR - Un palestinese ha accoltellato sul lungomare di Tel Aviv almeno 4 persone ferendole leggermente ed è stato poi fermato da alcuni agenti. Lo ha detto il portavoce della polizia precisando che si è trattato di un attentato. Secondo una prima ricostruzione, il palestinese - residente a Nablus in Cisgiordania e di cui si stanno ora esaminando le modalità di ingresso in Israele - ha colpito le prime due persone con attrezzi da lavoro nei pressi dell'Hotel Leonardo su Hayarkon Street e quindi altre due a poco distanza dall'Hotel Herods. L'uomo è stato poi immobilizzato dai dipendenti degli alberghi e dagli agenti accorsi sul posto. A seguito dell'attentato, il coordinatore delle attività militari israeliane nei Territori Yoav Mordechai ha sospeso la concessione di permessi di ingresso giornalieri per i palestinesi della Cisgiordania. Lo ha reso noto la radio militare secondo cui questa sospensione dovrebbe avere una durata di alcuni giorni.

19:44Kart: muore minipilota 10 anni su circuito Fernando Alonso

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Un pilota di kart di soli 10 anni, Gonzalo B., originario della provincia di Medina di Pomar (Burgos), è morto mentre provava sul circuito intitolato a Fernando Alonso in vista della gara valida per il campionato delle Asturie. Lo ha reso noto la federazione spagnola di automobilismo tramite i 'social media'. La tragedia, secondo quanto precisato dalla stessa federazione, si è verificata ieri e la prova, che avrebbe dovuto svolgersi oggi, è stata annullata. Da parte loro gli organizzatori hanno assicurato che "per le prove di questa gara di kart durante la quale c'è stato l'incidente sul circuito erano state messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie". Il bambino pilota si è scontrato con un altro veicolo, dal quale poi è stato colpito. Immediatamente soccorso, ogni cura si è rivelata inutile. Fernando Alonso ha commentato l'accaduto con un tweet: "mi alzo e vivo uno dei giorni più tristi della mia vita. Un abbraccio enorme a tutta la famiglia di Gonzalo e al mondo del kart".

19:43‘Ndrangheta:processo Meta,confermate condanne a boss reggini

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 23 APR - La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione a carico del boss Giuseppe De Stefano, detto il 'crimine', nell'ambito del processo Meta scaturito dall'inchiesta della locale Dda che ha riguardato altri boss e gregari delle principali cosche reggine. Venti gli anni di reclusione inflitti anche al 'supremo' Pasquale Condello e a Giovanni Tegano 'uomo di pace', mentre Pasquale Libri ha visto la pena aumentata di un anno (21). Le condanne, disposte in secondo grado, confermano il lavoro della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria che con il sostituto procuratore Giuseppe Lombardo ha rappresentato la pubblica accusa. De Stefano, soprannominato "il crimine", è indicato così per la carica a cui spetta il potere di vita o di morte su tutti gli associati alle cosche che gravitano nel mandamento reggino che va da Bagnara Calabra a Melito Porto Salvo.(ANSA).

19:41Libia: fonte, Al-Ghweil controlla una buona parte di Tripoli

(ANSA) - IL CAIRO, 23 APR - Presenza amministrativa in alcuni edifici ministeriali e militare in diverse parti della capitale oltre che a Misurata, la città ago della bilancia della crisi libica: così una fonte del non-riconosciuto Governo di salvezza nazionale (Gsn o Nsg) libico ha descritto il peso dell'esecutivo dell'ex-premier Khalifa Al-Ghweil. "Il governo di salvezza lavora ancora in maniera quasi normale attraverso qualche ministero", ha detto la fonte all'ANSA preferendo restare anonima ma citando come esempio i dicasteri della Difesa, Istruzione superiore ed Esteri. Circa la "forza" che sostiene l'esecutivo - ha aggiunto - "essa è presente nella maggior parte delle zone della capitale, in particolare a sud ed est", fra l'altro "all'aeroporto internazionale". "Queste forze hanno evitato di farsi coinvolgere nei sanguinosi scontri" accaduti "con gruppi armati che appoggiano al Sarraj", ha sostenuto ancora la fonte riferendosi implicitamente al premier riconosciuto dall'Onu.

19:41Calcio: Lega pro, il Foggia torna in serie B

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Con il pareggio per 2-2 sul campo dell'Unicusano Fondi, il Foggia del tecnico Giovanni Stroppa ha acquisito l'aritmetica certezza della promozione in Serie B. I "Satanelli" mancavano da questa categoria da diciannove anni. La società pugliese, dopo la grande delusione della scorsa stagione culminata dalla doppia sconfitta dal Pisa nelle due finali, ha superato la concorrenza di Matera prima e Lecce. Al termine della gara grande entusiasmo sul campo e gli spalti di Fondi e i cortei a Foggia dove ora si aspetta il rientro della squadra per la tradizionale parata con il pullman scoperto.

19:35Calcio: Empoli, Martusciello, con Crotone gioco si fa duro

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Abbiamo fatto una grande partita, con un grande dispendio di energie fisiche e mentali: ora ci culliamo del grande risultato ottenuto contro una grande squadra, ma da domani ci concentriamo sul prossimo impegno". L'allenatore dell'Empoli Giovanni Martusciello non nasconde la propria soddisfazione per l'impresa, leggi vittoria, sul campo del Milan. Ma invita i suoi a pensare subito alle prossime partite. "La vittoria del Crotone? Il gioco si fa duro - spiega -, sia noi sia loro stiamo lottando per qualcosa di miracoloso: lotteremo fino alla fine, con la speranza di essere noi a gioire al traguardo". Poi un commento a una dichiarazione del collega Vincenzo Montella, allenatore del Milan che proprio a Empoli cominciò la carriera calcistica da giocatore. "Si è lamentato delle nostre perdite di tempo? Ha ragione - ammette Martusciello -: la mia squadra in quella circostanza ha un po' esagerato, ma in partite come questa ci vogliono anche un po' di astuzie. E comunque, sono stati dati sette minuti di recupero".

19:29Calcio: battibecco De Sciglio-tifosi fuori da San Siro

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Momenti concitati a San Siro dopo la fine della partita che ha sancito la sconfitta interna del Milan con l'Empoli per 2-1. La macchina di De Sciglio è stata accerchiata da alcuni tifosi all'uscita del garage e ne è scaturito un battibecco durato qualche secondo. Un momento molto delicato per il terzino rossonero: ai recenti problemi per il rinnovo del contratto si aggiungono infatti i sonori fischi di oggi pomeriggio al momento della sostituzione.