Ultima ora

21:18Francia, premier Cazeneuve invita a votare Macron

(ANSA) - PARIGI, 23 APR - Il primo ministro socialista, Bernard Cazeneuve, ha invitato questa sera - dopo i primi risultati del primo turno delle presidenziali - a votare al ballottaggio per il candidato di En Marche!, Emmanuel Macron.

21:15L. elettorale: Orlando, si può fare se Pd assume iniziativa

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Se il Pd assume l'iniziativa una legge elettorale si può fare", trattando su un premio di governo, collegi uninominali e la cancellazione dei capilista bloccati. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd e ministro della Giustizia, Andrea Orlando a Che tempo che fa. "Una delle ragioni che mi ha convinto a candidarmi è l'aver visto persone che volevano solo andare a votare: di questo ho parlato anche con Prodi. E' importante anche andare a votare sapendo come scegliere gli eletti, evitare che si debba tornare al voto un'altra volta subito dopo le elezioni ed evitare un altro rischio, quello di dover fare un'alleanza tra centrosinistra e centrodestra. Ecco - conclude - questo non lo possiamo fare".

21:10Renzi, M5S proponga, disposti a tavolo su Legalicum

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Il Pd da solo non ha i numeri, aspettiamo che ci facciano proposte. Se il M5S ci chiede di sedersi al tavolo e dice "Vi diamo la nostra legge elettorale senza capilista bloccati" noi siamo disponibili... Sarà bellissimo batterli con la loro legge elettorale". Lo afferma Matteo Renzi nel corso del "#MatteoRisponde" in diretta Facebook. "Lavoreremo fino all'ultimo per una legge maggioritaria sennò voteremo le leggi degli altri", aggiunge. "Abbiamo chiesto il Mattarellum e ci hanno detto di no (e a naso credo sia difficile trovare i numeri sul Mattarellum) e la legge proporzionale ci riporta alla Prima Repubblica", prosegue Renzi invitando gli altri a fare proposte. Se il M5S si fa avanti "siamo pronti a ragionare... o su una proposta di FI, ma le facciano", sottolinea ancora l'ex premier che poi si rivolge ai Cinque Stelle: "Dicono "via i capilista bloccati" ma poi non sanno chi gli entra dentro, e finisce come a Genova con Grillo che dice che chi vince non va bene. Noi le preferenze le prendiamo".

21:04Francia: Macron esulta, ‘oggi si volta pagina’

(ANSA) - PARIGI, 23 APR - "Si volta oggi chiaramente pagina nella vita politica francese": è la prima dichiarazione di Emmanuel Macron, candidato di 'En Marche!', dopo la vittoria nel primo turno delle presidenziali. Dopo la sua prima dichiarazione, Macron, si è affacciato dal tetto del suo quartier generale a Parigi, esultando davanti ai militanti.

20:58++ Francia: Macron esulta, ‘oggi si volta pagina’ ++

(ANSA) - PARIGI, 23 APR - "Si volta oggi chiaramente pagina nella vita politica francese": è la prima dichiarazione di Emmanuel Macron, candidato di 'En Marche!', dopo la vittoria nel primo turno delle presidenziali.

20:58Equitazione: Juan Carlos Garcia è nuovo Campione Italiano

(ANSA) - MILANO, 23 APR - E' Juan Carlos Garcia il nuovo Campione Italiano Assoluto di salto ostacoli 2017. Garcia, 49 anni nato a Bogotà (Colombia), ma azzurro di passaporto sportivo, in sella a Cocodrillo ha ottenuto il titolo oggi, negli impianti dell'Arezzo Equestrian Centre, con un totale di 10.48 penalità, al termine delle tre prove previste dal programma di gara. Argento per la friulana 1 aviere scelto Giulia Martinengo su Fine Edition (12.38), bronzo per il pugliese di nascita, ma romano di adozione Francesco Franco su Banca Popolare di Bari Cassandra (15.96). Garcia, Martinengo e Franco sono i primi tre azzurri ad ottenere di diritto il pass per il Csio Roma a Piazza di Siena, Master fratelli d'Inzeo.

20:57Migranti: Renzi, da Di Maio uno spot, guarda a sondaggi

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Il vicepresidente della Camera sta cercando di fare uno spot. Non ha un'idea di Europa. Guardano i sondaggi, vedono che la questione migranti attira l'attenzione della gente e ci si buttano". Lo afferma l'ex premier Matteo Renzi, rispondendo in diretta Fb sulle frasi di Di Maio su migranti e ong. "Non hanno un'idea chiara, puntano - aggiunge Renzi - ad avere una posizione solo per avere più like, più mi piace".