08:00Corea Nord: Xi esorta autocontrollo in telefonata con Trump

(ANSA) - PECHINO, 24 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato all'autocontrollo e alla moderazione sulle questioni nordcoreane nella telefonata avuta con il presidente Usa Donald Trump: lo ha annunciato la tv di Stato Cctv, secondo cui Xi ha espresso l'opposizione di Pechino ai piani nucleari di Pyongyang. Xi ha auspicato che "tutte le parti esercitino autocontrollo ed evitino l'aggravamento della situazione" nella penisola coreana. L'amministrazione americana, proprio in merito alle turbolenze del Nord, ha chiarito nelle scorse settimane che tutte le opzioni sono "sul tavolo", incluse quelle militari, in vista del possibile sesto test nucleare o del lancio di un nuovo missile nordcoreani, a ridosso della festa del 25 aprile per gli 85 anni della fondazione della Korean People's Army (Kpa). La telefonata, preannunciata nel fine settimana dalla Casa Bianca (sia con Xi sia col premier nipponico Shinzo Abe), è la seconda avvenuta tra il tycoon e il presidente cinese dopo il summit a Mar-a-Lago, in Florida, del 6-7 aprile.

07:55Corea Nord: nuovo monito Pentagono, basta provocazioni

(ANSA) - NEW YORK, 23 APR - "Chiediamo alla Corea del Nord di astenersi da azioni provocatorie e da una retorica destabilizzante". E' il nuovo monito che arriva dagli Stati Uniti, per bocca del portavoce del Pentagono Gary Ross. Il regime di Pyongyang "deve fare la scelta di rispettare i suoi obblighi internazionali e tornare a partecipare a seri negoziati", ha aggiunto Ross, ribadendo come "il programma nucleare nordcoreano rappresenta una chiara e grave minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti".

07:50Francia: Le Pen a oltre 7,5 milioni di voti

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Marine Le Pen supera i 7,5 milioni di voti quando lo scrutinio è al 97%. Lo riferisce il ministero dell'Interno francese. La leader del Fn ha raccolto sinora 7.658.990 voti.

07:21Nuovo monito Usa a Corea del Nord: basta provocazioni

00:15Calcio: Juric, con il Chievo la sfida più importante

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Non sono dispiaciuto della prestazione dei ragazzi. Sono consapevole del divario, la Juve ci ha punito alla prima occasione ma la squadra ha fatto il massimo e non ho nulla da rimproverare". Ivan Juric guarda già oltre il 4-0 incassato sul campo della Juventus. Il Genoa è atteso dalla partita con il Chievo, fondamentale: "Sì, ora noi abbiamo cinque finali, dobbiamo essere tutti uniti per conquistare la salvezza perche sarà durissimo. Ho pensato a questo nei cambi di Laxalt e Burdisso". "Ora avremo tre partite in casa su cinque e dobbiamo fare il massimo numero di punti possibili - conclude l'allenatore - La classifica non ci dà garanzie. Contro il Chievo sarà una delle partite più importanti della storia recente del Genoa, dovremo vincere a tutti i costi: l'ambiente dovrà essere molto unito".

23:50Calcio: Allegri, per scudetto non è ancora fatta

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Avevamo tre partite da vincere: Pescara, Empoli e Genoa. I ragazzi sono stati bravi a vincerle. Non era facile contro il Genoa che ha fatto bene con la Lazio e ha cambiato l'allenatore, poi dopo la Champions poteva esserci un calo fisico e mentale. Invece i ragazzi sono stati molto bravi". Massimiliano Allegri, nel corso del programma 'Serie A live', loda la Juventus dopo il 4-0 al Genoa. Lo scudetto, però, ancora non se lo sente in tasca: "No, però ora ci mancano otto punti perché la Roma può arrivare a 90 e ci mancano 5 partite. Non dimentichiamoci che abbiamo ancora lo scontro diretto, senza la matematica non si può parlare di Scudetto". Una vittoria che rende più tranquillo l'avvicinamento alle semifinali di Champions: "Ora avremo qualche giorno per preparare la trasferta di Bergamo e poi quella di Monaco. Ho la possibilità di cambiare molti giocatori per avere sempre energie fresche. C'è molto entusiasmo, ma dobbiamo pensare a una gara alla volta perché per il momento non abbiamo vinto niente".

23:44Portavoce Merkel, auguri a Macron

(ANSA) - BERLINO, 23 APR - "Bene che Emmanuel Macron con il suo corso per una forte Europa e un'economia sociale di mercato abbia avuto successo. Auguri per le prossime due settimane". È quello che ha twittato Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, commentando il primo risultato delle elezioni francesi.