Ultima ora

12:27Calcio: Tavecchio pensa a playoff e playout in serie A

(ANSA) - ROMA, 24 APR - In futuro nel campionato di calcio di serie A potrebbero essere inseriti i playoff e i playout. E' il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio a mostrarsi possibilista su queste novità che oltretutto "a livello dilettantistico e nel calcio a 5 nazionale già esistono". Tavecchio ne ha parlato ai microfoni di 'Radio anch'io sport' in risposta a una domanda sulle possibili novità per rendere più avvincente la competizione. "Il mio obiettivo è quello, ha spiegato il n.1 Figc - I playoff e i playout sono idee innovative e nei tornei dilettanti ci sono già. Bisogna studiare forme nuove", ha detto Tavecchio, secondo il quale l'attuale campionato "è buono, ha messo in evidenza le cinque squadre che si prevedeva: l'importanza della Juve è fuori discussione, ma Roma e Napoli stanno riducendo il gap e spero che in futuro ci sia più competitività". Infine l'introduzione del Var: "sono molto contento, era il 2014 quando lo segnalai al presidente della Fifa Blatter, Nicchi ha fatto bene ad annunciarlo".

12:17Germania: Corte appello, a giudizio in 10 per Loveparade

(ANSA) - BERLINO, 24 APR - La strage della Loveparade di Duisburg del 2010 sarà oggetto di un processo. Lo ha deciso la corte d'appello di Deusseldorf, rinviando a giudizio le 10 persone incriminate per l'accaduto. Il tribunale di Duisburg aveva invece deciso l'archiviazione del caso. La manifestazione finì in tragedia, con un bilancio di 21 morti, tra cui una ragazza italiana, e 600 feriti.

12:13Tennis: ranking Wta, Serena Williams torna n.1

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Cambio al vertice del tennis mondiale femminile - come del resto annunciato - con Serena Williams che scavalca la tedesca Angelique Kerber. Per la statunitense, vincitrice a inizio anno degli Open d'Australia e che nei giorni scorsi ha annunciato di essere incinta, si tratta della 317/a settimana da n.1. Serena ha nel mirino Martina Navratilova (332) mentre è ancora molto distante Steffi Graf con 377 settimane. A completare il podio la ceca Karolina Pliskova. Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre: la 34enne tarantina - che mercoledì affronterà a Stoccarda la russa Maria Sharapova, al rientro dopo la squalifica per doping - scende di un gradino e si attesta al n. 36. Guadagna cinque posizioni Camila Giorgi, ora 90/a, con due passi avanti anche per Francesca Schiavone, vicinissima al rientro fra le top-100 (102). Stabile Sara Errani al n.110, migliore classifica per Jasmine Paolini (n. 189) e Georgia Brescia (n.247).

12:07Del Grande: ‘Sto bene, difficoltà privazione libertà

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - "Sto bene. La grande difficoltà è stata la privazione della libertà per 14 giorni mentre stavo svolgendo il mio lavoro di giornalista". Lo ha detto Gabriele Del Grande nella hall dell'aeroporto di Bologna. "Un saluto a tutti i giornalisti che sono ancora in carcere in condizioni peggiori della mia in Turchia e in tutto il mondo. Non ho ancora capito perchè sono stato fermato".

12:05Calcio: Real-Barcellona, stampa incensa Messi

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Messi incendia il Bernabeu": la Spagna è di nuovo ai piedi del campione argentino che ha brillato, con doppietta, nel 'Clasico' vinto 3-2 dal Barcellona sul Real Madrid. In quella che gli spagnoli considerano la madre di tutte le sfide, "tutti gli occhi erano su di lui - scrive Marca - e lui non ha deluso. E' stato il generale di cui aveva bisogno il Barcellona per conquistare il Bernabeu". Mundo Deportivo sottolinea che Messi "si è preso la squadra sulle spalle" e con una "prestazione stellare, con e senza palla, segna, fa segnare, propizia l'espulsione di Ramos". "C'è molto Messi nella vittoria del Barcellona contro il Real Madrid" scrive El Pais aggiungendo che i catalani riaprono la corsa per il titolo grazie a una "grande prestazione del genio argentino", e sottolinea la 500/a rete messa a segno dal campione.

11:41Gentiloni a padre Del Grande, bene ritorno di Gabriele

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha parlato questa mattina con il padre di Gabriele Del Grande, Massimo, al quale ha espresso la sua grande soddisfazione per l'imminente arrivo in Italia del giornalista e blogger. Lo rende noto Palazzo Chigi. La liberazione è "frutto - sottolinea Gentiloni - dell'impegno svolto con discrezione e determinazione dalla nostra diplomazia".

11:40Calcio: assalto ultrà a bus tifosi Bari, 6 feriti

(ANSA) - BARI, 24 APR - Un centinaio di ultrà giallorossi incappucciati, armati di spranghe e bottiglie, hanno assaltato il pullman affollato di tifosi baresi, picchiandoli e provocando il ferimento di sei persone, una delle quali è grave per aver subito un trauma cranico. E' accaduto ieri pomeriggio a Veglie (Lecce). I baresi erano al seguito della squadra di Palese, seconda categoria. L'assalto è avvenuto alla presenza dei carabinieri. Il 30 marzo un analogo blitz era stato compiuto dagli ultrà giallorossi a Monteroni (Lecce) in occasione della partita di pallacanestro fra la squadra di casa con il Cus Taranto. Ieri dalle campagne, nei pressi del cimitero di Veglie, è improvvisamente sbucata una banda di incappucciati che sventolava sciarpe giallorosse. Il gruppo ha bloccato il pullman e lo sportello automatico del mezzo è stato aperto dall'esterno con un 'piede di porco'. Sei i feriti, uno dei quali, un 36enne, è stato trasportato al 'Fazzi' di Lecce per un trauma cranico. Indagini Cc e Digos.