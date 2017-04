Ultima ora

14:43Grandi opere: corruzione appalti Tav, 20 rinviati a giudizio

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio una ventina di persone in uno dei filoni dell'inchiesta sulle "Grandi Opere" e in particolare quello relativo agli appalti per la realizzazione della tratta Tav "Milano-Genova-Terzo Valico Ferroviario dei Giovi". I reati contestati, a seconda delle posizioni, sono associazione a delinquere, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e tentata estorsione. Il processo è stato fissato al 7 luglio davanti alla seconda sezione penale e tra i rinviati a giudizio figurano anche l'ingegner Giampiero De Michelis e l'imprenditore Domenico Gallo. Stralciata la posizione di Giandomenico Monorchio (figlio dell'ex ragioniere generale dello Stato Andrea) per un difetto di notifica. Per lui l'udienza davanti al gup è stata fissata per l'8 giugno prossimo.

14:39Ippica: Gp Lotteria, occhi puntati su Timoko

(ANSA) NAPOLI, 24 APR - "Timoko è un campione e quindi lo accoglieremo con un trattamento speciale, come quando arriva il Real Madrid". Così Amando Brunini, ad di Gesac che gestisce l'aeroporto di Capodichino, racconta l'imminente arrivo a Napoli della stella del trotto francese che sarà ad Agnano per la 68/a edizione del Gp Lotteria del 1 maggio. Timoko è il cavallo che ha vinto più al mondo attualmente, con i suoi quasi quattro milioni e mezzo di euro di premi vinti in corsa ed è il naturale favorito della gara. Arriverà il 30 aprile a bordo di un aereo cargo proveniente da Deauville viaggerà in compagnia di Un Mec D'Heripré e di Timoke Ek. Il cavallo francese proverà a vincere il Lotteria e a battere il record della finale che appartiene a Oasis B con 1.10.7, stabilito nella cavalcata vincente della scorsa edizione del Gp napoletano: per Timoko sarebbe il secondo gran premio del Grande Slam nel suo medagliere dopo l'Elitlopp vinto nel 2014.

14:38Francia:M5S,abbiamo poco in comune con Macron e Le Pen

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Abbiamo veramente poco in comune col programma di Macron e Le Pen. Nessuno di loro ha fatto entrare nelle istituzioni cittadini qualificati provenienti dalla società civile. Nessuno di loro si taglia lo stipendio. Nessuno di loro parla di limite dei due mandati". Così il responsabile Esteri del M5S Manlio Di Stefano commenta su Facebook il voto in Francia. I francesi "hanno scelto di punire chi li ha traditi sostenendo Fiscal Compact, taglio delle pensioni e austerity. Esattamente come Pd, FI e Lega Nord in Italia", aggiunge.

14:34Anziano uccide la moglie e si toglie la vita

(ANSA) - NOVARA, 24 APR - Omicidio-suicidio a Borgomanero: nella notte, un anziano ha ucciso a coltellate la moglie e poi si è tolto la vita. Al momento non sono state rese note le generalità dei coniugi.

14:26Abusi su bambino di 9 anni, arrestato

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 24 APR - Un ragazzo romeno è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Manfredonia per presunte violenze sessuali che avrebbe compiuto su un bambino di 9 anni, anch'egli romeno. Gli episodi sarebbero avvenuti lo scorso anno quando l'arrestato aveva 17 anni. Le indagini sono state avviate nello scorso mese di febbraio sulla base di una denuncia presentata al Commissariato dai genitori del bambino che, sottoposto a visite mediche, era risultato positivo ad una malattia che si trasmette solo sessualmente. I poliziotti, grazie anche al supporto di una psicologa, sono riusciti a raccogliere la testimonianza del piccolo il quale ha riferito che era rimasto vittima di abusi sessuali da parte di un amico di famiglia, un connazionale, al quale in alcune circostanze, lo scorso anno, per necessità familiari, era stato affidato dalla madre. L'arrestato avrebbe minacciato di morte il bambino, dicendo che lo avrebbe soffocato con un cuscino, qualora questi avesse raccontato tutto ai suoi genitori.

14:19Calcio: Crotone, Daspo per tre tifosi

(ANSA) - CROTONE, 24 APR - Il Questore di Crotone ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Crotone per il comportamento tenuto durante e dopo la gara Crotone-Fiorentina dello scorso 19 marzo. Secondo l'accusa, i tre si sarebbero resi protagonisti di atti violenti, compreso il lancio di pietre contro i tifosi ospiti. Si tratta di D.A., 25 anni, che non potrà accedere per tre anni a tutti gli impianti sportivi durante lo svolgimento degli incontri di calcio. Daspo di sei anni invece per G.M., di 32 anni, mentre S.P. (46), non potrà assistere alle partite di calcio per cinque anni e sei mesi. Per tutti è stato disposto anche l'obbligo di firma. In occasione di Crotone-Fiorentina era stato arrestato anche un uomo di Catanzaro che si trovava nel settore ospiti (le tifoserie di Catanzaro e Fiorentina sono gemellate) per aver aggredito uno steward.

14:01Calcio: Repubblica Ceca, suicida ex nazionale Rajtoral

(ANSA) - PRAGA, 24 APR - Frantisek Rajtoral, ex difensore della nazionale della Repubblica Ceca, si è suicidato ieri in Turchia all'età di 31 anni. Lo ha reso noto in un comunicato la Federcalcio ceca e la notizia è stata confermata dall'agente del giocatore, Pavel Zika, che ha parlato di un' "enorme tragedia". Anche il Gaziantespor, la squadra turca in cui militava Rajtoral, ha pubblicato la notizia sul suo sito ufficiale. Rajtoral aveva vinto con la maglia del Viktoria Plzen quattro titoli della Repubblica Ceca e partecipato per due volte alla fase a gironi della Champions League, Nel 2014 aveva giocato per sei mesi in prestito nell'Hannover, in Bundesliga, e aveva lasciato il Plzen lo scorso anno per trasferirsi in Turchia. Aveva vestito 14 volte la maglia della nazionale.