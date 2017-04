Ultima ora

17:29Doping: Cio squalifica altri due russi

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Altri due atleti russi sono stati squalificati dal Cio per essere risultati positivi dopo che i loro campioni organici, prelevati in occasione di gare olimpiche, sono stati analizzati con le nuove metodologie. Una dei due, la specialista dell'eptathlon Tatiana Chernova, è risultata positiva per steroidi anabolizzanti (turinabol) e dovrà quindi restituire la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi di Pechino 2008. Lo specialista dei 400 metri Maksim Dyldin, finalista con la staffetta 4X400 a Londra 2012 (quinto posto), è risultato positivo anche lui per anabolizzanti, e dovrà restituire il diploma ricevuto dal Cio.

17:19Papa: in Egitto non userà auto blindate

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 APR - Durante il suo viaggio in Egitto di venerdì e sabato prossimi "papa Francesco userà per gli spostamenti un'automobile chiusa, ma non blindata. Così ha voluto". Lo ha riferito oggi il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke, secondo cui la Santa Sede non vive con "preoccupazione" l'aspetto della sicurezza in questo viaggio. "Viviamo in un mondo dove questo elemento fa parte della vita - ha osservato -, però andiamo avanti serenamente, come è nella volontà del Santo Padre". In tema di terrorismo, al termine del primo giorno del viaggio, visitando nel Patriarcato copto-ortodosso il patriarca Tawadros II, Francesco ricorderà le vittime degli attacchi e i cristiani uccisi in questi anni, e lo farà proprio in un luogo recentemente colpito da un attentato. I due leader religiosi andranno infatti nella vicina chiesa di San Pietro e Paolo, bersaglio lo scorso 11 dicembre di un attentato terroristico con decine di morti, per una preghiera ecumenica per le vittime e per i cristiani uccisi.

17:12Calcio: Juventus, Mandragora festeggia esordio

(ANSA) - TORINO, 24 APR - "Un anno duro, pieno di sacrifici, con in testa solo questo momento: l'emozione lascia il posto alla gioia, la concentrazione diventa grinta, la speranza si tramuta in consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, anche se c'è ancora molto da fare". Rolando Mandragora celebra così l'esordio in bianconero, dopo un anno difficile a causa di un brutto infortunio, nella vittoria della Juventus contro il Genoa. "Felice di aver esordito con la maglia della @juventus in questo stadio - aggiunge il centrocampista cresciuto calcisticamente nel vivaio del Genoa - davanti a questo pubblico, proprio contro il @Genoacfcofficial, la squadra che tanto mi ha dato e da dove tutto è iniziato! Avanti cosi!!!".

17:02Francia: Macron accetta dibattito tv con Le Pen il 3 maggio

(ANSA) - PARIGI, 24 APR - Il dibattito televisivo tra i due sfidanti al ballottaggio, Emmanuel Macron del movimento En Marche! e Marine Le Pen del Front National si farà il 3 maggio: Macron ha accettato la sfida, conferma il suo entourage, contrariamente a quello che accadde nel 2002 quando Jacques Chirac rifiutò di partecipare al dibattito televisivo con Jean-Marie Le Pen, padre di Marine e fondatore del Front National arrivato al ballottaggio. La sfida tv del 3 maggio, a 4 giorni dal voto per il secondo turno delle elezioni presidenziali, sarà trasmessa in diretta e congiuntamente da Tf1 e France 2.

16:53Calcio: Inter, club conferma la fiducia a Pioli

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Il club e la proprietà dell'Inter confermano piena fiducia a Stefano Pioli. Da domani fino alla partita contro il Napoli di domenica la squadra sarà in ritiro ad Appiano Gentile. Lo rende noto l'Inter in un comunicato in cui conferma che l'obiettivo è la qualificazione in Europa League. "Il modo in cui è maturata la sconfitta in casa della Fiorentina - si legge nella nota - è stato inaccettabile per i nostri tifosi, sia in Italia che all'estero, e siamo intenzionati a far sì che questo non si verifichi più. Tutti all'interno del Club (...) sono ora determinati a lavorare il più duramente possibile per ottenere il miglior risultato e terminare la stagione in crescendo Conseguentemente il Club conferma la sua piena fiducia e quella della proprietà a Stefano Pioli e all'intero staff tecnico. Il nostro obiettivo resta quello di terminare il campionato di Serie A nel miglior modo possibile e qualificarci per una competizione europea".

16:51Bus in fiamme su autostrada, nessun ferito

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 24 APR - Attimi di paura sull' autostrada Salerno-Reggio Calabria dove un autobus della ditta Lirosi, in servizio tra Catanzaro e Gioia Tauro, è andato a fuoco, per cause in corso di verifica da parte degli inquirenti, quando era giunto a circa un chilometro dallo svincolo di Sant' Onofrio. A bordo c'erano i due autisti ed un passeggero che hanno abbandonato il mezzo mettendosi in salvo prima che le fiamme divampassero e distruggessero l'autobus partito da Catanzaro verso le 13.30. L'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale ha consentito di evitare ulteriori conseguenze. (ANSA).

16:41Atletica: doping, 4 anni di stop a maratoneta russa Mayorova

(ANSA) - MOSCA, 24 APR - La federazione di atletica della Russia ha annunciato di aver inflitto 4 anni di squalifica alla maratoneta Albina Mayorova, risultata positiva per ecesso di testosterone a un controllo antidoping dello scorso anno. Per la 39enne Mayorova, ottava nella gara dell'Olimpiade di Londra 2012, questo stop significa, in pratica, la fine della carriera.