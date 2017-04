Ultima ora

19:51Francia: Gentiloni sente Macron, al lavoro insieme per Ue

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Colloquio telefonico nel pomeriggio tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il candidato alle presidenziali francesi Emmanuel Macron. Nel corso della telefonata Gentiloni - rendono noto fonti di Palazzo Chigi - ha espresso soddisfazione per un risultato, quello francese, che suscita speranza. I due hanno condiviso l'obiettivo di lavorare insieme per far sì che l'Europa sia all'altezza delle sfide economiche e delle domande sociali dei cittadini.

19:46Calcio: ds Monchi firma per 4 anni, Roma progetto esaltante

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Ramon Rodriguez Verdejo, noto come Monchi, è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il club giallorosso lo ha comunicato sul proprio sito. L'ex dirigente del Siviglia, giunto in mattinata nella Capitale e che stasera assisterà a Pescara-Roma, ha firmato un contratto di quattro anni con un'opzione per il quinto. ""Do il benvenuto a Monchi e non vedo l'ora di iniziare una lunga collaborazione di successo, in una nuova entusiasmante era per il club - le parole del presidente James Pallotta -. Non potrei essere più felice per l'arrivo di un dirigente, comunemente riconosciuto come una delle migliori menti nel mondo del calcio". "Vorrei ringraziare il presidente e i dirigenti per avermi dato questa opportunità - le prime parole di Monchi -. Questo è un progetto esaltante e non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e dei calciatori di questa squadra storica".

19:39Migranti: Cei, accuse a ong ipocrite e vergognose

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Fermo restando che queste accuse debbano trovare dei riscontri che fin'ora non ci sono stati. Credo che queste accuse abbiano dietro una visione ipocrita e vergognosa di chi non vuole salvare in mare persone in fuga e di chi non vuole fare canali umanitari attraverso i quali le persone potrebbero arrivare in sicurezza, combattendo così ciò che va combattuto realmente: il traffico di esseri umani che finanzia il terrorismo". Lo ha detto il direttore di Migrantes (Cei), mons. Giancarlo Perego, in un'intervista a Tv2000, commentando le polemiche sulle Ong impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo.

19:18Trump all’AP, sarò molto duro al summit Nato su quote

(ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - Donald Trump promette che sarà "molto duro" al prossimo vertice della Nato sulla necessità che tutti i Paesi membri paghino la giusta quota. "Non è corretto che noi stiamo pagando quasi il 4% ed altri Paesi che sono più direttamente colpiti paghino l'1%, quando dovrebbero pagare il 2%: lo ha detto in una intervista all'AP. "Io sono molto duro su questo e sarò molto duro su questo quando andrò lì (al vertice Nato, ndr) nel giro di un mese", ha aggiunto.

19:18Terrorismo: pianificava attentato, arrestato marocchino

(ANSA) - TORINO, 24 APR - I carabinieri del Ros hanno arrestato a Torino un marocchino di 29 anni, Mouner El Aoual. Irregolare in Italia dal 2008, promuoveva sul web l'ideologia del Califfato Islamico e istigava a compiere attentati contro i "miscredenti", come li definiva, giustificando e inneggiando i recenti attentati commessi in Germania, Svezia e Francia. Su una chat l'uomo aveva esternato la volontà di pianificare un attentato terroristico nel nostro Paese ed era alla ricerca di altri sodali per la sua realizzazione. E' un "soggetto estremamente pericoloso" scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare. "Sta svolgendo un'opera di proselitismo e incitamento ad azioni violente e letali", scrive il giudice, e "per intenti e personalità presenta un altissimo rischio di passare all'esecuzione di tali gravi atti di violenza".

19:07Vela: Coppa mondo, a Hyeres c’è 2/a tappa classi olimpiche

(ANSA) - HYERES (FRANCIA), 24 APR - Tornano le regate della Coppa del Mondo di Vela con l'appuntamento di Hyeres, dove da domani a domenica, i migliori equipaggi delle Classi Olimpiche - Singoli Laser Standard, Laser Radial e Finn, Doppi 470 uomini e donne, Doppi acrobatici 49er e 49er FX, Catamarano per equipaggi misti Nacra 17 e Tavola a vela RS:X - si sfideranno nell'evento più spettacolare della stagione, seconda tappa del circuito cominciato a gennaio a Miami e che si concluderà in giugno a Santander. In acqua anche una rappresentanza italiana di 30 equipaggi supportati dal ct della Nazionale Michele Marchesini e dal suo staff. Un movimento, quello della vela azzurra, reduce dalle prestazioni al Trofeo Sofia di Palma, archiviato con la vittoria di Francesco Marrai nel Laser Standard e altri sei equipaggi in top ten. Da seguire a Hyeres le prestazioni dello stesso Marrai, Mattia Camboni e Daniele Benedetti nella tavola maschile, e di Marta Maggetti e Veronica Fanciulli nella femminile. Poi anche Elena Berta-Sveva Carraro nel 470.

18:54Migranti: Pm, trasformare conoscenze in prove, non è facile

(ANSA) - CATANIA, 24 APR - "Noi dobbiamo trasformare le conoscenze in prove, e non è facile. L'importante è affrontare il fenomeno non soltanto dal punta di vista giudiziario, perché non lo risolve, ma complessivo. E bisogna fare presto. In commissione Schengen le posizioni non mi sono sembrate distanti: tutti hanno chiaro cosa stia avvenendo". Lo afferma il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sulle indagini avviate sui salvataggi delle Ong nel Canale di Sicilia. Il magistrato sottolinea il gran numero di migranti arrivati durante le feste di Pasqua: "sono sbarcate 8.500 persone", osserva. Rilevando come, dagli accertamenti svolti, è risultato che "sulle coste libiche c'erano tante navi pronte a partire che sembrava lo Sbarco degli Alleati in Normandia". (ANSA).