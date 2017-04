Ultima ora

11:47Voto Gb: sondaggio conferma, Tory verso mega maggioranza

(ANSA) - LONDRA, 25 APR - I conservatori britannici veleggiano verso una mega maggioranza ai Comuni alle prossime elezioni politiche anticipate dell'8 giugno: almeno a dar credito ai sondaggi e a dispetto dei piani ventilati da un gruppo di pressione filo Ue per provare a indebolirne i candidati brexiteers. L'ultima elaborazione, fatta dall'istituto Yougov e ripresa oggi dal filo-Tory Daily Telegraph, attribuisce al partito della premier Theresa May fino a 399 seggi, al Labour di Jeremy Corbyn non più di 176, ai Libdem europeisti di Tim Farron appena 7. Più alcuni altri sparpagliati tra forze minori o locali, inclusi 46 stimati nei collegi della Scozia per gli indipendentisti dell'Snp di Nicola Sturgeon: ancora dominanti in casa loro, ma dati in calo. Tradotto dal Telegraph, significa che il partito di governo si ritroverebbe con una maggioranza alla Camera dei Comuni (650 membri in totale) di quasi 150 deputati in più rispetto a tutti gli altri gruppi sommati. Contro i 12 attuali.

11:33Shoah: Rivlin contro Le Pen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 APR - Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha attaccato la candidata alle presidenziali Marine Le Pen per aver negato le responsabilità francesi nell'espulsione degli ebrei durante la Shoah. Parlando alla cerimonia di chiusura di 'Yom Ha-Shoah' - giorno dedicato da Israele al ricordo dei 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti - Rivlin ha definito questa negazione "molto più pericolosa e distruttiva di quelle che abbiamo conosciuto finora". "Questo vittimismo - ha spiegato - è il più efficiente e completo metodo per assolversi da ogni responsabilità".

11:24Poche vaccinazioni, accertamenti per due pediatri di Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 25 APR - Due pediatri triestini sarebbero stati messi sotto accertamento dalla locale Azienda sanitaria universitaria integrata (AsuiTs) e dall'Ordine dei medici per la bassa percentuale di vaccinazioni tra i bambini da loro seguiti. Il procedimento - secondo quanto pubblica oggi Il Piccolo - sarebbe stato avviato anche in base ai dati complessivi della copertura vaccinale in tutti i circa 9.000 bambini residenti in città, ben al di sotto del 95% richiesto come soglia di immunità 'di gregge'. Le verifiche sarebbero state avviate a partire da gennaio, e i due pediatri sarebbero stati già convocati per un colloquio, perché le loro coperture vaccinali erano inferiori del 50% rispetto agli altri colleghi. Alla base della scarsità di vaccinazioni - precisa Il Piccolo - potrebbero esserci tuttavia motivi legati non all'operato dei pediatri ma alla contrarietà di numerose famiglie alla vaccinazione. (ANSA).

11:20Pakistan: attentato nella Kurram Agency, dieci morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 25 APR - Almeno dieci persone, fra cui sei bambini, sono morte oggi per l'esplosione di un rudimentale ordigno (ied) attivato al passaggio dell'autobus su cui viaggiavano nella Kurram Agency, territorio tribale pachistan al confine con l'Afghanistan. Lo riferisce il quotidiano The Express Tribune. L'attentato, ha precisato il giornale nella sua pagina online, è avvenuto nell'area di Gudar, causando anche il ferimento di altre 13 persone, fra cui quattro membri della Forza Khasadar antinarcotici. Nessun gruppo ha, al momento, rivendicato l'operazione.

11:00Seul, massima pressione contro provocazioni Pyongyang

(ANSA) - PECHINO, 25 APR - Usa, Corea del Sud e Giappone hanno concordato sulla necessità di "massimizzare la pressione" su Pyongyang per prevenire ulteriori provocazioni, nell'ambito delle ipotesi di un nuovo test nucleare o di un lancio di missile nel giorno dell'85/mo anniversario della fondazione delle Forze armate (Kpa). Lo ha annunciato Kim Hong-kyun, inviato speciale sudcoreano sulle vicende del Nord, dopo l'incontro avuto a Tokyo con le altre due controparti. Alla Cina, in quest'ambito, viene dato molto peso e capacità di manovra. "Abbiamo concordato di massimizzare la pressione sulla Corea del Nord con l'imposizione di misure punitive che siano insostenibili se Pyongyang continua con altre provocazioni nonostante i nostri avvertimenti", ha rilevato Kim, secondo cui il ruolo di Cina e Russia è cruciale per l'effettivo pressing nel percorso verso la denuclearizzazione della penisola.

10:57Sale su tetto treno, 18enne muore folgorato

(ANSA) - LIVORNO, 25 APR - Un diciottenne è morto la notte scorsa a Livorno dopo essere rimasto folgorato dalla linea elettrica sovrastante un locomotore, dopo essere salito sul tetto del treno in sosta. Tutto è accaduto intorno alle 2 nella zona della stazione della città toscana, in via Masi, sul retro dello scalo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, la vittima era in compagnia di un altro ragazzo, un 17enne, che si è salvato. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, intervenuti i sanitari inviati dal 118, carabinieri, polizia e medico legale. L'intervento dei vigili si è concluso intorno alle 6.30 di questa mattina.

10:51Ivanka Trump a Berlino dopo invito Merkel

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Ivanka Trump è oggi a Berlino per partecipare a un forum sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro, organizzato nell'ambito del G20 a presidenza tedesca. Ad invitarla era stata la stessa cancelliera Angela Merkel durante la sua visita a Washington. E' il primo viaggio internazionale da quando il padre ha assunto la carica di presidente e lei è diventata uno dei suoi consiglieri. Lo stesso Donald Trump non ha ancora effettuato viaggi all'estero. Fitta la sua agenda: in mattinata visiterà l'ambasciata usa a Berlino dove incontrerà lo staff e le famiglie. Quindi la tavola rotonda alla quale, oltre a lei e alla Merkel, partecipano anche la regina Maxima d'Olanda e il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Ivanka visiterà anche la Siemens Technik Akademie e renderà omaggio al memoriale dell'Olocausto. In serata, infine, la serata di gala con Merkel.